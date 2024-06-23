Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову

В Winline Медиалиге опять рукоприкладство: тренеры 2Drots атаковали журналиста. Это случилось в четвертьфинале, на матче «Амкал» – 2Drots.

Кузнецов послал и пнул журналиста (остался без наказания), Осколков попытался ударить в голову – получил красную

Все началось с травмы игрока 2Drots Манны в первом тайме. Манна лежал рядом с бровкой – на поле столпились представители 2D и медиафутбольные СМИ.

Неожиданно главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов схватил одного из журналистов (на видео заметно, что у парня бейдж СМИ) и жестко вытолкал из толпы.

Этот момент попал в трансляцию.

Разберем видео покадрово.

● Кузнецов атакует парня в бежевой толстовке: хватает за руку, бьет по ноге и с силой отталкивает от себя. Кузнецова пытаются остановить Дэн Безопасность (отвечает за безопасность в МФЛ) и президент 2D Некит.

● Парень пролетает несколько метров и растерянно поворачивается в сторону Кузнецова.

● К нему подлетает второй тренер 2Drots Альберт Осколков. Он пытается ударить парня в лицо. Получилось или нет, по видео непонятно. На руке Осколкова сразу повисает стюард.

Телеграм-канал «Крысева» опубликовал видео из толпы. На нем заметно, что парень не контактировал с Кузнецовым, а просто стоял рядом, пока тренер эмоционально выговаривал арбитру. Кузнецов заметил журналиста и начал выталкивать: «Иди ## ### отсюда».

Вокруг Кузнецова много представителей СМИ с камерами – остальных тренер не трогает.

На третьем видео (его опубликовал телеграм-канал «Некласико») видно, что после тренеров на парня набросились игроки 2Drots – Эдамс (капитан) и Белка.

«Ты кто? Ты кто?» – кричал Белка.

Стюардам пришлось срочно уводить парня в подтрибунное помещение – подальше от гнева 2D.

Главный арбитр матча Александр Филимонов удалил Альберта Осколкова с бровки. Дмитрий Кузнецов остался без наказания.

«Я не тыкал ему телефоном в лицо, старался не мешать, ничего не нарушал». Журналист обратился в травмпункт из-за головокружения

Вскоре после инцидента телеграмм-канал «Медиа Арена» (именно там работает пострадавший) опубликовал заявление.

«В первом тайме матча «Амкал» – 2Drots главный тренер «самураев» Дмитрий Кузнецов воспрепятствовал работе нашего корреспондента. Более того, Кузнецов позволил себе применить физическую силу и, по сути, избил молодого парня на глазах у многотысячной толпы зрителей.

Мы выясняем причины столь неадекватного поведения со стороны команды 2Drots и оставляем за собой право требовать привлечения к ответственности главного тренера команды за нападение на нашего корреспондента».

В перерыве появилось видео от самого парня – он снял его уже за пределами стадиона.

«Всем привет, меня зовут Юра. Рассказываю со своей стороны про инцидент с Кузнецовым. Я стоял на бровке с другими представителями СМИ. Никаких правил не нарушали. В какой-то момент случилась травма Манны, и, насколько я знаю, в перерывах и паузах СМИ имеют право выйти на поле и снимать.

По крайней мере я вместе с представителями других СМИ делал это на протяжении пяти сезонов. И никаких санкций со стороны руководства МФЛ не было. Считаю, что мое нахождение на поле в данный момент не нарушало никаких правил.

Я снимал Дмитрия Викторовича Кузнецова спереди и старался максимально не мешать, чтобы он решил свои моменты с судьей. Максимально, насколько мог, снимал далеко и не тыкал ему телефоном в лицо. После чего очень эмоциональный Дмитрий Викторович посмотрел на меня, выбил телефон из рук и ударил ногой по моей ноге.

Чтобы не усугубить ситуацию своим присутствием, я убежал с поля, где на меня накинулся, если не ошибаюсь, второй тренер 2Drots. Ударил меня кулаком в голову. Также подбегал Белка.

В этот момент меня забрали сотрудники стадиона и отвели в подтрибунное помещение. Вернули телефон и очки. Все в целости и сохранности.

Я никак не мешал, никого не бил сзади, как это говорится в других видео. Никакого вреда не приносил. Просто выполнял свою работу».

В посте сказано, что после матча Юра отправился в травмпункт из-за головокружения.

Кузнецов извинился (но считает, что журналист «повел себя неправильно»). Тренера могут дисквалифицировать

После матча (2Drots прошли дальше по буллиталити) Дмитрий Кузнецов дал интервью ютуб-каналу Медиалиги. Рассказал и про инцидент с журналистом.

«Я считаю, что неправильно, когда идет нарушение, выбегать журналисту и лезть в кучу. Они должны стоять здесь. Это неправильно. Я ему сказал, потом пришлось рукоприкладство приложить. Я извиняюсь перед ним, но он себя повел неправильно. Они должны вот здесь стоять [показывает на бровку]. Им никто не разрешал выбегать сюда».

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Несколько недель назад в Медиалиге был эпизод с рукоприкладством : охранник ударил по лицу звезду 2Drots Стиля. Тогда команда и лига замяли конфликт. Похоже, у этой истории будет продолжение.

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что тренеры 2Drots сразу после матча созвонились с журналистом и его отцом. «Они договорились о том, что тренеры компенсируют повреждения, моральный ущерб», – уточнил Осипов телеграм-каналу «Матч! Медиафутбол».

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал, что Кузнецова могут дисквалифицировать: «Мы всецело против рукоприкладства, в любом формате. Видели эпизоды с инцидентом, конечные фазы, но будем рассматривать полную картину. Завтра выезжаем в Москву, где у нас тоже игры, после них сядем и примем решение. Какое наказание может грозить Кузнецову? От условной дисквалификации до нескольких игр».

Охранник ударил игрока 2Drots по лицу – Медиалига считает, что он «выполнял свою работу»