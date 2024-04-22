«Его образ будет с нами на всех матчах». «Эгриси» навсегда закрепили за Уткиным место на скамейке запасных

Один из главных сюжетов Winline Медиалиги на этих выходных – первый матч «Эгриси» без Василия Уткина.

«Эгриси» продавали мерч с Уткиным, болельщики скандировали заставку из «Футбольного клуба». Что было перед матчем

«Эгриси» продолжает жить. Теперь клубом управляет совет директоров: Кир Воробьев (креативный директор), Митяй (главный продюсер), Иван Мозговой (операционный директор) и Павел Чепурин (самый медийный персонаж).

За день до старта сезона «Эгриси» объявил, что вместо «Фонбет» титульным партнером будет «Альфа-Банк». Еще клуб обновил форму: теперь играют с легендарной фразой Уткина «Играйте в футбол». И с отсылками к Бабушкинскому району Москвы.

После смерти Уткина «Эгриси» провел товарищескую игру с «Матч ТВ», несколько матчей в ЛФЛ, но старт в Медиалиге – особенное дело. Перед матчем «Эгриси» открыли около «Москвича» небольшой фан-шоп и презентовал мерч с Уткиным. Часть доходов от него пойдет семье Василия.

Есть футболка с раскадровкой падения со стула во время эфира на радио.

Худи с отсылкой к культовому образу Уткина.

Несмотря на воскресенье, на секторе «Эгриси» оживленно. Болельщики вспоминают «Футбольный клуб» – легендарную программу Уткина.

Баннер в поддержку «Эгриси».

Церемония прощания продолжается и на поле. «БроукБойз» (соперник «Эгриси» в первом туре) вышли в белых футболках с цитатами Уткина.

Символический удар по мячу нанес внук Юрия Розанова – комментатора и друга Уткина.

У «Эгриси» была традиция – перед матчем слово в кругу берет Василий Уткин. Президент обращался к команде даже если не присутствовал лично. Сегодня речь произнес один из лидеров клуба – Павел Чепурин.

«Здесь всегда говорил один человек. Его больше нет. Но мы здесь именно благодаря ему. Васи не было с нами только в одном матче, это был Калининград. Так уж получается, что это тоже была игра против «БроукБойз». Но вы же все помните, как он cтрочил в чате, пытался нас поддержать. Он был с нами. И он остается.

В нашей команде много людей, которые даже не успели с ним познакомиться и поговорить. А еще в нашей команде есть люди, на чьих спинах написано то, как Вася их называл. И на груди каждого из Вас есть эмблема «Эгриси» и слова, который каждый знает. Мы все одна команда, которую Вася очень сильно любил. Теперь это наша общая ответственность за все, что происходит с «Эгриси».

Мы можем проиграть – это футбол, все случается. Но мы точно не можем сдаться. Потому что Вася всегда хотел, чтобы его парни могли дать бой любой команде в любом матче. Он говорил: «######### нас обыгрывать».

В этом кругу мы больше никогда не услышим не увидим Васю. Но я точно знаю, что в сердце и в голове у каждого из вас навсегда остались его слова и его голос. Поэтому в самый сложный момент, который обязательно настанет, прислушайтесь к нему».

«Это место навсегда закреплено за Васей». Теперь на скамейке «Эгриси» – костюм Обеликса

Перед матчем на скамейку «Эгриси» (туда, где обычно сидел Уткин) положили костюм Обеликса. Тот самый, в котором Уткин выходил во время третьего сезона Медиалиги.

«Самый знаменитый перформанс Василия – когда он вышел в костюме Обеликса, – рассказал Спортсу Кирилл Ларионов (главный по перформансам в Эгриси). – И мы решили, что его образ будет с нами на каждом матче. Не важно, это матч против «Козлов», «Броуков» или «Денег». Место навсегда закреплено за Васей.

Василий всегда сидел напротив телевизора, потому что он не любил наблюдать за футболом из толпы. И бывало, что такой взгляд Васи помогал нам. Например, он обращал внимание на пенальти, который можно было заметить только по телевизору».

«Для нас это самый тяжелый матч. Мы без своего босса». «Эгриси» сгорел 0:3, у Яковлева ассист

«БроукБойз» против «Эгриси» – одна из самых любопытных вывесок первого тура. «Броуки» всегда среди топов, а «Эгриси» ярко провели четвертый сезон и завоевали бронзу. В последний раз команды встречались как раз в полуфинале МФЛ-4 – «Броуки» победили в серии буллиталити.

Для «Эгриси» матч начался тяжело: уже на 4-й минуте голкипер Алексей Клюкин ошибся, и Мазур закатил в пустые – 1:0.

В начале второго тайма «Эгриси» зевнули стандарт: «Броуки» разыграли его без свистка, выход один на один, гол. Забил Алишер Рахимов, не выбивший в аут в финале МФЛ-4. Ассист у новичка клуба Павла Яковлева.

Через несколько минут «Эгриси» пропустил третий – Мазур забил супергол.

«Эгриси» несколько раз остро отвечал, но забить не получилось. Команда организовала навал в конце первого тайма, а Сменчугов даже вышел один на один, но не реализовал. Во втором тайме защитник Зотов забил, но гол отменили из-за офсайда.

«Для нас это самый тяжелый матч, – объяснял Глеб Алексеев (капитан «Эгриси» на эту игру). – Мы без своего босса, для многих – без друга . Каждый смотрел на дверь и где-то у себя в голове ждал – может он зайдет, скажет пару слов, и мы почувствуем уверенность. Для нас это в первую очередь борьба с самими собой. Вася нас всегда учил договариваться о любых проблемах и решать их для результата команды. Сейчас это и происходит».

Получится ли у «Эгриси» решить проблемы – узнаем в следующем туре.

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