«Амкал» проиграл решающий матч за плей-офф: победный ножницами забил бывший игрок

1:4.

В восьмом туре Winline Медиалиги рубились «Амкал» и FC Bus. Матч важный: «Автобус» в случае победы практически гарантировал бы выход в стадию уайлд-кард (или 1/8 финала).

«Амкал» выглядел фаворитом – клуб сильнее и по бюджету, и по составу. Сначала игра двигалась по логичному сценарию – форвард «Амкала» Степан Костюков открыл счет. Но в конце первого тайма FC Bus сравнял, а во втором забил три безответных мяча – 4:1.

Третий гол «Автобуса» – у форварда Карата (Владислава Коротаева). Забил красиво – ножницами, через себя.

Этот гол – особый для Карата. Форвард играл за «Амкал» с третьего сезона Медиалиги: 22 матча, 7 голов. Но не сработался с новым главным тренером Сосланом Гатаговым, и по ходу пятого сезона ушел в аренду в FC Bus.

«Важно чтобы вы понимали, это не мое решение, – писал Карат. – Я был готов биться до конца. Это полностью решение тренерского штаба. В их концепт игры, я не вписываюсь никаким боком ».

В «Автобусе» дела у Карата пошли намного лучше. Он забил в дебютном матче первым же ударом – пострадал действующий чемпион «Титан». А еще через тур забил победный бывшему клубу. Кстати, гол Владислав не праздновал.

В «Автобусе» признаются, что Карат – топ-подписание, которое непросто позволить себе даже с точки зрения зарплаты. «Мы платим зарплату 70 на 30, – рассказал Спортсу главный тренер «Автобуса» Виталий Миллер. – Большую часть – «Амкал». Спасибо Герману, что пошел на это. Сослан Маратовичу тоже спасибо. Он мог сказать, что они могли бы потратить эти деньги на другого футболиста, чтобы подписать в трансферное окно. Но он отнесся по-человечески, с пониманием».

Получается, «Амкалу» забил форвард, которому клуб до сих пор платит.

«Амкал» все равно вышел в плей-офф. Появилась версия, что клуб проиграл ради более легкой сетки

Несмотря на разгром, «Амкал» занял третье место в группе и вышел в стадию уайлд-кард. Это случилось благодаря поражению «Чисто Питер» от Lotus: если бы питерцы (10 баллов до последнего тура) победили, они бы перегнали «Амкал» (12 баллов) и стали третьими.

В итоге на третьей строчке остался «Амкал»: у них одинаковое количество очков с DMedia, но у белорусов победа по личным встречам.

Разгром «Амкала» в важном матче настолько шокировал, что появились даже версия – не специально ли клуб проиграл?

«Думаю, «Амкал» проигрывает вполне намеренно, – написал президент «БроукБойз» и журналист Дмитрий Егоров. – Третье место дает им самый легкий календарь. Ту сетку, где в четвертьфинале нет ФК «10» и 2D, а есть «Титан» (конфликт с Бирей) и очень слабые оппоненты по 1/8 из группы D.

А здесь можно еще и «Басу» помочь. «ЧП» – просто провал и дичь».

Логика понятна. Между клубами действительно хорошие отношения: помимо Карата у «Автобуса» в аренде легенда «Амкала» Фил Воронин, а тренер FC Bus Виталий Миллер в течение года работал в «Амкале».

«Bus – наши братишки. Конечно, хочется, чтобы они вышли в плей-офф. Я прям просил в раздевалке, чтобы «Амкал» четыре мяча пропустил. Главное, не больше – четыре нас устраивало», – иронизировал Герман Эль Класико, президент «Амкала».

«Слишком довольные были, что прошли в плей-офф до игры, – продолжил Герман уже серьезно. – Сами виноваты. Меньше были мотивированы, вот и ######## [проиграли]. Просчитать сетку просто невозможно. Этого мы точно не делали».

После матча – грусть. Федос и Гатагов утешали рыдающих болельщиков

В версию с сознательным поражением сложно поверить еще и потому, что у «Амкала» – одна из самых больших фан-баз в медиафутболе. И после игры они были очень расстроены.

Голкипер и легенда «Амкала» Федор Маслов утешал зрителя около стадиона.

Сослан Гатагов утешал маленького фаната в подтрибунке: «Спасибо тебе. Вот честно, я сегодня «Колу» не выпил и мы проиграли. Я выпил стакан перед той игрой, с «Конями», и перед Fight Nights. И мы выиграли. От души, все нормально».

«Что испытываю в момент, когда подходит болельщик в слезах? – рассуждал Маслов в интервью телеграм-каналу «Некласико». – Впервые такое. Я до сих пор стою в #### [шоке]. Я такого не видел никогда. Мне кажется, это должны увидеть все пацаны, все амкаловцы.

Я не чувствую своей вины. У меня есть чувство стыда. Весь матч сегодня сектор вообще не замолкал при любом счете. Потом просто подходить и смотреть на них – это жестко.

Такое поражение – это позор».

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