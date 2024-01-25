«Как объяснить моему 75-летнему дедушке, что теперь СКА будет позориться в Медиалиге?» Главные реакции на заявление Басты

Четверг начался с неожиданной новости – рэпер Баста объявил, что ростовский СКА переходил в Winline Медиалигу. Баста владеет СКА с 2019 года, и все это время клуб играл в ФНЛ-2. Теперь профессиональная команда будет закрыта, останется только медийная.

Новость нетипичная: мы видели медиакоманды у профессиональных клубов («Сахалинец»), команды болельщиков («Народная Команда» у «Спартака») и просто родственные бренды («Зенит» и «Чисто Питер»). Но еще никогда профессиональный клуб не уходил целиком в медийный футбол .

Ниже – главные реакции на новость дня.

«Люблю ломать то, чему 90 лет». У болельщиков СКА – шок

Сначала изучим комментарии в официальном сообществе СКА Вконтакте. Там 14 тысяч подписчиков, а видео с объявлением Басты стало самым обсуждаем за январь – почти 100 комментариев за несколько часов.

Первая реакция – шок и недоумение.

Следующая стадия – негодование.

Основная претензия – скорее всего, медиакоманда СКА будет проводить матчи в Москве.

У кого-то такое настроение, словно Баста объявил о закрытии СКА.

Другие старались сохранять чувство юмора.

Нашлись и защитники трансфера в Медиалигу.

«Команды Медиалиги – просятся в проф футбол. Вася – подержите мое пиво» Изучаем комменты на Sports.ru

В комментариях на Sports.ru больше единодушия – вам очень не понравилось решение Басты.

Один из редких комментариев в защиту Василия.

Как еще реагировали на переезд СКА в Медиалигу?

«Народная Команда», за которую играют только фанаты «Спартака», поиздевалась над «армейцами».

«Выражаем благодарность Вакуленко Василию Михайловичу за вклад в развал профессионального футбола под брендом ЦСКА путем расформирования профессиональной команды СКА Ростов-на-Дону!

Понимаем, что решение о снятии команды с первенства ФНЛ-2 далось не просто, но мы рады, что вы выбрали такой путь и очистили такой значимый для красно-синего лагеря город, как Ростов-на-Дону, от профессионального армейского футбола!

Ждем того дня, когда и остальные красно-синие функционеры сдадутся и перейдут в медийный футбол, чтобы соревноваться с нами, а не с московским «Спартаком»!

Добро пожаловать в медиафутбол, Василий Михайлович! С нас ящичек пивка при первой встрече».

Капитан «Амкала» (и главный тролль медиафутбола) Сибскана тоже не в восторге:

«Соболезную футбольным болельщикам из Ростова-на-Дону: Баста позорным образом похерил легендарный клуб. Солиднее было бы даже играть на первенство области в статусе любительской команды, выжидая лучших времен, чем вот такое издевательство Медиалигой. Использование бренда СКА выглядит как надругательство над трупом. Хочешь быть хайпе, так создай ФК «Газгольдер». Зачем пятнать великую историю?

А по факту захода в медиафутбол очередного денежного мешка – сами знаете что ожидать. Ну нет у нас столько ярких личностей, способных бить по мячу и делать это с огнем в глазах. Очередная повозка ###### урфинджусов».

На событие отреагировал и экс-игрок СКА (с 1987 по 1989) Александр Татаркин. «Не надо было этому певцу брать команду, – говорил Татаркин в интервью «Чемпионату». – Занимается он пением, пусть им и занимается. Позор. Скоро у СКА Ростов 100-летний юбилей, и ты уводишь его в Медиалигу какую-то . Зачем Баста позорит клуб? Это серьезное дело, а не шоу-бизнес. Я против того, чтобы такие люди брали великие команды.

Медиалига – другой вид спорта. Пусть открывает в Москве свой ФК «Баста», а тут пусть не трогает. Найдутся люди нормальные. Бренд СКА Ростов на уровне «Нанта» или «Монако» для Франции, «Торино» или «Сампдории» для Италии. Это клуб с историей. То, что произошло, – позор».

Экс-игрок «Локо» и сборной России Руслан Нигматуллин поддержал Басту: «Медиалига сейчас популярнее, чем Вторая лига, – это стоит признать. Поэтому решение о переходе СКА Ростов в Медиалигу не выглядит нелогичным. Могу приоткрыть секрет: я получил предложение выступать за СКА Ростов именно в Медиалиге . Что я ответил, пока оставлю в тайне.

Легенда Sports.ru Андрей Пономарев жестко ответил комментаторам на Sports.ru:

«Заглянул в комменты под постом о переходе СКА Басты в Медиалигу. Сколько же там ненависти! А ведь эти люди даже на стадион не ходят, судя по средней посещаемости команды (565 зрителей), только в диван умеют пердеть. Не нужен никому ваш СКА, нытики. Даже в вашем городе.

Сейчас хотя бы тиктокеры узнают про вашу чудо-команду. И это здорово, что у клуба есть шанс сверкнуть перед молодыми, а не только перед теми, кто ездил в Москву за колбасой в одном плацкарте с Виктором Понедельником.

Ростовские деды плюются – тиктокеры, блогеры какие-то там станут лицами их якобы любимой команды. Посрать на старичье. Не им определять будущее, потому что не им в этом будущем жить.

Такие как они, несомненно, ныли 100 лет назад, что футбол – это кал. Хорошо, что мнение подобных персонажей никто к жопе не прикладывает».

Тренер вратарей «Амкала» и основатель бренда вратарских перчаток Spire Евгений Спиряков оценил решение Басты как предприниматель:

«Это вполне логичный исход для многих футбольных клубов. Ведь с точки зрения расходов, Вторая Лига – это: – Обеспечить стадион – Заплатить взнос за участие каждый год – На каждый матч обеспечивать безопасность – Работать с болельщиками – Париться с лимитчиками – Оплачивать выезды в разные концы России – Оплачивать сборы несколько раз в году – Выстраивать академию на будущее

А что нужно для участия в МФЛ? – Концепция – Медийное лицо у руля – Ежемесячные затраты, не сопоставимые со Второй лигой

За победу в МФЛ тебе дадут 5 миллионов рублей. За победу во Второй лиге ты будешь готовиться платить в 10 раз больше в ФНЛ. Наевшись постоянным неокупаемым расходом средств, Вася и уходит в медийку. Все максимально логично.

И логично, что клубы РПЛ будут создавать медиакоманды. Вместо непонятной практики во Второй лиге вы просто делаете медийный клуб. И ваша молодежь получает бесплатную игровую практику на уровне Второй лиги.

Второй Лиге будет очень тяжело. Вообще нет понимания пока что, какие преимущества она может дать над МФЛ. Герман и Коля с Димой создали сильнейшего конкурента проф футболу».

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров