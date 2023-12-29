Финал «Амкал» – 2Drots отменяется. Все испортил гол организатора медиалиги

В январе в Казахстане проходит 1XBET Media Football League – международная медиалига с участием российских, казахских и белорусских клубов. Перед стартом все ждали одного – встречу «Амкала» и 2Drots в финале. Событие было бы эпохальное – до этого супертопы не играли друг с другом выше полуфинала. Команды попали в разные группы, а соперники явно уступали в классе – казалось, такому сценарию ничего не помешает.

Первые туры только укрепили впечатление. 2Drots проехались по Alash (5:0) и белорусскому Inform (4:0). «Амкал» не заметил Aikyn (2:1) и SD Youngsters (5:0). Оба клуба успевали и побеждать, и тестировать новичков, и выпускать медийных.

Казалось, что кто-то из топ-клубов скорее уедет с турнира, чем сделает осечку и испортит финал.

Но что-то пошло не так.

2Drots пропустили на последних минутах: решающий гол забил организатор турнира и экс-игрок юношеской сборной Казахстана

В среду играли третий (и последний) тур группового этапа. «Амкал» разделался с Top Team (3:2) и занял первое место в группе, а 2Drots ждала самая сильная команда турнира после «Амкала» и 2Drots – SD Family.

SD давно в медиафутболе: участвовали в первых двух сезонах российской Медиалиги, а затем сфокусировались на казахстанских турнирах. Это лучшая и самая популярная медиакоманда Казахстана. SD и 2D рубились трижды, и 2Drots ни разу не проигрывали.

Перед матчем 2Drots понесли потери. Игрок ротации – хавбек Артем Талабко – улетел в Турцию на просмотр в клуб ФНЛ. Артем в 2D c первого сезона Медиалиги, но еще осенью появились слухи о его переходе в профессиональный футбол. «Это ФНЛ. Это повышение в классе, поэтому я дал согласие. Пусть Тема едет, пробуется», – разрешил главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов.

Но во время игры вспомнили не отъезд Талабко – команды (и особенно 2Drots) злились из-за судейства. «Самураям» казалось, что соперник играет грубо, но не получает карточки.

Самый яркий момент был на 35-й минуте: один из лидеров 2Drots Манна убегал в отрыв, игрок SD сфолил на нем, но не получил желтую карточку (которая стала бы второй). «Реф, показывай! Вторая желтая, вторая желтая, показывай» , – кричал Манна.

В камеру попал момент: игрок SD хлопнул по плечу центрального защитника 2D Гудая. Опять без предупреждения.

В трансляцию попал диалог звезды 2D Алекса Стиля и рефери: «Со мной бесполезно разговаривать» – «Конечно, бесполезно! Потому что у тебя свое видение и свои правила».

Как обычно, активнее всех бушевал Кузнецов: «Попробуйте только нам желтую дать. Увидите, что я вам на турнире сделаю! #####».

Споров было много, а голов – мало. Счет открыли только на 80-й минуте. Забил форвард 2Drots Крап (Даня Крапивников) – один из самых популярных игроков 2D, который играет по большим праздникам. Турнир вроде казахстанской медиалиги – как раз такой праздник.

Но SD начали отыгрываться. Сначала на 90-й минуте с углового. Затем рефери щедро добавил пять минут компенсированных, и примерно на 94-й Дидар Сыдыкбек вколотил издалека – 2:1.

Дидар – президент SD Family и организатор казахстанской медиалиги. 30-летний вингер когда-то играл в футбол на профессиональном уровне и даже вызывался в сборную Казахстана U17 и U19, но из-за травмы закончил. Последние годы он – звезда комьюнити, его хорошо знают в медийном футболе России и Казахстана. Несмотря на статус президента и организатора, Дидар регулярно играет. Например, в казахстанской МФЛ он провел по 90 минут во всех матчах SD.

Сразу после гола у SD – эйфория. Они обыграли лучшую команду медиафутбола. В полуфинале их ждет казахстанский Aiqyn. А 2Drots со второго места отправляются к «Амкалу».

«Теперь я понял, куда ушел бюджет лиги. На судей»

Что происходило после матча?

Дидар обратился к местным фанатам. На матчи казахстанской медиалиги приходит не так много болельщиков, и большинство поддерживает российские клубы. Дидар попросил не болеть против SD: «Это ваш любимый клуб. Но мы играем дома, давайте лояльнее».

Журналист и президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров вспомнил, как в 2023-м SD отказались напрямую брать в российскую Медиалигу – предложили только стыки. «Как Дидар сейчас всех на место поставил. Причем, по футбольному ответил. Это очень смешно. И что теперь, SD – в МФЛ? » – написал Егоров.

2Drots продолжили обсуждать судейство. «Мы ждали хорошего судейства, #####, – злился Манна. – Я был кол судейству поставил по пятибалльной системе. У меня пол игры была мысль: «Я теперь понял, куда ушел бюджет лиги – на судей».

Через несколько часов после матча в телеграм-канале 2Drots появился воодушевляющий пост. Ни слова о судействе, только нацеленность на ближайший матч:

«У нас есть время принять этот результат и выйти уже через несколько дней против наших непримиримых соперников . Ждем следующий матч и обещаем, что приложим максимально все силы, чтобы забрать победу ».

Получится ли победить – узнаем уже скоро. В субботу 2Drots сыграют против «Амкала» в полуфинале.