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«Как объяснить моему 75-летнему дедушке, что теперь СКА будет позориться в Медиалиге?» Главные реакции на заявление Басты

Василий Вакуленко
СКА Ростов СКА Ростов
Winline Медиалига Winline Медиалига
брань брань
Евгений Спиряков Евгений Спиряков
Андрей Сибскана Андрей Сибскана
Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин
Медиафутбол Медиафутбол

Четверг начался с неожиданной новости – рэпер Баста объявил, что ростовский СКА переходил в Winline Медиалигу. Баста владеет СКА с 2019 года, и все это время клуб играл в ФНЛ-2. Теперь профессиональная команда будет закрыта, останется только медийная.

Новость нетипичная: мы видели медиакоманды у профессиональных клубов («Сахалинец»), команды болельщиков («Народная Команда» у «Спартака») и просто родственные бренды («Зенит» и «Чисто Питер»). Но еще никогда профессиональный клуб не уходил целиком в медийный футбол.

Ниже – главные реакции на новость дня.

«Люблю ломать то, чему 90 лет». У болельщиков СКА – шок

Сначала изучим комментарии в официальном сообществе СКА Вконтакте. Там 14 тысяч подписчиков, а видео с объявлением Басты стало самым обсуждаем за январь – почти 100 комментариев за несколько часов.

Первая реакция – шок и недоумение.

 

Следующая стадия – негодование.

Основная претензия – скорее всего, медиакоманда СКА будет проводить матчи в Москве.

У кого-то такое настроение, словно Баста объявил о закрытии СКА.

Другие старались сохранять чувство юмора.

Нашлись и защитники трансфера в Медиалигу.

«Команды Медиалиги – просятся в проф футбол. Вася – подержите мое пиво» Изучаем комменты на Sports.ru

В комментариях на Sports.ru больше единодушия – вам очень не понравилось решение Басты.

Один из редких комментариев в защиту Василия.

Как еще реагировали на переезд СКА в Медиалигу?

«Народная Команда», за которую играют только фанаты «Спартака», поиздевалась над «армейцами». 

«Выражаем благодарность Вакуленко Василию Михайловичу за вклад в развал профессионального футбола под брендом ЦСКА путем расформирования профессиональной команды СКА Ростов-на-Дону!

Понимаем, что решение о снятии команды с первенства ФНЛ-2 далось не просто, но мы рады, что вы выбрали такой путь и очистили такой значимый для красно-синего лагеря город, как Ростов-на-Дону, от профессионального армейского футбола!

Ждем того дня, когда и остальные красно-синие функционеры сдадутся и перейдут в медийный футбол, чтобы соревноваться с нами, а не с московским «Спартаком»!

Добро пожаловать в медиафутбол, Василий Михайлович! С нас ящичек пивка при первой встрече».

Капитан «Амкала» (и главный тролль медиафутбола) Сибскана тоже не в восторге: 

«Соболезную футбольным болельщикам из Ростова-на-Дону: Баста позорным образом похерил легендарный клуб. Солиднее было бы даже играть на первенство области в статусе любительской команды, выжидая лучших времен, чем вот такое издевательство Медиалигой. Использование бренда СКА выглядит как надругательство над трупом. Хочешь быть хайпе, так создай ФК «Газгольдер». Зачем пятнать великую историю?

А по факту захода в медиафутбол очередного денежного мешка – сами знаете что ожидать. Ну нет у нас столько ярких личностей, способных бить по мячу и делать это с огнем в глазах. Очередная повозка ###### урфинджусов».

На событие отреагировал и экс-игрок СКА (с 1987 по 1989) Александр Татаркин. «Не надо было этому певцу брать команду, – говорил Татаркин в интервью «Чемпионату». – Занимается он пением, пусть им и занимается. Позор. Скоро у СКА Ростов 100-летний юбилей, и ты уводишь его в Медиалигу какую-то. Зачем Баста позорит клуб? Это серьезное дело, а не шоу-бизнес. Я против того, чтобы такие люди брали великие команды.

Медиалига – другой вид спорта. Пусть открывает в Москве свой ФК «Баста», а тут пусть не трогает. Найдутся люди нормальные. Бренд СКА Ростов на уровне «Нанта» или «Монако» для Франции, «Торино» или «Сампдории» для Италии. Это клуб с историей. То, что произошло, – позор».

