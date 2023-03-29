Все, что окружало финал медиалиги на «Камп Ноу»: Пике на вертолете, мировой рекорд и очень-очень необычные правила

Приветствую всех читателей Sports.ru. Это Ставр, и я снова рассказываю вам об испанской медиалиге из эпицентра событий.

26 марта на великом стадионе «Камп Ноу» сыграли финал первого сезона. Мне посчастливилось наблюдать за происходящим прямо с кромки поля, и теперь я перескажу вам все самое интересное.

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Начнем с формата – это был «Финал четырех». Зрителей ожидало три матча: два полуфинала и финал. Билеты продавали сразу на весь игровой день, который длился 7 часов.

В первом сезоне участвовали 12 команд, в плей-офф вышли 8 лучших. Но полуфиналисты неожиданные: «Эль Баррио» (8-е место в регулярном сезоне), «Аниквиладорес» (7-е), «Лос Тронкос» (3-е) и «Сайяны» (4-е). Команда Касильяса вообще не пробилась в плей-офф, а клуб Агуэро выбили в четвертьфинале.

Конечно, футбол начался не сразу. Организаторы подготовили масштабный разогрев.

На «Камп Ноу» временно установили дополнительные табло. Местное давно устарело и вызывает лишь слезы. В медийном футболе табло – важнейший элемент шоу. На нем показывают повторы моментов, фрагменты из размещенной на рефери камеры GoPro и даже рекламу.

Шоу началось с показа видеоролика, в котором Неймар похитил Пике. Сразу две позитивные новости – Кингс Лига расширяется в Бразилию, а во втором сезоне появится команда Неймара. Раньше писали, что команду может основать и Роналдиньо.

Дальше ведущие общались с президентами команд и приглашенными звездами. Выступал Агуэро (публика его обожает), а еще на финал пришел Давид Вилья.

Уже успела завируситься история о DjMario – блогере и президенте местного клуба. Перед матчем он забил пенальти и отпраздновал как Криштиану – с его фирменным SIIIUUU!.

Стадион действительно подыграл блогеру и отпраздновал с ним. Однако чуть позже DjMario призвал болельщиков Криштиану показать себя и получил оглушительный свист. На этом стадионе любят другую суперзвезду.

Несколько раз в течение вечера «Камп Ноу» скандировал имя Месси, намекая на возможное возвращение легенды.

Пике прилетел на матч на вертолете. Big boss.

По официальной информации, на «Камп Ноу» пришли 92 522 зрителя. До полного стадиона (99 354) не хватило совсем чуть-чуть. Атмосфера волшебная.

В своем прошлом материале о Кингс Лиге я упомянул своеобразные местные правила, но не привел конкретные примеры. Просто я и сам не успел разобраться. К счастью, к финалу я изучил правила испанской медиалиги. И не зря – они очень необычные! Например, у президентов команд есть возможность один раз за игру пробить пенальти. Если попытка успешная, то она засчитывается как гол. Взять попытку можно в любой момент, но у президентов разная тактика: кто-то пробивает в первые секунды матча – чтобы дать положительный импульс своей команде. Кто-то предпочитает сохранить шанс до концовки. Кстати, среди президентов есть и те, кто не особо играет в футбол. Так что реализовываются далеко не все пенальти.

В день финала президенты много промахивались – скорее всего, это связано с нервами от огромного заполненного стадиона.

У каждой команды есть по «секретной карточке», которую они вслепую вытягивают из ящика перед игрой. Карточка дает бонусное преимущество: например, минус один игрок соперника на две минуты матча или гол будет считаться за два в течение пяти минут. Кажется, в Испании следят за российской Медиалигой.

У команд есть по одной возможности запросить ВАР: арбитр пересмотрит эпизод и, возможно, поменяет решение. Прямо как в НБА.

В середине матча подбрасывается кубик с цифрами от 1 до 6. Какая цифра выпадет – в таких составах команды будут доигрывать. Например, если выпадает тройка, то играют 3 на 3. Разумеется, кубик не обычный, а гигантских размеров.

Зрителям явно нравятся правила. Когда в первом полуфинале кубик показал шестерку, стадион очень расстроился. Во втором полуфинале выпала двойка, и в усеченных составах команды сразу забили четыре гола. Хотя весь тайм держались нули.

В первом полуфинале дошло до серии пенальти. Хотя здесь пробивают не пенальти, а скорее футбольный буллит: игроку дается 5 секунд чтобы сократить дистанцию с вратарем и ударить. Выглядит бодро и интересно. И явно сложнее для исполнителя: не все успели ударить в отведенное время.

Хочется еще раз сказать про атмосферу. Честно говоря, я в восторге от посещаемости финала. Еще раз – 92,5 тысячи на медийном футболе! А ведь еще были интернет-трансляции. Во время финала я зашел на твич – миллион человек онлайна. Единовременно!

Как выяснилось, эфиры были еще на ютубе (350+ тысяч онлайна) и в тиктоке (240+ тысяч онлайна).

В день финала испанские медиа писали, что «Барселона» заработала на матче 2,5 миллиона евро.

И еще о рекордах. Для каждого зрителя приготовили бумажную маску в форме короля (логотип турнира), чтобы установить мировой рекорд по одновременному количеству людей в масках. В определенный момент по сигналу ведущего болельщики надели маски. Рекорд побит!

Спустя несколько часов и два полуфинала стартует главный ивент вечера. Для финала подготовили особую программу. Сначала выступили местные музыкальные звезды, а когда команды вышли на поле, салют раскрасил ночное небо над «Камп Ноу».

Финал показал, что в испанской медиалиге случаются чудеса. Победителем первого сезона стала команда «Эль Баррио», закончившая регулярку на восьмом месте.

День «Финала четырех» наверняка станет особенным в жизни всех, кто видел его вживую. Ну а мы ждем продолжения – «Летний сезон» стартует уже в мае.