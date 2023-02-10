Лео и Криш
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Роналду сделал покер! Уничтожил «Аль-Вахду» и оторвался от Месси по матчам с 4+ голами

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И это в 38 лет!

Криштиану Роналду наконец-то прорвало в Саудовской Аравии – в матче с «Аль-Вахдой» (4:0) португалец оформил покер.

⚽️ – 21-я минута, получил пас на ход к левому краю штрафной, покрутил мяч и с левой пробил в дальний, вратарь не дотянулся. Видео.

⚽️⚽️ – 40-я минута, гол после рывка по правому флангу, тут Роналду пробил прямо под кипером с правой, с зеркальной позиции, но на скорости. Вратарь снова не выручил.

⚽️⚽️⚽️ – 53-я минута, пенальти.

⚽️⚽️⚽️⚽️ – 61-я минута, гол, абсолютно идентичный первому – за исключением того, что Криштиану не прошил кипера с первого раза, зато успел на добивание, и вот там уже был точен.

Что по гонке бомбардиров в Саудовской Аравии? Роналду уже очень высоко

Вроде бы странно смотреть в список лучших бомбардиров, ведь Роналду отыграл лишь третий матч в чемпионате Саудовской Аравии, но нет выбора: он уже в топ-10! До покера еще однажды забил «Аль-Фатеху» с пенальти.

С 5 голами взобрался на 9-ю позицию, которую делит еще с четырьмя игроками. Выше него, например, нигерийцы Энтони Нвакаэме с 6 мячами (экс-«Трабзонспор» и «Хапоэль Беер-Шева») и Одион Игало с 8 (экс-«Уотфорд» и «Ман Юнайтед»). 

Лидер – 29-летний бразилец Андерсон Талиска, одноклубник Роналду, пропускавший матч с «Аль-Вахдой» из-за прямой красной карточки. У него 13 голов за 13 матчей. 

Так что Роналду нужно еще 8 мячей, чтобы как минимум догнать Талиску.

Что у Роналду по покерам за карьеру? 

Роналду до этого 10 раз за карьеру забивал четыре мяча за матч: 7 раз в Ла Лиге, однажды в квалификации Евро, в квалификации ЧМ и в Лиге чемпионов (покер против «Мальме»). В последний раз колотил в сентябре 2019-го: 5:1 против Литвы в отборе на Евро. 

В эту десятку входят два пента-трика против «Эспаньола» и против «Гранады». Оба датируются 2015-м. 

Тут сложно уйти от сравнений с Месси. Понятно, что теперь нужно делать скидку на уровень. По матчам с 4+ голами Роналду закрепляет отрыв: 11 против 8. По пента-трикам счет остается 2:2. По матчам с 3+ мячами Роналду тоже чуть отрывается: 61 против 56.

Кстати, Криштиану уже 14 лет подряд оформляет как минимум один хет-трик за год. Стабильность!

Как Роналду живется в Саудовской Аравии?

Фото: Facebook/alnassrfcofficial

22 комментария

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Rudy77
Аль-Вехда, 13 место из 16...
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Имя Фамилия
Ответ TheFrosty
А разве эти голы в мусорных лигах в стату вообще идут?
В прошлом году когда меси сделал пента-трик Эстонии, то в стату шли даже товарняки. В этом году посмотрим, смотря сколько меси забьёт в товарках, так и будут считать.
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Имя Фамилия
Мученик и лучший игрок Аль-Насра по версии месибоев Абубакар: 4 гола за сезон.
Бесполезный балласт Роналду: 4 гола за одну игру.
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Посторонним В
Рональду отрывается)) Вечеринка в разгаре
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lilil98
королева бензоколонки
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Павел Николаев
Ответ DonaldBrashear 2.0
помогите определиться, никак не пойму а то. как к игре и к голам/отсутствию голов Роналду относиться? Забил голы - ха, любой бы там забил в этом колхозе. Не забил - вот лузер, даже в таком колхозе не может забить. На чем можно плюсиков срубить быстренько?
у тебя не получится, ты не можешь ни в лулзы, ни в сарказм.
0
-1
-1
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Павел Николаев
Ответ Knight-XIV
Рон нашел свою команду! 200млн зарплата. с таким уровнем игры обороны забивать будет 100+ за сезон, а играть до 50 лет!
он пошел за рекордом Пеле! к 60 перегонит!
0
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vzhik \0
Этот покер никак не дотягивает до легендарного хет-трика Геннадия Букина. Мусорная лига ничто по сравнению с финалом турнира кожаный мяч
0
-1
-1
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Черчесыч
Рон, перейди в 3ий дивизион, зону Юг, покеров наколотишь и оторвешься от Месси.
+1
-1
0
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TheFrosty
А разве эти голы в мусорных лигах в стату вообще идут?
+1
-1
0
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Васген Ашотович
Ответ Joey Ramone
Ниче не понимаю. То что я во дворе на коробке по 10 банок каждую игру закатываю уже никого не интересует чтоли?!
А интересовало разве?
+2
0
+2
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Joey Ramone
Ниче не понимаю. То что я во дворе на коробке по 10 банок каждую игру закатываю уже никого не интересует чтоли?!
0
-2
-2
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Венера Виллендорфская
Как это развидеть.
0
-1
-1
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Knight-XIV
Рон нашел свою команду!
200млн зарплата.
с таким уровнем игры обороны забивать будет 100+ за сезон, а играть до 50 лет!
+6
0
+6
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Дмитрий Шумак
все как во дворе...пришел старший, размотал малышей и героем ушел
0
0
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Sinister Kid
Ответ DonaldBrashear 2.0
помогите определиться, никак не пойму а то. как к игре и к голам/отсутствию голов Роналду относиться? Забил голы - ха, любой бы там забил в этом колхозе. Не забил - вот лузер, даже в таком колхозе не может забить. На чем можно плюсиков срубить быстренько?
Адаптируйся
+2
0
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DonaldBrashear 2.0
кто-нибудь понял, почему второй комментатор после каждого гола Роналду ржал сидел, и ничего не говорил? Роналду забивает, это смеяться начинает, странный какой-то
+2
0
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Alex_777_
защита и голкипер на уровне Сан-Марино
+3
-2
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DonaldBrashear 2.0
помогите определиться, никак не пойму а то.
как к игре и к голам/отсутствию голов Роналду относиться?
Забил голы - ха, любой бы там забил в этом колхозе.
Не забил - вот лузер, даже в таком колхозе не может забить.
На чем можно плюсиков срубить быстренько?
+11
-2
+9
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ФиладельфияЮнион
Я передернул…
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ФиладельфияЮнион
Я передернул…
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Никита Борисенко
несите золотой мяч, тут новый рекорд
+12
-3
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