В Медиалигу зашла команда ЮрКисса. Проиграли в стыках, но объединились с другим клубом

В пятом сезоне Winline Медиалиги сыграет команда «Деньги Рокетов». Rocket Team щедро потратились на состав, проиграли в стыках, но все равно попали в сезон благодаря объединению с ФК «Деньги».

Как это произошло и что значит для лиги?

Главное о Rocket Team: учредитель – ЮрКисс из «Русской Медиагруппы», играет Кудряшов, на разогреве выступает Жак-Энтони

Rocket Team – команда музыкального лейбла Rocket Records.

Осенью она играла во втором сезоне Media Basket, а в начале 2024-го нацелилась на пятый сезон футбольной Медиалиги. Для этого провели мощнейшую трансферную кампанию: подписали экс-защитника «Локо» и «Анжи» Арсения Логашова, забрали из 2Drots одного из лучших центральных дефов лиги – Акопа. Были трансферы известных персонажей медиафутбола – Майка Крапивникова («Народная Команда») и Салима («Родина Медиа»).

Главным подписанием стал бывший защитник сборной России – 37-летний Федор Кудряшов. «Матч ТВ» утверждает, что зарплата Кудряшова в Rocket Team – около миллиона рублей в месяц. Босс Fight Nights Камил Гаджиев (тоже вел переговоры с защитником) назвал сумму в 1,3 млн в месяц. «Никто у нас не получает таких денег. Лучше потратить их на 10 других футболистов» , – опровергали в Rocket Team.

Тренером поставили Арама Айрапетяна. У него пестрая биография: учеба в академии «Манчестер Сити» в Китае, работа там же тренером, победа в Московском Кубке Селебрити (второй по статусу турнир медиафутбола) с Reality и работа в академии Кокорина и Мамаева в Дубае.

Деньги на команду дает поп-певец ЮрКисс (Юрий Киселев). 26-летний парень состоит в совете директоров компании «Русская Медиагруппа» – одного из крупнейших медиахолдингов России. Недавно холдинг в рамках партнерства с РФС устраивал мероприятия вокруг матча сборных России и Сербии. Поэтому в матче болельщиков участвовали футболисты Rocket Team.

«Учредители команды – Юрий и Владимир Киселев, а я их помощник, представитель. Буду руководить командой, но все решения принимают они, я просто исполнитель», – рассказывал Алдар (руководитель команды) в интервью «Некласико».

Параллельно ЮрКисс возглавляет лейбл Rocket Records и подтягивает его подписантов – на матче Rocket Team выступал рэпер Жак-Энтони, обещают привлечь Инстасамку.

Юрий Киселев приходит на тренировки и даже товарищеские матчи – например, он давал флэш-интервью во время товарняка с «Чертаново Медиа». «Руководство не жалеет денег на спортивную составляющую , однако это не то, на что делается акцент. Наша сильная сторона в другом», – говорил Киселев перед своей командой.

У Rocket Team есть и титульный спонсор – букмекерская компания Winline. По информации журналиста Дмитрия Егорова, у команды была договоренность об еще одном крупном партнерстве, которое активировалось в случае попадания в пятый сезон Медалиги. Но с этим возникли проблемы.

Rocket Team внезапно проиграли в стыках, а после – спродюсировали объединение с «Деньгами»

Считалось, что команду с таким мощным составом и поддержкой в любом случае возьмут в пятый сезон Медиалиги. Этого не случилось – в апреле лига объявила о стыках для восьми лучших претендентов. Rocket Team тоже отправили в квалификацию.

«Тогда давайте СКА в стыки тоже! Новая команда! Что за двойные стандарты? ####### [Надоело] молчать уже!» – негодовал главный тренер Арам Айрапетян.

И все равно казалось, что Rocket Team легко пройдет «Рому». Дальше что-то пошло не так: дорогие новички не сыгрались, Кудряшов не успевал за форвардами, а голкипер привозил. Rocket сенсационно проиграли – 3:1.

Телеграм-каналы ехидно подсчитывали сколько потрачено на содержание команды, пролетевшей мимо МФЛ. Rocket Team проиграли в субботу, Медиалига стартовала через две недели – казалось, что времени придумать что-то нет.

Но «рокеты» не смирились с поражением.

Сначала появилась информация, что некая команда может выкупить место в сезоне у ФК «Деньги». Имя не называлось, но очень похоже, что это были Rocket. «Главное, что сейчас муссируется в кулуарах – скоро к ФК «Деньги» придут с предложением продать место в сезоне, ибо у них не все благополучно», – рассказывал президент Медиалиги Николай Осипов.

Затем Осипов дал развернутый комментарий о проникновении Rocket в пятый сезон. Комментарий похож на руководство к действию. «Возможно ли, что команда появится в сезоне? – объяснял Осипов. – Нет. Но возможно слияние. Есть команды, которым может быть интересна коллаборация с Rocket Team. Знаю, что с «Деньгами» идет разговор на тему слияния. Кроме прикольных названий, конкретики нет. Но если по итогу слияния их клуб будет называться «Деньги Рокетов» – это будет разрыв ».

Президент «Денег» Станос отрицал объединение. «К сожалению, как бы ни хотелось подтвердить ваше балабольство, но «Деньги» идут в сезон «Деньгами», – утверждал он в среду.

А в четверг ютуб-канал «Денег» переименовали в «Деньги Рокетов». В новом видео Станос объявил о слиянии двух команд.

Логотип в фиолетовом – базовом цвете Rocket Team (у «Денег» он зеленый).

Зачем это «Деньгам» и Медиалиге?

ФК «Деньги» – одна из самых старых команд медиафутбола.