Экс-игрок «Локо» и сборной России Руслан Нигматуллин поддержал Басту: «Медиалига сейчас популярнее, чем Вторая лига, – это стоит признать. Поэтому решение о переходе СКА Ростов в Медиалигу не выглядит нелогичным. Могу приоткрыть секрет: я получил предложение выступать за СКА Ростов именно в Медиалиге. Что я ответил, пока оставлю в тайне. 

Легенда Sports.ru Андрей Пономарев жестко ответил комментаторам на Sports.ru:

«Заглянул в комменты под постом о переходе СКА Басты в Медиалигу. Сколько же там ненависти! А ведь эти люди даже на стадион не ходят, судя по средней посещаемости команды (565 зрителей), только в диван умеют пердеть. Не нужен никому ваш СКА, нытики. Даже в вашем городе.

Сейчас хотя бы тиктокеры узнают про вашу чудо-команду. И это здорово, что у клуба есть шанс сверкнуть перед молодыми, а не только перед теми, кто ездил в Москву за колбасой в одном плацкарте с Виктором Понедельником.

Ростовские деды плюются – тиктокеры, блогеры какие-то там станут лицами их якобы любимой команды. Посрать на старичье. Не им определять будущее, потому что не им в этом будущем жить.

Такие как они, несомненно, ныли 100 лет назад, что футбол – это кал. Хорошо, что мнение подобных персонажей никто к жопе не прикладывает».

Тренер вратарей «Амкала» и основатель бренда вратарских перчаток Spire Евгений Спиряков оценил решение Басты как предприниматель:

«Это вполне логичный исход для многих футбольных клубов. Ведь с точки зрения расходов, Вторая Лига – это: – Обеспечить стадион – Заплатить взнос за участие каждый год – На каждый матч обеспечивать безопасность – Работать с болельщиками – Париться с лимитчиками – Оплачивать выезды в разные концы России – Оплачивать сборы несколько раз в году – Выстраивать академию на будущее

А что нужно для участия в МФЛ? – Концепция – Медийное лицо у руля – Ежемесячные затраты, не сопоставимые со Второй лигой

За победу в МФЛ тебе дадут 5 миллионов рублей. За победу во Второй лиге ты будешь готовиться платить в 10 раз больше в ФНЛ. Наевшись постоянным неокупаемым расходом средств, Вася и уходит в медийку. Все максимально логично.

И логично, что клубы РПЛ будут создавать медиакоманды. Вместо непонятной практики во Второй лиге вы просто делаете медийный клуб. И ваша молодежь получает бесплатную игровую практику на уровне Второй лиги.

Второй Лиге будет очень тяжело. Вообще нет понимания пока что, какие преимущества она может дать над МФЛ. Герман и Коля с Димой создали сильнейшего конкурента проф футболу».

Баста перевел СКА Ростов из ФНЛ в Медиалигу. Его речь целиком

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

2 комментария
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Симптоматично что автор материала плюсанул лишь одному единственному комменту в защиту Басты, а остальную кучу осуждающих проигнорил))
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"Словно объявил о закрытии СКА" так он по сути о нем и объявил, разве нет? Переезд в другой город под крыло буков в медиалигу с перспективой два раза за сезон привести в Ростов Амкал/Тудротс и ещё более сомнительными перспективами возвращения в Ростов на проф уровень - де факто закрытие клуба

Что мы имеем то по сути: легендарный в советские годы клуб из города миллионика последние 30 лет провел в тени "Ростова" трепыхаясь в низших лигах. Думаю подавляющее большинство болельщиков СКА - олдфаги как они есть, хз чем клуб мог зумерков зацепить, в то время когда Ростов Баварию выносил в ЛЧ,молодежь в городе либо за сельмаш, либо за наших/европейских топов, либо за амкал тот же.Предполагаю что актив давно смирился что по сути перспектив нет никаких и просто получал удовольствия от сопричастности с клубом в зоне Юг. Баста же вывозит команду в Медиалигу к букам, потому что СКА вне дивизионов и времени. Красавчик, че
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