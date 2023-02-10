Роналду сделал покер! Уничтожил «Аль-Вахду» и оторвался от Месси по матчам с 4+ голами

И это в 38 лет!

Криштиану Роналду наконец-то прорвало в Саудовской Аравии – в матче с «Аль-Вахдой» (4:0) португалец оформил покер.

⚽️ – 21-я минута, получил пас на ход к левому краю штрафной, покрутил мяч и с левой пробил в дальний, вратарь не дотянулся. Видео.

⚽️⚽️ – 40-я минута, гол после рывка по правому флангу, тут Роналду пробил прямо под кипером с правой, с зеркальной позиции, но на скорости. Вратарь снова не выручил.

⚽️⚽️⚽️ – 53-я минута, пенальти.

⚽️⚽️⚽️⚽️ – 61-я минута, гол, абсолютно идентичный первому – за исключением того, что Криштиану не прошил кипера с первого раза, зато успел на добивание, и вот там уже был точен.

Что по гонке бомбардиров в Саудовской Аравии? Роналду уже очень высоко

Вроде бы странно смотреть в список лучших бомбардиров, ведь Роналду отыграл лишь третий матч в чемпионате Саудовской Аравии, но нет выбора: он уже в топ-10! До покера еще однажды забил «Аль-Фатеху» с пенальти.

С 5 голами взобрался на 9-ю позицию, которую делит еще с четырьмя игроками. Выше него, например, нигерийцы Энтони Нвакаэме с 6 мячами (экс-«Трабзонспор» и «Хапоэль Беер-Шева») и Одион Игало с 8 (экс-«Уотфорд» и «Ман Юнайтед»).

Лидер – 29-летний бразилец Андерсон Талиска, одноклубник Роналду, пропускавший матч с «Аль-Вахдой» из-за прямой красной карточки. У него 13 голов за 13 матчей.

Так что Роналду нужно еще 8 мячей, чтобы как минимум догнать Талиску.

Что у Роналду по покерам за карьеру?

Роналду до этого 10 раз за карьеру забивал четыре мяча за матч: 7 раз в Ла Лиге, однажды в квалификации Евро, в квалификации ЧМ и в Лиге чемпионов (покер против «Мальме»). В последний раз колотил в сентябре 2019-го: 5:1 против Литвы в отборе на Евро.

В эту десятку входят два пента-трика против «Эспаньола» и против «Гранады». Оба датируются 2015-м.

Тут сложно уйти от сравнений с Месси. Понятно, что теперь нужно делать скидку на уровень. По матчам с 4+ голами Роналду закрепляет отрыв: 11 против 8. По пента-трикам счет остается 2:2. По матчам с 3+ мячами Роналду тоже чуть отрывается: 61 против 56.

Кстати, Криштиану уже 14 лет подряд оформляет как минимум один хет-трик за год. Стабильность!

Фото: Facebook/alnassrfcofficial