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Жирков, Павлюченко, Погребняк – как же много звезд российского футбола в Медиалиге!

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Может приехать даже Дзюба.

Особенность пятого сезона Winline Медиалиги – много звезд российского футбола. Они и раньше заглядывали в лигу, но именно в МФЛ-5 концентрация звезд особенно высокая.

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Новичок Медиалиги – Брайн Идову. Перед пятым сезоном экс-игрок сборной Нигерии перешел в ФК «10» Азамата Мусагалиева. Брайн идеально влился в медиафутбол: постоянно играет, хвалит местную молодежь и легко дурачиться на камеру. Например, Брайн признался, что участвует в фэнтези Медиалиги, а игроков выбирает с помощью рулетки.

Павел Яковлев – еще один новичок Медиалиги. Хавбеку 33 года, и после казахских «Кызыл-Жара» и «Елимая» он приехал в «БроукБойз». Яковлев отдал ассист уже в первом туре, но после третьей игры травмировался. Зато его «Броуки» первыми в МФЛ-5 вышли в плей-офф.

Роман Павлюченко в Медиалиге уже четвертый сезон. 42-летний экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» забил 9 голов в 22 матчах – неплохо. С весны 2023-го он играет за Fight Nights – клуб одноименного бойцовского промоушена. 

Массимо Каррера приезжал в Медиалигу в четвертом сезоне и гениально вернулся в пятом: вдохновил «Народную Команду» на камбэк с 0:2 и радовался так, словно победил его «Спартак».

Летом 2023-го легендарный голкипер «Спартака» Александр Филимонов стал тренером вратарей «Народной Команды». А по ходу пятого сезона получил повышение до главного. Получается достойно: две победы в трех матчах.

Перед стартом пятого сезона «Народная Команда» усилилась Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым. Они приезжают на тренировки и матчи, а Аленичев вышел на несколько минут против «Амкала». Когда Филимонов стал главным тренером, то подтянул легенд в тренерский штаб.

У «Чисто Питер» традиционно большой десант из «Зенита». Как и в прошлом сезоне, с капитанской повязкой выходит Анатолий Тимощук. Медиалигу он совмещает с работой помощником Сергея Семака. На один из матчей «ЧП» в Москве он приехал утром после чемпионства – вау!

Тренирует «Чисто Питер» Владислав Радимов. Это его второй сезон главным тренером.

В пятом сезоне в «Чисто Питер» вернулся Павел Погребняк – cыграл против GOATS и забил дебютный гол в Медиалиге. После матча Тимощук, Радимов и Погребняк воссоздали фото с Суперкубком УЕФА.

Юрий Жирков играл за медиахоккейный «Чисто Питер», а в МФЛ-5 присоединился к FC Bus Алана Гатагова. «Он кайфует от процесса и раздевалки, мы ему не платим», – объяснили в клубе. 

У Федора Кудряшова богатый на события сезон: он присоединился Rocket Team, но команда не попала в сезон. Федор дождался окна дозаявок и перешел к «Деньгам Рокетов». В комьюнити утверждают, что Кудряшов получает около миллиона рублей в месяц – больше всех в лиге.

Экс-защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат в Медиалиге со второго сезона: играл за «Наших парней», «Сахалинец», а сейчас рубится за «Матч ТВ» под руководством Генича. В Медиалиге у Граната 24 матча и три гола.

Дмитрий Тарасов в медиафутболе с 2021-го: играл за «На Спорте», а затем стал президентом «Родины Медиа». Получается классно: Тарасов выиграл третий сезон Медиалиги, оформил уникальный хет-трик и сыграл в Кубке России. 37-летний Тарасов по-прежнему часто на поле: в пятом сезоне у него четыре матча.

Легенда русского футбола Андрей Каряка тоже освоился в медиафутболе: тренирует «Родину Медиа» уже полтора года, выиграл третий сезон Медиалиги.

Евгений Макеев присоединился к «Родине Медиа» перед МФЛ-5. 34-летний экс-защитник «Спартака» регулярно играет и снимается в шортсах для клуба.

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А кто еще может сыграть в пятом сезоне?

Самый вероятный вариант – Евгений Алдонин. Экс-игрок ЦСКА отыграл за «Родину Медиа» оба матча февральского Суперкубка Медиалиги и попал в заявку на МФЛ-5. Но пока не появлялся даже в запасе.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Артема Дзюбы, а уже на следующий день Тарасов пригласил его в «Родину Медиа»: предложил миллион рублей в месяц и автомобиль «Москвич». Пока что Артем не доехал, но интерес к медиафутболу у него наверняка есть: в 2023-м все писали о появлении медиакоманды Дзюбы и Слуцкого, а летом Артем играл в медийный гольф.

Не исключено появление Георгия Джикии. Он следит за медиафутболом с 2022-го, был президентом «БейБеги» и даже играл за клуб в товарняках. Абаскаль ушел, контракта со «Спартаком» нет – Джикии ничего не мешает сыграть в МФЛ.

А кого из звезд вы ждете в Медиалиге?

Аленичев дебютировал в Медиалиге: отыграл три минуты, не коснулся мяча, хвалил болельщиков «Спартака»

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logoБрайн Идову
logoФК 10
logoАндрей Каряка
logoПавел Погребняк
logoВладислав Радимов
logoWinline Медиалига
logoАнатолий Тимощук
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logoЕгор Титов
logoАлександр Филимонов
logoРоман Павлюченко
logoФедор Кудряшов
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