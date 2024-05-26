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Атмосферный выезд в Иваново и другие моменты шестого тура Медиалиги

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 Собрали главное.

Групповой этап Winline Медиалиги приближается к завершению – уже через две недели мы узнаем всех участников плей-офф. Ниже – главные моменты шестого тура: голы, победы и перформансы.

«СКА – амбассадоры невезения»

СКА – Lotus (1:2).

Несколько фактов.

● СКА рубились с Lotus – командой, которая до шестого тура не забивала и не побеждала.

● В этом матче Lotus впервые забил.

● Из-за автогола хавбека Рената Гайнуллина СКА горели 1:2 во втором тайме.

● Чтобы отыграться СКА взяли красный мяч и дважды (!) в одной атаке попали им в штангу.

«СКА – амбассадоры невезения», – заметил комментатор матча Карен Адамян. Сложно спорить.

После шести туров МФЛ-5 у СКА ни одной победы. Если в оставшихся турах Fight Nights (конкурент по группе) наберет хотя бы очко, то ростовчане лишатся шансов на плей-офф.

Каррера вдохновил «Народную» на камбэк с 0:2

«Народная Команда» – «Матч ТВ» (2:2, 1:0 по буллиталити)

Гениальный выезд Карреры. Итальянец появился к перерыву, когда «Народная» горела 0:2. Дальше – кино. Эмоциональная речь в раздевалке, гол на старте тайма и решающий в последние секунды матча.

Каррера праздновал так, словно сравнял его «Спартак».

После победы по буллитам – объятия со Стронгом.

«Эгриси» победили благодаря трем пенальти и переименовались в «Пенгриси»

DMedia – Эгриси (2:3). 

«Эгриси» подходили к матчу с DMedia с грустной статистикой: 2 очка и ноль побед. Добыть первый вин черно-желтым помогли три пенальти: забивали Вадим Сменчугов, Глеб Алексеев и Евгений Григорьев.

Но и без пенальти «Эгриси» были острее по моментам: 8 ударов в створ против 4.

После матча Эгриси выкрутили самоиронию на максимум и переименовали телеграм-канал в «Пенгриси».

Благодаря победе «Эгриси» включились в гонку за плей-офф: 5 очков, всего два до идущих третьими «Матч ТВ». Спасибо, Каррера!

У «Десятки» вторая победа над топ-клубом

«Родина Медиа» – ФК «10» (1:2).

«Десятка» – пока что лучшая команда группового этапа. К матчу с «Родиной Медиа» подходили с пятью победами, 17 забитыми и нулем пропущенных. На это можно было возразить тем, что «10» обыгрывала слабых соперников, а единственный топ-клуб победила в большинстве – у 2Drots в начале матча удалили защитника Андрея Спирина.

Теперь такой претензии нет – «Десятка» обыграла «Родину Медиа». Еще и показала характер – по ходу первого тайма пришлось отыгрываться. 

Но Азамат считает, что ничего не изменилось: «Наш клуб продолжает обыгрывать слабые команды. В матче с нами «Родина» была таковой».

У Погребняка первый гол в Медиалиге – вау!

«Чисто Питер» – GOATS (2:0)

Погребняк уже залетал в Медиалигу – в октябре 2023-го выходил против Fight Nights. Но затем исчез, а перед стартом пятого сезона даже не попал в заявку. По ходу сезона его добавили, и не зря – он вышел в старте «Чисто Питер» и забил классный гол. 

Гол Павла помог «Чисто Питеру» победить 2:0 и выйти на первое место в группе C: 13 баллов – больше, чем у «Амкала», DMedia и «Тандема» (по 9). 

Руководитель команды Илья Балакирев вспомнил легендарную кричалку: «Погребняк Паша по воротам ###### [сильно бьет]».

Что было еще? Жирков дебютировал за FC Bus, дуэль братьев Зириковых

«Титан» – FC Bus (2:1).  Новичок «Автобуса» Юрий Жирков не совершил чуда, а «Титан» теперь лидер группы А – 13 очков.

«Деньги Рокетов» – «Рома» (1:0). Rocket Team «Деньги Рокетов» отомстили Ромарою за поражение в стыках. «Это самая большая победа футбола», – передразнивал босс «Денег Рокетов» ЮрКисс.

«Тандем» – «БроукБойз» (1:1, 1:2 по пенальти). Матч сложился идеально: ничья в основное время и дуэль братьев Зириковых в буллиталити. Иван (лучший голкипер 2023-го и экс-игрок «Броуков») против Николая (нынешний игрок «Броуков»). Коля победил – игроки «Тандема» промахнулись дважды.

Fight Nights – 2Drots (0:2). Огненная речь Романа Павлюченко в круге не помогла Fight Nights. Рубрика внезапных фактов – 2Drots впервые обыграли FN в основное время: в МФЛ-2 между ними была ничья, а в финале казахстанской медиалиги все решилось в серии пенальти.

«Амкал» – «Кони» (6:0). Амкаловцы дежурно разгромили «Коней»: по голу у Маричева, Катрича и Логуа, а Маврин оформил дубль – спасибо красному мячу.

Момент тура – атмосфера в Иваново

В шестом туре Медиалига приехала в Иваново – впервые в своей истории. Выезды медиаклубов в регионы всегда дарят особенную атмосферу. На этот раз запомнились два момента.

Звезды 2Drots из-за солнца перебрались со скамейки запасных на траву.

Классика: зритель из ближайшей к стадиону многоэтажки.

Кек тура: «Я нечаянно свистнул, просто во рту был свисток»

В главной роли – арбитр матча 2Drots и Fight Nights Игорь Тришин.

Сюжет тура – доктор Фил Минаков

Необычный сюжет из выезда в Иваново. Хавбек Fight Nights Фил Минаков вспомнил, как уже участвовал в матче на ивановском стадионе «Текстильщик», но в роли...врача.

«7 лет назад, в составе «Чертаново», я играл на стадионе «Текстильщик» и вынужденно замещал доктора команды. Уже тогда я понимал, что дальнейшую жизнь хочу связать с медициной. Завтра в качестве игрока Fight Nights и студента медицинского я снова появлюсь на этом поле».

Фил не обманул: будущий доктор отыграл 19 минут против 2Drots.

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А какой момент запомнился вам?

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