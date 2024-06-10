51 тысяча на финале, победитель получил миллион долларов. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?

Пике очень доволен.

Первый чемпионат мира по медиафутболу закончился. Он проходил в Мексике, в течение двух недель. Организатор – Жерар Пике и его Кингс Лига.

Рассказываем, как это было.

Приглашенные команды провалились: Шевченко, Гетце, Насри не вышли в плей-офф, клуб Тотти дошел до 1/8

В турнире стартовало 36 команд со всего мира. Помимо коллективов из испанской Кингс Лиги и латиноамериканского филиала были клубы из Италии (президент – Тотти), Англии (Рио Фердинанд), Франции (Насри, Менез), Украины (президент – Шевченко, игроки – Коноплянка, Чигринский, Воронин), Турции (Туран), Германии (Гетце). Команды из Испании и Латинской Америки пробивались по спортивному принципу, а звездных гостей пригласили вне конкурса. Многие команды были созданы специально под ЧМ.

Увы, никто из звездных гостей не прошел далеко.

Например, Самир Насри сыграл только в одном матче – и сразу травмировался. Украинская команда UA Steel в первом же матче проиграла 4:0 бразильской Furia, затем уступила японцам из «Мураш» – 1:9. Единственный мяч US Steel – автогол японского игрока. Команда Марио Гетце тоже вылетела в первом раунде без побед.

Классно выступили итальянцы «Сталлионс» Франческо Тотти – запрыгнули в 1/8 финала, но уступили «Порсиньос».

В финал четырех пробились «Порсиньос», «Саянс», xByer Team (все – из испанской Кингс Лиги) и G3X FC (Бразилия).

Команды популярные. Например, у xByer Team больше 350 тысяч подписчиков в соцсетях. Примерно столько же у «Порсиньос». Обе команды появились только в 2023-м.

Детали финала: собралась 51 тысяча зрителей, выступил музыкант-суперзвезда, победитель получил миллион долларов

Финальный ивент проходил в формате финала четырех – сначала сыграли полуфиналы, и в тот же вечер провели финал. Весь турнир проходил в Мехико, но финал приехал на стадион Estadio BBVA Bancomer (переводится как «Стальной гигант») в городе Гваделупа. Он вмещает 53,5 тысячи зрителей.

Инвестиция оправдалась – 51 273 зрителя на финале .

По словам Пике, аншлаг был практически на каждом матче Кингс ЧМ (конечно, остальные игры проходили на небольшом стадионе).

Еще один повод для гордости: права на показ Кингс ЧМ купили бродкастеры из 49 стран – от Италии и Франции до Мали и Конго. В России турнир тоже официально показывали на Окко Спорт.

Перед полуфиналами на поле появились игроки женского «Пио» с почетным президентом Сами Риверс. «Пио» выиграл первый сезон Квинс Лиги – женской версии турнира. Сами Риверс – популярный в Мексике блогер. Победу своей команды она отпраздновала перед домашними трибунами.

Перед финалом выступил популярный колумбийский певец Малум. Он исполнил один из своих главных хитов Felices los 4 – у клипа почти два миллиарда просмотров. А еще у мужчины есть совместный клип с Шакирой (228 млн) и Викендом (161 млн).

В гранд-финале победили «Порсиньос» – обыграли бразильцев из G3X FC со счетом 5:3. Вы наверняка слышали про этот клуб, даже если не следите за медиафутболом. Именно за «Порсиньос» в феврале 2023-го сыграл Роналдиньо. А еще за них играл Чичарито.

«Порсиньос» очень легко заполнить по яркому логотипу: поросенок с короной.

Сейчас за них выступает экс-игрок «Валенсии» и «Суонси» Пабло Эрнандес – 8 голов в шести матчах на Кингс ЧМ.

«Порсиньос» получили миллион долларов в качестве приза. Это самый большой призовой фонд как в Кингс Лиге, так и в медиафутболе вообще . «Я подарю эти деньги игрокам и персоналу. Пусть делают, что хотят», – говорил после финала Ибай Льянос (стример и президент клуба).

MVP турнира стал форвард Кельвин Оливейра. У него 13 голов, пять раз он признавался лучшим игроком матча. А еще у Кельвина хет-трик в полуфинале и дубль в финале. Форвард получил 50 тысяч долларов.

Теперь у Кингс Лиги есть филиал в Италии – об этом объявили видео с Ибрагимовичем

Увы, на финале отсутствовал президент Кингс ЧМ Златан Ибрагимович. «Он предупредил заранее, что в день финала у него планируется матч в Швеции, – объяснил Пике на пресс-конференции перед финалом. – Матч в честь него. Он предложил приехать чуть раньше, но я попросил его остаться там. Но Златан будет принимать участие в наших будущих проектах, в том числе в итальянской Кингс Лиге».

Да-да, Кингс Лига открывает филиал в Италии. В январе 2024-го лига запустила отделение в Латинской Америке и грозилась в ближайший год-два открыть такие же в Европе (назывались Италия, Германия и Англия) и Азии.

Итальянскую Кингс Лигу анонсировали стильным видео со Златаном.

Деталей пока нет, но, вероятно, лига стартует во второй половине 2024-го.

По словам Пике, к концу года число лиг в экосистеме КЛ должно вырасти до восьми . На следующий чемпионат мира уже не будет индивидуальных приглашений: команды будут пробиваться из своих лиг по спортивному принципу.

Кстати, активный выход Кингс Лиги на международный уровень нравится не всем. Президент чемпионов Ибай Льянос раскритиковал Пике за позднее время начала финала (3:30 ночи по Испании):

«Мы уже знаем, что Жерар все меньше думает об испанской аудитории. Теперь у него есть команды из Турции, Саудовской Аравии, Франции».

Кстати, а что с нашим чемпионатом мира?

Президент российской Медиалиги Николай Осипов еще в начале года объявил, что в 2024-м пройдет чемпионат мира по медиафутболу. Среди участников назывались Россия, Беларусь, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика. Российская команда должна была сформироваться на основе сборной Медиалиги.

«Участие европейских стран реально, – объяснял Осипов. – Нам помогают местные партнеры – настолько крупные компании, что геополитическая ситуация их не триггерит. Я здесь больше как менеджер сборной России, а не основной организатор».

ЧМ должен был пройти в ОАЭ перед Суперкубком Медиалиги, однако чуть ближе к делу его перенесли.

Новые вводные Осипов рассказал в конце марта «Чемпионату»:

«У нас есть международная повестка. Речь о больших международных соревнованиях с присутствием России. Естественно, под флагом и с гимном. Это не пустые слова.

Это совершенно конкретный турнир, который пройдет в ноябре. Учитывая, что это поздняя осень – вряд ли в России. Организуем в Дубае, либо в Китае, на острове Хайнань».

Чемпионат мира по-прежнему в планах – об этом Николай Осипов рассказал Спортсу: «Вторая половина ноября, не в России, от 12 до 16 команд-участниц. Мы ждем сборную США, голландцев, французов, мексиканцев, бразильцев, индусов. ОАЭ, Индонезию, Таиланд, Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Турцию. Все они с интересом ждут отмашку».

Будет круче чемпионата мира Пике?

Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд

Фото: Winline Медиалига; официальный сайт Кингс Лиги