Кошмарный старт медиалиги в Казахстане: матч 2Drots задержали на час, игрока «Амкала» ударили в челюсть

В медиафутболе год начинается в Казахстане – с очередного сезона 1XBET Media Football League. Турнир выглядит многообещающе: «Амкал», 2Drots, беларуский Inform с Нагучевым и Вячеславом Глебом, а также крепкие команды из Казахстана.

17 января команды провели первый игровой день – и он показал, что у казахстанской МФЛ есть проблемы.

Быт в Костанае – шок: 2Drots замерзали в отеле и остались без ужина, возил обычный городской автобус

Новый сезон медиалиги проходит не в Астане, а в 264-тысячном Костанае.

Проблемы начались уже в день приезда. Игроки 2Drots Арчи, Эдамс, Сэмио и Гудай не смогли сразу заехать в отель – их номера не успели подготовить. Судя по соцсетям игроков, ждать пришлось около двух часов. И это после ночного перелета из Москвы в Челябинск (2,5 часа) и дальнего трансфера на автобусе до Костаная через казахстанскую границу (5-6 часов).

Когда игроки заселились оказалось, что в отеле холодно. Администрация решила проблему креативно – предложила одеться потеплее.

Проблемы были и с питанием. В первый день из-за банкета в ресторане отеля «самураи» не поужинали. Им пообещали принести еду в номера, но, кажется, так и не сделали этого.

«Амкал» живет в другом отеле, но и там не все идеально. Василий Маврин выложил в телеграм накрытый для игроков «Амкала» стол. Фотку засек президент клуба Герман Эль Класико. «Проснулся – увидел завтрак. Думаю, что попробую еще поспать», – пошутил он.

А еще обе команды удивились автобусам, которые везли их до отеля и на стадион. Это обычные городские автобусы. Видимо, других в Костанае не нашлось.

На жалобы топов отреагировали пацаны из SD Youngsters (молодежной команды SD Family) и предложили 2Drots поменяться отелями. Игрок Youngsters Ростикс снял тикток, в котором показал в каких условия они проживают в Костанае: спят на полу в комнатах по 7 человек, с тараканами и без окон, а вместо полотенца укрываются скатертью.

Матч 2Drots задержался более чем на час из-за отключения электричества. Радимов потроллил команду

В матче открытия турнира играли 2Drots (действующий чемпион) и Alash. Когда до старта оставалась пара минут на «Тобыл Арене» вырубили свет. Организаторы заверили, что все починят за 10 минут. Но прогноз не зашел.

«Приехали, вышли на стадион, размялись, – вещал голкипер 2Drots Сычев из раздевалки. – Построение, судьи стоят, команда напротив. Сказали, что задержка 10 минут, а в итоге, уже час. Честно, уже остыл. Также, как и пацаны. Играть не охота. Сплошное разочарование. Надеюсь, сегодня мы сыграем и быстрее отсюда уедем ».

Оказывается, свет вырубили не только на стадионе, а во всем микрорайоне. Через 30 минут электричество дали. Но еще пришлось восстанавливать трансляцию, которая рухнула сразу после отключения электроэнергии. Общее время задержки – 1 час 10 минут.

На этом сюрпризы не закончились. В первом тайме после падения игрока 2Drots судья пошел смотреть видеоповтор, но ВАР не работал.

Добавим к этому в целом непривычную атмосферу. Матчи казахстанской медиалиги проходят на крытом стадионе «Тобол Арена», вмещающем около трех тысяч зрителей. Матч открытия стартовал в 13 часов по местному времени в будний день – по телетрансляции казалось, что пришло около сотни человек.

Даже в таких условиях 2Drots легко обыграл соперника: 5:0, дебютные голы Акопа и Газданова и даже два голевых действия у Крапа.

После игры страдания «самураев» не закончились. Большой друг клуба – Владислав Радимов – вспомнил, как в декабре 2D отказались ехать на турнир «Чисто Питер».

«Многие критиковали наш декабрьский турнир на «Газпром Арене», – троллил Радимов. – А сейчас вот проходит турнир в Казахстане. Ну и как вам играется без света, в тесном манеже, с пустыми трибунами с трансляцией в 10 утра в будний день? Не так уж и плохо, наверное, было сыграть на отличном стадионе, с 10 тысячами на трибунах на натуральном газоне. И что самое главное – с электричеством!

Большие вопросы к Некиту, который сначала воротил нос от «Петровского», а потом поехал играть на плавающую платформу за Полярный круг. Некит, а сейчас ты заставляешь своих игроков бегать при пустых трибунах в ангаре, посреди труб и без света? Это разве лучше, чем наш турнир в Питере?

Спасти этот турнир можно, только если ты споешь там «Красную помаду».

Трэш в матче «Амкала»: Маврина боднули в лицо, Левшука ударили в челюсть, СОБР трижды вмешивался в игру

Закрывал первый тур матч «Амкал» – Aiqyn. В нем и произошли самые горячие события.

