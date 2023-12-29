«Амкар» и «Амкал» наконец сыграли. Клубы многое связывает: их путают из-за названия, цветов и логотипа

Пара цитат из летнего текста на Sports.ru: «Это финальная битва в конце фильма», «мультивселенная схлопнется». Такими словами «Амкар» мечтал о матче против «Амкала».

Спустя полгода – свершилось. «Амкар» и «Амкал» сыграли в Москве. Ниже – вспоминаем главное об истории их отношений и смотрим хайлайты матча.

«Тогда смерть команды была серьезным инфоповодом». «Амкал» вдохновился гибелью «Амкара», когда придумывал название

Легко заметить, что у «Амкара» и «Амкала» есть кое-что похожее – название. И это не случайность.

Летом 2018-го дела у «Амкара» шли плохо: проблемы с деньгами, отзыв лицензии и, в итоге, ликвидация клуба. Тем же летом появился «Амкал». Название придумал одна из звезд той команды – блогер Артем Нечаев. Он заложил несколько смыслов, среди которых – отсылка к пермскому клубу.

«Когда я закинул «Амкал» все воодушевились, вдохновились и сказали, что это клевый вариант, – рассказывал Нечаев Sports.ru. – Звучало коротко и ясно, запоминающееся. И «Амкар» тогда как раз погиб. В том периоде начали помирать команды, смерть каждой была серьезным инфоповодом. Было много шуток про небесную лигу.

У нас не то чтобы кто-то болел за «Амкар» или был из Перми. Просто все умещалось в одно название – короткое, понятное, запоминающееся. С отсылками на картавость Германа [президент «Амкала»] и словом «кал», которое означает несерьезность проекта. Мы сразу заявляем, что мы не какие-то блогеры, которые пришли покорять, обыгрывать. Мы понимали свой уровень и об этом уровне говорили в названии».

«Амкар» и «Амкал» часто путали. В Чехии даже писали, что Овечкин забил пермскому клубу

Разумеется, при таком сходстве названий не избежать путаницы. Пара самых ярких историй.

В июне 2022-го «Амкал» рубился с московским «Динамо». Участвовал Александр Овечкин, поэтому игра заинтересовала мировые медиа. «Российский бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл за «Динамо» в межсезонном поединке против Перми и забил гол на 11-й минуте », – написал чешский новостной сайт Sport.cz.

В июне 2023-го тренер вратарей (а в прошлом – голкипер) «Амкала» Евгений Спиряков запостил фото журнала – Женю представили как голкипера «Амкара». «Это успех! – шутил Спиряков. – «Амкар» пока не в курсе, что я за них играл. Но я очень рад!»

В комментарии пришел официальный телеграм-канал «Амкара»: «Наша легенда!»

«Нас регулярно путали в 2021-м, когда «Амкар» только появился, – рассказывал Sports.ru главный редактор «Амкара» Егор Умнов. – Выросло целое поколение детей, которые не застали тот-самый-амкар – они пару раз приходили в комменты и писали, что мы украли название . Как мы оказались в таком таймлайне?

Помню пару случаев, когда комментаторы во Второй лиге оговаривались и говорили «Амкал». А может они просто не выговаривали букву Р.

Предъявляли, кстати, даже за логотип. Но тут ответ простой: логотипы похожи, потому что построены на одинаковых простых символах – буквах А. Так же, как и сотня других российских и зарубежных лого. Но наш, конечно, круче».

«Это будет как будто финальная битва в конце фильма». В Перми давно мечтают о матче с «Амкалом»

Новая версия профессионального «Амкара» появилась в 2021 году. В Перми совсем не обиделись на заимствование и сразу загорелись идеей провести совместный матч.

«Лично мне кажется, что эта история всем в плюс: и «Амкал» получает долю нового внимания, и «Амкар», – продолжал Умнов. – Где вы видали, чтобы в один период в одном инфополе жили два клуба с такими историями? Да, один клуб медийный, другой – профессиональный, но инфополе у нас одно. Я думаю, что мы обмениваемся аудиторией – невозможно не знать об «Амкаре», если ты болельщик «Амкала». И невозможно не иметь мнения об «Амкале», если болеешь за «Амкар».

Мы планировали провести матч между нами еще в первый сезон существования нового «Амкара». Выбрали дату – 12 февраля 2022, – но в Пермском крае резко вернули ковидные ограничения (помните такие?) и игру отменили.

Я мечтаю об этом матче, это же идеальный заголовок: «Амкар» против «Амкала». Мне видится в этом апогей противостояния профессионального и медийного футбола. «Амкал» против «Зоркого» или «Текстильщика» – уже рядовой матч. «Амкар» и «Амкал» – как будто финальная битва в конце фильма.

Концепция матча, которую мы разрабатывали, была завязана на объединении прошлого и будущего — такой немного киберпанк. Планировали, что за «Амкар» выйдут легенды клуба, которые не успели провести свои прощальные матчи – и победой над «Амкалом» они наконец официально попрощаются перед болельщиками».

В итоге битва между «Амкаром» и «Амкалом» все-таки случилась. В начале января анонсировали двухматчевый турнир «Старый новый кубок». Первая игра – в январе, в Москве, а ответка – весной или летом в Перми. Победитель по сумме двух встреч получит кубок.

Против «Амкара» сыграл медийный состав «Амкала» – ФК «Банка». Там легенды клуба, которые не проходят в основу

Да-да, у медийного клуба есть медийный состав.

В 2023-м такие сайд-проекты запустили сразу несколько клубов. У «БроукБойз» появились «Реальные Броуки», у ФК «Деньги» – «Кредитка», а у FC Bus – «Пазик». Тренд появился из-за того, что многие медийные игроки не тянут уровень Медиалиги. Но бурной деятельности у команд не получилось – кто-то сыграл несколько товарищеских матчей, а о ком-то вообще не слышно.

