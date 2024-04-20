Новый сезон Медиалиги еще интереснее: матчи в Ростове и Туле, чистые пенальти, пульсометр на игроках

Свершилось – после почти полугода паузы Winline Медиалига возвращается.

Спортс подготовил большой путеводитель по МФЛ-5. Правила, трансферы, интриги, деньги – поехали!

Новые команды Медиалиги: представитель минского «Динамо», клуб Басты, «Тандем» Черданцева

В пятом сезоне МФЛ играет 20 команд.

14 мигрировали из четвертого сезона: 2Drots, «Амкал», «Титан», «БроукБойз», Fight Nights, «Эгриси», «Родина Медиа», «Чисто Питер», «Народная Команда», ФК «10», FC Bus, ФК «Деньги», «Матч ТВ» и GOATS.

Две команды взяли в сезон напрямую – СКА и DMedia .

СКА – команда рэпера Басты. В январе он объявил о переходе из профессионального футбола в Медиалигу. СКА переехал в Москву и проапгрейдил состав опытными медиафутболистами – Комисом (2Drots), Ренатом Васиченко («Сахалинец») и Ренатом Гайнуллиным («Сахалинец»). Двух последних СКА перехватил у «Десятки».

Еще клуб Басты подписал ветерана РПЛ – у защитника Александра Сухова больше ста матчей за «Уфу». Баста звал и Глушакова, но тот пока взял паузу. Возможно, рэпер сыграет за клуб – он уже гоняет в двусторонках.

DMedia – медиаклуб минского Динамо. Медиалига настроена открывать новые рынки. В лиге уже были команды из Казахстана, а еще осенью пригласили представителя Беларуси. В DMedia много опытных персонажей: Станислав Драгун (спортивный директор), Антон Путило, который ярко забивал за «Волгу».

Еще четыре команды пробились через стыки – Lotus, «Рома», «Тандем» и «Кони».

«Рома» – олд комьюнити медиафутбола и даже выигрывал Московский Кубок Селебрити в 2020-м. Команда рубилась в двух первых сезонах Медиалиги и, после года паузы, вернулась. И еще как – выбив самую богатую команду-претендент.

«Тандем» – команда Георгия Черданцева. Комментатор не планирует играть, но снимается на ютубе и поддерживает одноклубников с бровки.

Lotus и ФК «Кони» рассказывали о себе существенно меньше. Известно, что первая команда представляет музыкальный лейбл Lotus Music (его открыл популярный рэпер Bah Tee). «Кони» утверждают, что представляют болельщиков ЦСКА, но это отрицает и клуб, и активные фанаты.

Будет много топ-стадионов («Открытие», «ВЭБ Арена») и выездов – Ростов, Тула, Питер, Минск

Жеребьевкой команды разбили на четыре группы, по пять участников в каждой.

Групповой этап состоит из двух частей. В первой – классика: команды сыграют по разу против соперников из своей группы. Во второй будут перекрестные матчи: каждая команда сыграет против четырех соперников из других групп. Проще говоря, команда из группы А сыграет по матчу против случайной команды из группы B, из группы C и из группы D.

По итогам восьми туров одна лучшая команда из каждой группы напрямую выходит в четвертьфинал. Вторые и третьи места играют против вторых и третьих мест из других групп за право выйти в 1/4 финала – эта стадия называется уайлд-кард или стыковые матчи.

Дальше играют по классической олимпийской системе: четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал. В прошлых сезонах четвертьфиналы и полуфиналы игрались в рамках одноматчевого поединка. В пятом сезоне Медиалига может расширить их на два матча (но финального решения пока нет).

Базово Медиалиги проходит на стадионе «Москвич» в Москве. Но, как и в прошлом сезоне, выезды в другой город или на большой стадион планируется в каждом туре. Например, МФЛ-5 стартовал в Питере – правда из-за ремонта «Петровского» пришлось уехать на миниатюрный «Кировец». В субботу 2Drots и «Десятка» сыграют в Минске, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

В начале мая планирует выезд в Тулу. «Народная Команда» и СКА могут сыграть друг с другом на «ВЭБ Арене» или в Ростове-на-Дону (на каком именно стадионе пока не сообщается). Конечно, «Народная», как и в третьем сезоне, может на матч заехать на «Открытие Арену».

