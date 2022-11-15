Роналду съязвил о внешности Руни. Они уже задевали друг друга: из-за любований у зеркала в «МЮ» и пересадки волос

14 ноября вышло несколько цитат из большого интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. Среди них – колкая реплика в адрес бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» и ровесника Уэйна Руни.

Руни в ноябре тоже разговаривал с Морганом и покритиковал Роналду за поведение: «Считаю, что вещи, которые Роналду делал начиная со старта сезона, неприемлемы для «Манчестер Юнайтед» . Криштиану должен просто опустить голову, работать и быть готовым сыграть, когда тренеру это будет нужно».

Роналду ответил – да еще как: « Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так ».

Забавный переход от одной темы к другой.

Раньше Руни говорил о внешности Роналду – как тот часто стоит перед зеркалом и настраивается на матчи

В 2012-м Уэйн Руни выпустил автобиографию, один из эпизодов задевал привычки Роналду:

«В раздевалке на «Олд Траффорд» рядом с местом Роналду стояло зеркало. Я заметил: он не мог пройти мимо своего отражения, не любуясь им. Каждый матч один и тот же ритуал – надевает форму, надевает бутсы, а затем поворачивается к своему отражению и смотрит , настраиваясь на игру. Человека с такой уверенностью в себе я больше никогда не видел».

О зеркале в раздевалке «МЮ» говорили многие. Райан Гиггз, например, подтверждал, что там больше всех времени проводил именно Роналду.

А тренер Майкл Клегг считал, оно отражение нужно Кришу не для самолюбования, а для критики: «Когда он смотрит в зеркало, говорит: «Блин, прыщ вылез». Он говорит: «Я прибавил в весе, что-то не так с моей диетой». Он не говорит себе: «Вы только посмотрите, какой красавец».

У Питера Крауча другие сведения: « Фердинанд рассказывал нам истории о том, как Криштиану Роналду стоял голым перед зеркалом, проводил рукой по волосам и говорил: «Вау, какой я красивый! ».

Роналду тоже говорил о внешности Руни – из-за его проблем с облысением

«Мне 25. Какие, к черту, лысины?». В 2011-м Руни решился на операцию, которая стоила ему 15 тысяч фунтов. После этого он даже боялся задевать голову подушкой, чтобы не навредить. Сработало – волосы стали отрастать. Впрочем, это длилось недолго – в 2013-м снова предстояла поездка в клинику. Через несколько лет – снова.

Руни пережил множество подколов и сильно злился. Потом смирился: «Сделал для себя вывод, что пересадка волос сделала меня красивее». А различные препараты для ухода за кожей головы помогли ему лысеть медленнее, чем раньше.

Роналду как-то раз среагировал публично: «Давать Руни советы по стилю? Нет, ему это не надо. С волосами он выглядит гораздо лучше. Раньше он был немного некрасивым, но сейчас – прекрасен ».

Притом через несколько лет Роналду говорил, что обязательно сделает пересадку волос, если она понадобится, так как имидж много значит для достижения успеха. Ходили даже слухи, что в 2013-м у Криша уже были замечены залысины – и он обратился в клинику. Но эта информация не подтвердилась.

Хм, а есть ли связь с инвестициями двух миллионов евро в профильный центр лечения облысения от Роналду?

Руни и Роналду уже ссорились – это было на чемпионате мира. А после отлично играли вместе

Это яркая история. В четвертьфинале ЧМ-2006 играли Португалия и Англия, а Руни удалили за то, что он наступил на Рикарду Карвалью. Роналду отчаянно апеллировал и подмигнул кому-то после удаления.

К этому времени Уэйн и Криш уже два года играли за «МЮ», на чемпионат мира оба поехали впервые в карьере.

Инцидент мог перерасти в нечто большее, но завершился тем же вечером благодаря Руни: « После игры я пошел к нему в тоннеле. Подумал, что надо поговорить сразу и один на один. Он посмотрел на меня, будто хотел извиниться. Я сказал, что у меня нет с ним проблем . Наслаждайся турниром и удачи. Увидимся через несколько недель и будем биться за трофей в лиге».

Роналду же говорил, что боялся не Руни, а фанатов. Так и есть – они сильно освистывали его на матчах АПЛ, заставив почувствовать то же, что и Дэвид Бекхэм за восемь лет до этого. Но помог именно Руни. Воспоминания Роналду: «Он сказал: «Криштиану, все в прошлом, давай говорить о настоящем, давай выигрывать трофеи вместе».

Еще Руни признался, что на месте Роналду поступил бы так же. И добавил: «Я же в первом тайме требовал для него желтую за симуляцию. А в подмигивании я ничего такого не увидел. Это ничего не значило».

После ЧМ-2006 Руни и Роналду играли вместе еще три года – трижды побеждали в АПЛ и выигрывали Лигу чемпионов. А еще забили на двоих за этот период аж 150 голов и раздали 82 голевые передачи.

Как же легко было на поле забывать обо всех разногласиях.

Теперь 37-летний Руни – уже тренер, работает в «Ди Си Юнайтед». 37-летний Роналду – (пока) снова игрок «МЮ». И отношения совсем не те.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Laurence Griffiths; East News/AP Photo/Alex Brandon; globallookpress.com/imago sportfotodienst, imago sportfotodienst