Роналду не может сразу играть за «Аль-Наср». У него бан за тот разбитый телефон мальчика с аутизмом

За апрельский инцидент наказали только в ноябре.

Криштиану Роналду не сыграет за свой новый клуб «Аль-Наср» в двух ближайших матчах – сможет дебютировать только 21 января. И дело вовсе не в травме или плохой форме.

Что мешает Роналду?

У португальца двухматчевая дисквалификация, которую он еще не отбыл. В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на два матча за апрельский инцидент. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом.

Роналду еще не отбыл дисквалификацию – решение о ней приняли на следующий день после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». С того момента Криштиану не числился игроком ни одного клуба, поэтому два матча дисквалификации остались на его виртуальном счету.

Бан был в «МЮ», а играть нельзя в Саудовской Аравии – почему?

Все по регламенту ФИФА: если игрок, не отбыл дисквалификацию на прошлом месте работы, он должен пропустить первые матчи в новом клубе, даже если это другая лига, другая страна и другая конфедерация.

Этот момент четко прописан в регламенте по статусу и трансферам игроков: «Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока прежней ассоциацией, но еще не (полностью) отбытое на момент перехода, должно быть приведено в исполнение новой ассоциацией, в которой зарегистрирован игрок, для того, чтобы наказание было применено на внутреннем уровне».

Похоже, Роналду и его новый клуб не были в курсе этих особенностей, потому что его готовили для выхода в старте в ближайшем матче с «Аль-Шабабом». Но вовремя узнали о бане.

А иначе случилось бы что-то вроде «Реала»-2015, когда мадридцев выгнали из Кубка Испании за участие в матче Дениса Черышева, который не отбыл дисквалификацию, полученную еще за «Вильярреал».

За что забанили Роналду? Детали того самого инцидента с ребенком, у которого аутизм

Еще в апреле Криштиану, недовольный тем, что его снимают, когда он уходит в подтрибунку «Гудисон Парк» после матча с «Эвертоном» (это был 32-й тур АПЛ), выбил телефон у одного из болельщиков и разбил его.

«Справляться с эмоциями в столь трудные моменты всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит нашу прекрасную игру. Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на «Олд Траффорд», – написал португалец в соцсетях.

Но было уже поздно. Пострадавшим болельщиком оказался 14-летний мальчик с аутизмом Джей Хардинг, который впервые пришел на игру с мамой. Разумеется, это сразу спровоцировало скандал .

Так инцидент описывала мама:

«Игроки «Ман Юнайтед» уходили с поля после свистка. Мы сидели прямо около тоннеля, и мой сын снимал их на видео. Он опустил телефон пониже, потому что Роналду, проходя мимо, стянул гетру, и было видно, что из его ноги идет кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть поближе, – он даже ничего не говорил. Роналду шел мимо с ужасным, ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше . Вы можете увидеть, какой у него синяк. Просто не могу поверить, что говорю об этом.

Я плакала, меня трясло. Джейкоб был в полном шоке – у него аутизм и диспраксия (вид задержки развития, при котором у ребенка есть проблемы с координацией и выполнением сложных действий – Sports.ru). Так что он полностью осознал, что случилось, только когда мы пришли домой. Он очень расстроен, и его теперь будет сложно снова вытащить на футбол. Это был первый матч в его жизни, и случилось такое.

У нас был чудесный день до тех секунд, когда игроки «МЮ» уходили с поля. Это уничтожило наш день и оставило неприятный привкус. Роналду – это кумир. Да, он не играет за «Эвертон», но это важный футболист. Мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Это его кумир. Я бы поняла это, если бы Джейк махал ему в лицо, но он был далеко от него, ведь Роналду присел и смотрел на свою ногу», – задавалась вопросом Сара Келли. От визита на «Олд Траффорд» сын отказался.

Полиция Мерсисайда организовала расследование, португальца даже допросили и вынесли всего лишь предупреждение. Но это растянулось аж до середины августа – мать мальчика обещала обратиться в суд , но пока что информации о зарегистрированных исках не было.

А Футбольная ассоциация Англии вела собственное расследование. И оно тянулось еще дольше. Официально обвинения Роналду выдвинули в сентябре. В октябре он попытался оспорить действия FA, в ноябре дал то самое интервью и расторг контракт с «МЮ». А на следующий день его дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 50 тысяч фунтов.

«Я приветствую тот факт, что его оштрафовали. Давно следовало это сделать. Мне звонили из Футбольной ассоциации Англии и сказали, что Роналду ждет дисквалификация и штраф. Было бы здорово, если бы эти 50 тысяч фунтов передали на благотворительность. Например, помогли бы детям с аутизмом.

«МЮ» давно нужно было наказать Роналду. Инцидент был еще в апреле. На меня были нападки в соцсетях из-за того, что я тяну со всем этим, в то время как это все остальные не спешили. Я не получила от «МЮ» никаких извинений. Из клуба со мной ни разу никто не связался», – подвела итог мама пострадавшего Джейка.

Вот из-за чего дебют Роналду на Ближнем Востоке откладывается.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; globallookpress.com/IMAGO/COLORSPORT / Terry Donnell