Титов и Аленичев в «Народной», в 2Drots перешли суперзвезды. Главное о трансферах

Мы писали про самых ярких новичков пятого сезона. Если кратко, то в лиге оказался масштабный десант из РПЛ: Брайан Идову перешел в «Десятку», Павел Яковлев – к «Броукам», Евгений Макеев выбрал «Родину Медиа».

Любопытные трансферы были и внутри лиги.

В 2Drots перешел один из лучших игроков четвертого сезона – Илья Скоропупов. В МФЛ-4 у атакующего хавбека 5 голов и чемпионство. Еще «самураи» подписали форварда Артура Газданова, одного из лучших в 2023-м: 9 голов, два ассиста. Мощно.

«Амкал» солидно обновился – 13 новичков. Перешли лидеры «Родины Медиа» – Пича и Оленченко. Центр обороны укрепил Илья Скроботов – когда-то перспективный игрок «Зенита», карьеру которого сломали две травмы крестов. Из FC Bus пришел нигерийский центральный защитник Дарлей Делима, работавший с Сосланом Гатаговым во всех клубах. И, разумеется, Василий Маврин – лучший игрок 2023-го, действующий чемпион и просто легенда «Амкала» вернулся после полугода в «Титане»

«Родина Медиа» потеряла половину стартового состава, но провернула главный трансфер межсезонья – подписала Прокопа. Еще клуб усилился Евгением Алдониным – ветеран уже играл за «РМ» в феврале и выиграл Суперкубок Медиалиги.

«Тандем» Черданцева усилился ветеранами медиафутбола – Виталием Дьяковым и Георгием Тигиевым.

«Народная Команда» подписала легенд «Спартака» – Егора Титова и Дмитрия Аленичева. Дебют звезд запланирован на второй тур.

В ФК «Матч ТВ» перешел лучший форвард в истории «Денег» – Дамир Трегулов. В МФЛ он забивает стабильно: 11 голов за три последних сезона.

Четыре безумных перфоманса пятого сезона: 12-й игрок, голкипер может сыграть сразу за две команды, Отар Кушанашвили на поле

За что мы любим медиафутбол? За высокую концентрацию абсурда. Уже сейчас намечается четыре сюжета для ценителей.

1. Игрок сыграет за две команды одновременно. Лучший голкипер Иван Зириков сменил «БроукБойз» (топ-клуб) на «Тандем». Причина такая: он – один из создателей «Тандема», играет за него в ЛФЛ и пообещал выступать за свой клуб, если он попадет в Медиалигу.

«Броуки» искали замену и...не нашли. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров намекнул, что в течение МФЛ-5 Зириков может играть и за «БроукБойз», и за «Тандем». Шутка это или нет – пока не ясно. Но в Медиалиге возможно все.

2. Отар Кушанашвили выйдет на поле. Медиадиректор «Родины Медиа» реально хочет сыграть – и даже прошел УМО!

3. Командам разрешат выпускать 12-го игрока. Что? Да!

Каждую неделю Медиалига проводит челлендж внутри групп. Победителю разрешат один раз выпустить 12-го игрока на три минуты чистого игрового времени. Перед первым туром команды рубились в виртуальный хоккей – победили «Амкал», «Эгриси», 2Drots и «Титан».

4. Клуб, который выбыл в стыках, сыграет в сезоне. Ладно, почти сыграет.

На пятый сезон претендовал Rocket Team – команда музыкального лейбла Rocket Music. Подтянули Федора Кудряшова, опытных профи и звезд Медиалиги, но внезапно срезались на стыковом матче с «Ромой».

Телеграм-каналы ехидно подсчитывали сколько потрачено на содержание команды, пролетевшей мимо МФЛ (несколько источников раскрыли, что только Кудряшов зарабатывал около миллиона в месяц). Но Rocket нашли выход – объединились с ФК «Деньги». У них все наоборот: есть место в Медиалиге, но сложновато с финансами и игроками – едва хватает на тренировки. Поэтому многие логично подумали, что «Деньги Рокетов» (так называется объединенная команда) по больше части будет состоять из классных игроков Rocket Team.

Медиалига обрубила мечты: пока «Деньги» рубятся своим составом, а парней из Rocket заявят после пятого тура, в общее окно дозаявок.