Уже по ходу первого тайма обстановка накалилась: главный тренер Сослан Гатагов получил желтую, а тренер вратарей Евгений Спиряков и босс клуба Герман Эль Класико – замечание за мат от СОБРа. Да-да, на кромке поля появились сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Это очень не понравилось Гатагову: «Вы делаете свою работу, но не мешайте мне делать мою» .

В конце первого тайма начался…комментатор матча назвал это «кипиш»: несколько подкатов в центре поля, разговор на повышенных тонах, обоюдные толчки и потасовка. СОБР снова появился успокоил команды.

Но самое интересное ждало впереди. Весь второй тайм игроки Aiqyn метелили по ногам дорогих гостей из «Амкала». В компенсированное время вспыхнула стычка между лидером «Амкала» Василием Мавриным и 14-м номером Aiqyn. После словесной перепалки футболист казахстанской команды боднул Василия в лицо.

К ним побежали игроки обеих команд и началась массовая драка. Стычек было так много, что на общей камере было невозможно заметить все. Поэтому некоторые моменты выяснились уже после матча, когда операторы «Амкала» и блогеры пересматривали видео. Например, нашлась такая запись – защитник Арсений Левшук получил удар в челюсть от представителя Aiqyn.

Еще момент: игрок Aiqyn атаковал амкаловца, в ответ монтажер «Амкала» кинул его на прогиб.

Сотрудники СОБРа (в третий раз!) появились на поле и погасили конфликт. Реф пошел к ВАР (по моменту с ударом Маврина в лицо). Вердикт: 14-й номер Aiqyn – красная, Маврину желтая за то, что откинул мяч после свистка. У Василия уже была карточка, поэтому она превратилась в красную. Разумеется, «Амкал» не согласился с желтой Маврину и даже пригрозил уйти с поля, но Гатагов запретил.

Матч закончился победой «Амкала» (2:1), но история на этом не завершилась. После матча Дидар Сыдыкбек (главный по медиафутболу в Казахстане и один из организаторов турнира) зашел в раздевалку «Амкала». Он извинился перед командой, но Маврин потребовал снять команду Aiqyn с турнира.

Дидар: Если эта команда не извинилась, то я извиняюсь, потому что вы в первую очередь приехали ко мне. Я вас уважаю, вы меня уважаете. Я всегда готов с объятиями вас встретить.

Маврин: Так ты тогда сними их с соревнований. Ты можешь их снять?

Дидар: Для себя мы сделали выводы.

Маврин: Дидар, ты взял ту команду, которая на меня наплевала. Кто виноват: ты или они? Ты говоришь: «извини». Как я эти извинения домой привезу? Когда меня жена живого ждет. Я ей скажу: «Ай, там меня ######### [избили], Валеха ########## [избили], но Дидар извинился. Папа не может месяц-два работать, но Дидар извинился.

«Не хочется подвозить ребят под рукопашный бой». «Амкал» готов вернуть гонорар и сняться с турнира

Ощущения «Амкала» после матча с Aiqyn – шок.

Прокоп (лидер «Амкала»): «Сегодня ОМОН чаще меня на поле появлялся. Естественно, неприятно. Но в таком участвовать – омерзительно. Только если своих трогают, то влетаю. Всем спасибо, на ваш вопрос я сам ответа не знаю»

Маврин (еще один лидер): «Поеду принимать ванную с мирамистином! Дидар зашел извиниться, в итоге сказал, что я виноват! Гостеприимство level 80, желание поехать домой! Ну, либо надо за перчатками и бинтами… пошел за советом к Сибычу».

Герман Эль Класико (президент): «Поговорю с командой и Дидаром и будем принимать решение насчет возможного снятия «Амкала» с турнира. Не хочется привозить ребят под рукопашный бой. Мы, конечно, можем, но это отдельный гонорар.

Если будем покидать турнир, то мы без проблем можем вернуть гонорар за участие. Единственное, что останавливает – болельщики , которые нас ждали. Большинство ребят, с которыми фоткался, спрашивали: «останемся мы или нет?»

Суммируем претензии «Амкала».

• Судья не защищал игроков и позволял Aiqyn играть слишком жестко.

• Клуб раздражает присутствие СОБРа, который вмешивался в ход матча и общался с представителями «Амкала».

• Желтая карточка Маврину – в «Амкале» считают ее несправедливой.

Последняя проблема решилась на следующий день после игры – КДК медиалиги отменил удаление, а значит и дисквалификацию Маврина на второй тур. А вот сотрудников СОБРа на следующих турах будет еще больше – так пообещали организаторы.

После отмены карточки Маврина вопрос отъезда не поднимался. Но в воскресенье «Амкал» играет во втором туре – и кто знает, что случится на этот раз.