СКА вернулся в Ростов: 5 тысяч зрителей, очередь на автограф-сессию и «Медлячок» на разогреве

Впервые после перехода в Медиалигу.

СКА против «Народной Команды» – матч интересен по двум причинам.

● Впервые Winline Медиалига приехала в Ростов-на-Дону.

● СКА впервые после перехода в медиафутбол в феврале сыграл в родном городе.

Как это было?

Атмосфера перед матчем: автограф-сессия с Бастой и звездами СКА, много детей с рисунками

В конце мая Баста устроил многодневный тур по Ростову. 30 и 31 мая отыграл два больших концерта – в городских пабликах писали, что ради одного пришлось перекрывать улицу.

В день игры Баста и игроки СКА (они приехали накануне) провели автограф-сессию в центре Ростова. Улицу перекрывать на потребовалось, но очередь растянулась примерно на 10 метров.

Несмотря на жару около 30 градусов и палящее солнце, игроки и Баста сидели до последнего: мероприятие началось в 11:10 и закончилось примерно в 11:42. Автограф и фото получили все желающие.

О том, что матч СКА и «Народной» может пройти в Ростове говорили еще в апреле. Неожиданно выбрали «Олимп-2», который в прошлом был домашней ареной для ФК «Ростов» – злейших соперников СКА.

На центральном секторе много детей с самодельными плакатами. Чаще всего на них встречаются звезды СКА – Ренат Васиченко и Виталий Комиссов.

Васиченко называют исключительно по никнейму – Ренарио.

Васиченко – одна из главных звезд СКА и любимец фанатов. Переученный в форварда голкипер (что? да! ) классно играл за «Сахалинец» и уже забил гол за СКА. После игры с «Народной» дети так сильно хотели его форму, что раздели практически полностью.

И, конечно, признания в любви президенту СКА.

В Ростове сделали яркий матчдэй: Баста исполнил главные хиты, пригласили легенду СКА, пришло около 5 тысяч зрителей

Для первого домашнего матча СКА в Ростове устроили пышное шоу. Перед стартовым свистком Баста исполнил три своих главных хита – «Моя игра», «Сансара» и «Медлячок».

Зрители, разумеется, знают тексты наизусть.

На этом музыкальная пауза не закончилась. Команды вышли на поле под «Моя игра». Подпевали даже игроки «Народной».

«Народная тоже поучаствовали: устроили у поля пляжную атмосферу.

Символический удар по мячу нанес Станислав Лебединцев – легенда СКА: 284 матча и 150 голов. Он выступал за ростовский клуб с перерывами с 1999 по 2013-й.

Заполнить «Олимп-2» полностью не получилось – несмотря на промо через соцсети Басты большая часть стадиона пустовала. Но на центральном секторе аншлаг. После выступления Басты никто не ушел – зрители пришли именно на футбол.

По информации технического директора Медиалиги Дмитрия Кортавы, на игру пришло около 5 тысяч зрителей (вместимость арены – 15 840). Мощно.

До перехода в Медиалигу клуб Басты играл на стадионе СКА, вместимость которого 2 100 зрителей. Аншлаг он собирал единственный раз – на матче СКА против «Амкала» в 2019-м .

В начале второго тайма на центральном секторе развернули большой баннер: «Бейтесь за СКА Ростов!»

Баста провел весь матч около поля: бурно реагировал на моменты, спорил с судьей, подкалывал соперника. А еще несколько раз забрался на трибуну к болельщикам СКА. Многие фанаты пришли в панамах – как будто подражая президенту СКА.

СКА – худшая команда пятого сезона. Ноль побед, лишились шансов на плей-офф

СКА проиграл «Народной Команде». В конце первого тайма пропустили красивый гол от хавбека Артема Шкоды, дальше защитник Никита Безлихотнов реализовал пенальти, а в конце игры «Народная» забила красным мячом.

Итог – троллинг от фанатской трибуны «Народной».

Это поражение – четвертое для СКА в пятом сезоне. Еще дважды они заканчивали основное время вничью, но проигрывали по буллиталити – в таком случае команда получает одно очко. Перед последним туром группового этапа СКА – единственная команда МФЛ-5 без побед. Шансов на плей-офф тоже нет.

Из-за этого от первого сезона СКА двоякое впечатление. С одной стороны, Баста идеально влился в Медиалигу: приходит на матчи, ведет себя очень живо, добавляет и огня, и медийности. С другой – Медиалига явно ожидала большего.

Президент МФЛ Николай Осипов предупредил, что СКА может пропустить Кубок лиги (новый турнир, который проводится осенью вместо сезона Медиалиги):

«Если СКА не предпримет реформы, то, может, им и осенью делать нечего. Потому что это избиение младенца, а хочется сделать Лигу чемпионов. Но при этом наличие Васи – сильный ресурс».

Недовольны и фанаты. После поражения от «Народной» один из посетителей фан-сектора СКА произнес эмоциональную речь.

«Я в вас в каждого верю. Пожалуйста, хотя бы в последней игре, с ####### [неприятными] «БроукБойз» покажите на что вы способны. Пожалуйста. Ты играешь за эмблему, за которую я болею с 2018 года .

Я не говорю вам заканчивайте карьеру. Я просто хочу видеть в ваших глазах огонь, победу, желание побеждать. Ребята, я каждого из вас люблю». «За всю карьеру тренерскую у меня не было такого, как здесь – рассказал Спортсу главный тренер СКА Денис Попов после матча. – В Медиалиге все по-другому, очень многое не похоже на профессиональный футбол. Я общался с коллегами, которые давно здесь. Они говорят: «Терпите. Здесь команды по три-четыре года строились и тоже не могут выиграть. Не будет такого, что вы пришли и сразу всех победили.

Но любая черная полоса заканчивается. Надо терпеть и верить».

Примерно через час после этого интервью СКА объявил об отставке Попова и спортивного директора Виктора Панченко.

У ростовчан остался последний матч в пятом сезоне – в следующие выходные они рубятся с «Броуками». Хватит мотивации для первой победы?

Авторы: Кристина Мовсисян, Денис Смирнов

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Фото: телеграм-канал СКА; Sports//Кристина Мовсисян; телеграм-канал «Народной Команды»