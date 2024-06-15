4,5 тысячи на трибунах, очереди на входе и дети вокруг стадиона. «Амкал» против 2Drots – по-прежнему огонь

Четвертьфиналы начались.

Амкал против 2Drots в четвертьфинале Winline Медиалиги – что может быть лучше? Рассказываем о главных моментах матча.

Ажиотаж вокруг игры: солдаут на «Москвиче», многие не успели зайти, вокруг стадиона матч смотрели дети

«Амкал» против 2Drots – главная афиша медиафутбола. Их матч почти всегда пробивает рекорды. Последняя встреча в рамках Медиалиги – июнь 2023-го, полуфинал – собрал 15 339 зрителей на «Ак Барс Арене» и 232 тысячи зрителей в онлайне. Оба показателя – рекорды медиафутбола на тот момент.

В первом четвертьфинале пятого сезона рекордов не ждали – играли на скромном «Москвиче», а матч транслировали ВК, который считает просмотры по-другому. На ажиотаж все равно был огромным – билеты раскупили за несколько часов. Часть билетов тут же всплыла на «Авито» – да-да, в медиафутболе тоже есть перекупы.

За полчаса до старта перед «Москвичом» толпилась очередь.

В итоге впервые в пятом сезоне собрался полный «Москвич» – 4,5 тысячи зрителей. Впечатляет.

Многим не хватило билетов – стадион окружили стайки подростков. Они наблюдали за кумирами из-за оградительной сетки. «4,5 тысячи билетов, если считать с тем, что раздали командам, – рассказал президент Медиалиги Николай Осипов Спортсу. – Плюс ты видела, сколько стоят вокруг стадиона. Человек 200. Очень классно. Будем надеяться, что в Нижнем раза в три-четыре превзойдем эти цифры».

Особенно жарко было на секторах 2Drots и «Амкала» – биток и активная поддержка. У обоих клубов самая мощная фан-база в медиафутболе и самая высокая посещаемость на играх. Впервые за год болельщики встретились в одной игре.

«Соберитесь и побеждайте» – призыв от болельщиков Амкала.

По ходу первого тайма к комментаторам заглянул старичок медиафутбола Олег Майами. Карен Адамян спросил у него про посещаемость. «Ты заметил, как все выросло?» – «Чувак, там 150 человек не успели зайти. Когда мы начинали – 25 зрителей стояло. Какая красота».

Матч – нервы. 2Drots забил два в первом тайме (Слон отпраздновал у скамейки амкаловцев), «Амкал» почти отыгрался

Перед матчем 2Drots считались фаворитами. Конкретно в пятом сезоне они и правда выглядят убедительнее: вышли из группы с первого места, а «Амкалу» пришлось пробиваться через уайлд-кард.

2Drots и начали как фавориты – забили уже в середине первого тайма: Данила Прошляков (Прош) ворвался в штрафную, а Владислав Ослоновский (Слон) изящно замкнул. «Здесь Слон действительно ходил по диагонали, как в шахматах», – пошутил комментатор Станислав Минин.

Это четвертый гол Слона в матче «Амкала» и 2Drots – теперь они с Кутузом лучшие бомбардиры дерби . Ослоновский вообще часто забивает в важные моменты.

Слон отпраздновал гол ярко – перед скамейкой 2Drots.

Через несколько минут 2Drots удвоили преимущество: Прош сыграл в корпус против центрального защитника Амкала Руслана Имаева, головой пробросил себе на ход и забил в пустые.

«Амкал» тут же начал протестовать: по их версии, Прош сфолил против Имая.

«Толкать можно только, когда два игрока стоят на земле. Здесь мы видим, что защитник уже в безопорном положении. Да, сзади его подталкивают. Поэтому фол и гол надо отменять», – поддержал экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Главный арбитр Юрий Апанасенко посмотрел эпизод на видеоповторе, но гол не отменил: «Нормальная футбольная борьба. Он дальше играет в мяч головой, бежит по прямой. Не толкает его в спину».

Запомним этот момент – он стал одним из ключевых в матче.

На перерыв уходили при счете 2:0, и в раздевалке «Амкала» было горячо. «Выходить надо и только в таких матчах, ###, доказывать. #### ваши телеграмы, в таких матчах выходить и доказывать», – кричал голкипер Максим Швагирев.

Во втором тайме «Амкал» начал давить и даже отыграл один гол – отличился форвард Давид Агекян.

Фан-факт: это первый гол «Амкала» в матче против 2Drots с осени 2022-го – тогда клубы играли в четвертьфинале МФЛ-2 (4:3). С тех пор встречались дважды, но «Амкал» проигрывал с минимальным счетом.

«Амкал» продолжил давить и, кажется, сбил с толку игроков 2Drots. Главному тренеру «самураев» Дмитрию Кузнецову пришлось взять таймаут: «Вы че вышли-то? Обороняться? Обороняйтесь #####! Как вас заставить играть в футбол, вы вышли обороняться. Получили? Сейчас еще получите!»

Кузнецов оказался прав. Через несколько минут «Амкал» создал безумный момент: Агекян успел за уходящим за пределы поля мячом, а Иракли Логуа пробил через себя, но попал в перекладину. Вау!

Трибуна «Амкала» начала скандировать: «Добивайте этих «дротов». Но дожать 2Drots у амкаловцев не получилось – матч так и закончился счетом 2:1.

Что было после матча: амкаловцы предъявляли судье за второй гол, Гатагов ходил в судейскую

Сегодня еще ничего не решено – в пятом сезоне Медалига проводит четвертьфиналы и полуфиналы в два матча. Так что «Амкал» и 2Drots сыграют еще раз через неделю. Но матч этих команд настолько важен, что эмоции бушуют всегда.

Некит встретил финальный свисток на коленях.

Фанаты 2Drots праздновали победу с командой.

Амкаловцы окружили Юрия Апанасенко (главного арбитра) и настойчиво уточняли корректно ли забит второй гол. Позже Сослан Гатагов (главный тренер) и Герман Эль Класико (президент «Амкала») пошли в судейскую. Гатагов вышел из нее крайне раздраженным.

«Меня не было, когда Гатагов пришел в комнату судей, – рассказал Юрий Апонасенко телеграм-каналу «Некласико. – Помощнику первому досталось немножко за угловой в первом тайме. Сказали, что он разнес, но ничего такого не было. Он сказал, чтобы собрались, не ошибались в простых моментах.

Я остаюсь при своем мнении. Я не понимаю, почему Сергей Лапочкин отвечает на какие-то моменты. Где там в воздухе игрок? Игрок явно на ногах стоит. Абсолютно нормальная борьба. Я думаю 99% нормальных судей такой гол бы не отменили. Сто процентов чистый гол 2Drots ».

«Второй гол – херня из-под ногтей, – объяснял Герман телеграм-каналу «Матч! Медиафутбол». – Это судейский гол. Все мячи в центре поля свистелись в сторону 2D. Значит будем против 13 человек играть в Нижнем. В раздевалке команды все было хорошо. Все спорили и ругались. Сейчас выдохнем эмоции, у нас есть неделя.

Уже третью игру подряд мы выглядим не хуже 2D, но постоянно в один мяч проигрываем. Перекладина теперь. Мы все ближе и ближе».

Получится ли догнать 2Drots – узнаем через неделю. 22 июня «Амкал» и 2D рубятся в Нижнем Новгороде.

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