Нелепая ошибка арбитра в матче «Амкала» и 2Drots. Посмеялись Уткин и Нагучев

«Амкал» против 2Drorts – главная битва медиафутбола.

Команды играли друг с другом девять раз: начинали с тренировочных полей и пришли к стадионам чемпионата мира. Мы привыкли, что встреча этих команд – большой праздник: полные трибуны, эмоции и обновление рекордов. Тем необычнее видеть их в таком антураже.

В субботу «Амкал» и 2Drots встретились в полуфинале 1XBet Media Football League – международной медиалиги в Казахстане. Кроме российских топов участвуют казахстанские коллективы и белорусский Inform (уехал домой с нулем очков). Лига проходит в Костанае, на крытом стадионе «Тобол Арена», который вмещает около трех тысяч зрителей. Непривычно после 15 тысяч на «Ак Барс Арене».

Зато перед матчем 2Drots сделали уникальное (для игр с «Амкалом») командное фото – на фоне пустой трибуны.

Атмосфера в телеграм-каналах (именно здесь живет медиафутбол) тоже была спокойной. Обычно разогрев перед таким матчем – это взаимные подколы. О неожиданном затишье спросили главного трикстера «Амкала» Василия Маврина.

– Ты удивлен, что игроки 2Drots вообще никак не прогревают матч с «Амкалом»?

– Для меня это дикость. Они даже не поздоровались сегодня. Почувствовали, что в «Амкале» сильный нападающий появился (намекает на себя – Sports.ru) – зашухарились все. Удивительно.

Главное из матча: супергол Слона (забивает «Амкалу» третий матч подряд), рефери неправильно посчитал шаги до стенки

Одна из главных тем в казахстанской медиалиге – судейство. Сегодня о нем вспоминали минимум дважды.

Сначала на 35-й минуте. «Амкал» готовился пробить штрафной, защитник Руслан Имаев утверждал, что реф поставил стенку слишком близко. «Я отсчитаю, если будет 9 метров – вам желтая карточка будет», – предупредил главный арбитр Алиби Мергазы. Он начал отсчитывать, но пропустил цифру 7 – без нее и правда получилось девять метров. Не выдержал даже комментатор.

В своем телеграм-канале отреагировал Роман Нагучев: «5, 6, 8, 9. ГДЕ СЕМЬ?!!!»

« На семи судья просто сглотнул, это случается , – пошутил Василий Уткин. – Как же славно на турнире в Казахстане! Манеж, оборудованный по последнему матерному слову техники, знаменитый местный деликатес – волосатый суп, теперь еще судья, который считает до девяти, пропуская 7…

Место, куда хочется приезжать и приезжать!»

Через несколько минут со скамейки удалили второго тренера 2Drots Альберта Осколкова. Очень похоже, что по ошибке. Осколков действительно предъявлял арбитру, но корректно. Сразу после него с рефом заговорил тренер вратарей 2D Максим Энкин: «Ты себя в зеркало видел, епт?» Но так как паузы между словами Осколкова и Энкина не было, а стояли они рядом, то реф перепутал.

«Судья у нас центральная фигура матча, а не футболисты, – злился Осколков в перерыве. – Если в Казахстане нет хорошего арбитра, то мы попросим и из России приедет нормальный квалифицированный арбитр».

В середине второго тайма 2Drots неожиданно выпустили Крапа (Даниила Крапивникова) – одного из самых популярных игроков команды, который почти не играет. Но решение сработало: на 75-й Крап прорвался по флангу, прострелил в штрафную, а Слон красиво замкнул пяткой.

Хавбек Владислав Ослоновский – персональный киллер «Амкала», забивает им третий матч подряд. До этого были голы в четвертьфинале МФЛ-2 и в полуфинале МФЛ-3 в Казани. В двух случаях мяч был победным.

В оставшееся время «Амкал» ничего не придумал, и 2D победили – 1:0.

Что происходило после матча? Гатагова увел СОБР из-за конфликта с рефом, 2Drots попросили соперника сильнее «Амкала»

Зафиксируем главные итоги. Теперь 2Drots окончательно вырвались вперед в соперничестве с «Амкалом»: в 9 матчах у них 5 побед. У «Амкала» лишь три. Еще 2Drots пробились в финал 1XBet MFL и могут уже на следующей неделе выиграть первый трофей в 2024-м.

«Они подожгли нас, – радовался легенда 2D Мбейп. – Мы просто их не показывали, держали внутри, показали на поле характер. «Амкал» ##### [ничего] не смог. 2Drots 100% лучшая команда медиафутбола прямо сейчас».

«Мы были сильнее «Амкала», – объяснял капитан 2D Эдамс в интервью «Матч! Медиафутбол». – Мы не вкидывали, нам это неинтересно. Когда обыгрываешь команду два года…Нам нужен соперник чуть посильнее «Амкала» . Ждем пока такой найдется. Пока я рисунка игры у них не вижу».

Тему поддержал и босс «Амкала» Герман Эль Класико – он ответил Дмитрию Егорову. Накануне президент «Броуков» сказал, что «Амкал» против 2Drots уже не то. «Егоров вкинул, что дерби «Амкал» – 2D больше нет, потому что «Амкал» обыгрывают с Крапом и Фролом на поле? Все телеграм-паблики забиты. Даже он делает посты об этом. Это говорит о том, что дерби есть».

Про арбитра тоже вспомнили. Главного тренера «Амкала» Сослана Гатагова увели на разговор сотрудники СОБРа. «После окончания игры он в мой адрес нецензурную брань, всякие плохие слова говорил, – рассказал Алиби телеграм-каналу «Некласико». – Я показал ему красную карточку, он мою руку ударил. Потом зашли в кабинет, переговорили. Он попросил прощения. Он будет дисквалифицирован, в следующем матче его в технической зоне не будет. Руки пожали, пусть Всевышний его простит . Я зла не держу».

«Почему лига не поставила на матч «Амкал» – 2D более квалифицированного арбитра? Это человек, который судит казахстанскую премьер-лигу. Он топовый судья. Что еще добавить?» – объяснял после матча Дидар Сыдыкбек (один из организаторов турнира).

А в раздевалке 2Drots – эйфория.

В среду 2Drots сыграют в финале против SD Family.