Клуб появился осенью 2021-го. У Денег был классный состав, остроумный контент , качественный дизайн , выход в полуфинал МФЛ-2. Но сначала от клуба отвалился один президент – Райзен основал «БроукБойз». Затем второй руководитель – Артем Нечаев – переехал в Испанию и создал «Кавабанку». С 2023-го «Деньгами» сольно рулит Станос – бывший боец смешанных единоборств.

В 2023-м «Деньги» играли в обоих сезонах Медиалиги, но не вышли из группы. Во второй половине года ушел титульный спонсор, и у «Денег» возникли проблемы с деньгами – по информации Спортса, в клубе были многомесячные задолженности по зарплатам.

В начале 2024-го «Деньги» потеряли не только немногочисленных звезд, но и парней, которые в клубе чуть ли не с начала – Фила Минакова и Дамира Трегулова (лучшего бомбардира в истории клуба). Перед пятым сезоном «Деньги» были одним из самых слабых активов лиги. Осипов даже говорил, что их участие под вопросом, но все-таки взял в сезон.

При этом Станос оставался важным персонажем для Медиалиги – Осипов пригласил его в Any Given Monday (еженедельное шоу Медиалиги с эксклюзивами) в качестве постоянного участника. А еще Станос связывал лигу с перспективным направлением смешанных единоборств – тренировал Райзена перед боем с Сибсканой.

В итоге нашлось решение, которое позволило лиге и сохранить Станоса, и не исключать его клуб, и подтянуть сильную команду с ресурсами.

Почему Медиалига не взяла Rocket Team напрямую?

Лига поддерживает атмосферу открытости. В новый сезон может попасть любой: достаточно прислать заявку на почту лиги, делать контент и, если ты был убедительным, попасть в стыки. Формат стыковых матчей лига использовала перед четвертым и пятым сезоном.

С появлением стыков персональные приглашения в лигу выдаются крайне редко и в исключительных случаях. Даже «Чисто Питер» в августе 2023-го пробивался через стыки. За последний год было два исключения.

Осенью приглашение в пятый сезон получил DMedia – медиаклуб минского «Динамо». Он рубился в стыках за четвертый сезон, но проиграл. Видимо, лига решила не испытывать судьбы и не рисковать выходом на перспективный рынок Беларуси.

В январе об участии в пятом сезоне объявил СКА. Баста, супермедийность – все понятно.

Вероятно, лига решила, что исчерпала лимит персональных приглашений на пятый сезон. Или просто надеялась, что Rocket Team справится своими силами.

Весь состав Rocket Team сразу перейдет в «Деньги»?

Еще до старта стыковых матчей Медиалига обозначила правила: футболисты, сыгравшие в стыках, не могут выступать за другие команды до окна дозаявок. Оно открывается после пятого тура (всего их восемь). «Футболисты Rocket Team не смогут сыграть ранее, чем пятый тур закончится», – подтвердил Осипов.

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава высказал альтернативное мнение: «У меня самая непопулярная позиция. Считаю, что футболисты Rocket имеют право играть с 1-го тура. Это слияние, по сути, создание одной новой команды. Я бы сказал, что они используют окно возможностей ».

Это очень не понравилось президенту ФК «10» (соперник «Деньги Рокетов» по группе) Азамату Мусагалиеву:

«Фарс. Вздор. Чушь. Ахинея и галиматья. Кортава сам озвучил, что игроки клубов, вылетевших в стыках, не могут играть до 5-го тура. Теперь говорит, что могут, поскольку это новый клуб. Я с первого дня говорю: придумайте правила, которые будут понятны всем. И все их будут соблюдать. А если вы сами не соблюдаете свои же правила, то у нас тогда в первом туре будет не 4 «профи» на поле, а 5 или 6. Потому что «всегда находятся лазейки».

Игрок «рокетов» Майк Крапивников даже предлагал собрать всех президентов команд МФЛ-5 и проголосовать за то, чтобы игроки Rocket Team играли с первого тура. Но Медиалига не нарушила собственные правила: футболисты Rocket Team сыграют за «Деньги Рокетов» только после пятого тура . «Были разные мнения, но итог таков», – объяснил Кортава «Крысеве».

Есть еще нюанс. По правилам Медиалиги, в окно дозаявок можно добавить не более 10 новичков (это прописано в пункте 9.10 регламента). Так что несколько игроков «Денег» пригодится команде и после пятого тура.

Два клуба объединились – так вообще можно?

Симбиоз Rocket Team и «Денег» – прецедент. Никогда раньше медиакоманды не объединялись. Важен и контекст: клубы слились не из-за идеологической близости, это обмен денег на место в сезоне. Можно ли покупать место в коммерческой лиге, если по спортивному принципу не пробился? И точно ли это симбиоз, а не полное поглощение?

«Ну, поздравляю! Раз по спортивному принципу не удалось зайти, можно же просто купить», – язвил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.

«Абсолютно справедливо это слияние, – считает журналист и президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров. – МФЛ – коммерческая лига. Для того, чтобы здесь играть, нужно тратить все время и все свои деньги. Случаются истории, когда денег остается совсем мало или не остается вовсе – как в ситуации с футбольным клубом «Деньги». И здесь есть два пути.

Перечеркнуть всю историю, наплевать на всех людей, которые с самого начали следили за проектом, и просто сложить ручки. И второй вариант – найти альтернативные источники финансирования».

Остается еще много вопросов. Кто будет тренировать объединенную команду? А кто управлять – Станос или Алдар? Получить некоторые ответы можно будет уже в воскресенье. В 14:00 «Деньги Рокетов» рубятся против FC Bus.

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Фото: Winline Медиалига; официальная группа ЮрКисс Вконтакте;