Квота в Кубок России увеличится? Обновит ли Медиалига рекорд посещаемости? Главные интриги МФЛ-5

Сюжетов и правда много.

Как Прокоп проявит себя в «Родине Медиа»? Когда-то один из ярчайших игроков медиафутбола потух в «Амкале». В канале Медиафутбол на Спортсе подсчитали статистику хавбека в «Амкале»: 30 матчей, три гола и три ассиста – грустно.

Сможет ли «Амкал» взять золото с Гатаговым? «Амкал» – суперклуб, который не выигрывал Медиалигу. Герман Эль Класико нанял Сослана Гатагова и дал ему карт-бланш: в итоге много трансферов профи, отчисление Прокопа и последнее место на Кубке ФНЛ.

Сломают ли «Броуки» проклятие финалов? Пока у них шесть поражений в решающих матчах.

Сделает ли «Десятка» шаг вперед? Команда Мусагалиева не проходила дальше четвертьфинала, но сейчас выглядит крайне перспективно: в межсезонье сохранила основных игроков, усилилась Идову и звездами 2Drots – Шерой и Балой.

Сколько команд попадет в Кубок России? Пока квота прошлогодняя – первые три места стартуют в 1/256 финала Кубка. Но есть вероятность, что она увеличится: Осипов говорит о четырех путевках как об оптимальном количестве, а «Фонбет» выбивает уайлд-кард. «Мы, как спонсоры, заинтересованы в том, чтобы представители Медиалиги имели возможно заявить в турнир еще одну команду. Связано это с тем, что мы отчетливо понимаем уровень медийной лиги и видим, что многие команды серьезно усилили свои составы», – объяснял генеральный директор компании Сергей Анохин.

Станет ли Скоропуп MVP? В нашем тексте с прогнозами больше половины экспертов предсказали взлет именно 21-летнего хавбека 2Drots.

Обновится ли рекорд посещаемости? Прошлый установили на финале третьего сезона: посмотреть на рубку «Родины Медиа» и 2Drots в «Лужниках» пришли 21 643 зрителя. Где будет финал МФЛ-5 – пока не ясно. Самый вероятный вариант – «Лужники», но рассматриваются Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург.

И главное – кто станет чемпионом?

Пятый сезон выглядит максимально открытым. «Родина Медиа», «БроукБойз», 2Drots, «Амкал», ФК «10», «Титан» – шесть крепких претендентов.

Победитель получит 10 миллионов рублей – это рекорд Медиалиги

Что еще нужно знать о пятом сезоне?

По-прежнему работают особенные правила Медиалиги: чистое игровое время, красный мяч, оранжевая карточка, буллиталити, таймауты, обратные замены.

Новое правило – чистые пенальти. Теперь после исполнения одиннадцатиметрового добивать мяч запрещено.

Теперь игроки играют с пульсометром. Во время трансляции на экран периодически выводится пульс того или иного футболиста. «Скорее всего, мы первые и единственные в мире, кто в большом футболе на приличных соревнованиях такое показывает!» – радовался технический директор МФЛ Дмитрий Кортава.

Технологию протестировали в стыковых матчах.

Медиалига по-прежнему открыта зрителям: на судьях и тренерах есть микрофоны. Послушайте гениальный диалог Владислава Радимова с резервным судьей во время зарубы «Чисто Питер» и «Амкала».

Радимов: «Ты кто?»

Судья: «Я резервный судья».

Радимов: «Вот иди на ### туда и сядь. ##### отсюда. Ты че, дурак, желтая карточка?

Судья: «Мы вас услышали».

Радимов: «Ты себя услышь, ####».

Победитель МФЛ-5 получит 10 миллионов рублей – это рекордный призовой фонд. Остается и дополнительный приз – место в Кубке России для команд, занявших три первых места.

Где и когда смотреть?

Пятый сезон стартовал 19 апреля и продлится до июля.

Все матчи показывают бесплатно на ютуб-канале Медиалиги или в группе ВК . Некоторые игры показываются эксклюзивно ВК.

Матчи проходят в привычное время: в пятницу вечером в выходные в течение дня.

Какой же крутой сезон нас ждет!

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Фото: телеграм-канал СКА; ФК «10»