В январе «Амкал» объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду. Посмотрим внимательнее на стартовый состав «Амкала» – он почти полностью состоит из игроков «Банки».

● Герман Эль Класико – создатель и президент «Амкала». Перестал играть за клуб еще в 2022-м, когда появилась Медиалига.

● Евгений Спиряков, легенда «Амкала». В клубе почти с момента основания, но постепенно перестал проходить в состав и в 2022-м завершил карьеру. Теперь тренирует вратарей и ведет блог на Sports.ru.

● Млечный – батл-рэпер, участник проекта Versus. В клуб попал в январе 2022-го через шоу «Хочу в Амкал».

● Фил Воронин – стендап-комик. Оказался в «Амкале» одновременно с Млечным.

● Олег Дражжук – опытный защитник, в «Амкале» с 2020-го. Примерно в 2023-м смирился, что ему не хватает места в основе, и пробует себя в других клубах Медиалиги.

Чтобы «Банка» не повторила судьбу других медийных дублей, из нее сделали короткое, но событийное реалити. Герман пообещал клубу 10 матчей в так называемой Амкал Weekend League. За победы «Банка» будет получать призы: оплаченный корпоратив, возможность сделать форму, матч со зрителями, матч на выезде. После пяти побед «Банка» продлевается до 12 матчей. А если побед будет 10 – клуб сможет отделиться от «Амкала» и заявиться в Медиалигу.

У «Амкара» тоже есть медийная команда. Клуб подробно рассказывал о ней в блоге на Sports.ru. В «Амкар ФМЛ» входят медийные звезды, легенды и даже действующие игроки «Амкара». Еще недавно за «Амкар ФМЛ» играл Захари Сираков, у которого больше 200 матчей за пермский клуб.

Против «Амкала» вышли действующие игроки пермяков – Денис Кайков, Константин Морозов, Алексей Доля, Никита Дроздов. Блогер Влад Мармелад – когда-то он участвовал в проекте «Хочу в «Амкал», а теперь – один из лидеров медийного «Амкара». А еще Даниил Чалов – босс креативного агентства «Ничего Обычного», которое придумывало форму для профессионального «Амкара».

Детали матча: «Амкал» принес надувной бассейн, «Амкар» троллил слоганом. Результат неизвестен – покажут в отдельном ролике

Был ли матч «Амкара» и «Амкала» похож на финальную битву в конце фильма? Кажется, что игре не хватило масштаба: рубились в манеже в «Сокольниках», без зрителей. Команды старались заинтересовать медийными штуками. Ощущалось, что это не серьезная заруба в Медиалиге, а фановый турнир.

«Амкал» еще до матча приготовил надувной бассейн и налил в него воду. Зачем – не ясно. Дальше бассейн не использовали.

Игроки «Амкала» вышли в футболках в поддержку Финито и Эрика. Никита Финито – еще одна легенда «Амкала», с 2022-го борется с лейкозом. За два дня до матча Никита сообщил грустную новость – у него рецидив и требуется повторная трансплантация костного мозга. Хавбек 2Drots Эрик борется с опухолью головного мозга. Он тоже сообщил о рецидиве незадолго до матча.

Предматчевое фото, как обычно в медиафутболе, оставляет пространство для креатива.

«Амкал» открыл счет в начале первого тайма. Со штрафного забил Прокоп – единственный игрок основы в составе «Амкала». Штрафной разыграли на камень-ножницы-бумага.

После перерыва «Амкар» сравнял. Троллинг под футболкой Мармелада – переделанный девиз «Мы – «Амкал», а вы – нет».

«Амкал» подготовил для матча специальную форму. У Фила Воронина на спине было написано «Филлингем». Берем в «Реал»?

Клубы сыграли по смешанным правилам медийного и профессионального футбола. После двух таймов по 30 минут на табло так и горело 1:1, поэтому команды перешли в серию пенальти. Неприятный сюрприз – серию не показали в трансляции. Чтобы узнать итог, нужно дождаться обзора на ютуб-канале «Амкала».

Первые слова медийного «Амкара» после матча: говорят, что первыми придумали Медиалигу и хотят видеть в команде Генича

1:1 – неплохой результат для первого большого матча. После игры мы поговорили с главной пресс-службы «Амкара» и руководителем «Амкар ФМЛ» Дмитрием Коноваловым.

– Почему для «Амкара» было так важно сыграть с «Амкалом»?

– Так сложилась судьба, что две команды из России в определенный момент времени оказались с очень похожими названиями, логотипами, цветами. И естественно, что между двумя концептуальными соседями родилось дерби.

– Вас раздражало, что юные болельщики путали «Амкар» и «Амкал»?

– Молодость все простит. Меня и сотрудников клуба это не раздражало, скорее мы относились к этому с юмором. Бывает, люди слышат песню в пере-пере-переизданном формате и не знают, кто настоящий автор. Это нормально.

Наши соперники по Второй лиге находили возможность подколоть нас, используя этот каламбурчик.

– Ваша команда называет «Амкар ФМЛ». Что значит аббревиатура?

– Возможно, кому-то не понравится то, что я скажу. Но футбольная медийная лига как вид была создана в Перми до того, как вы ее увидели в Москве. Просто Пермь отделяет от современности примерно 2 тысячи километров.

Проект, созданный в 2018-м, назывался ФМЛ – Футбольная Медийная Лига. Это была реальная медиалига, в которой играли только шоумены. Я очень строго следил за этим, проверял людей на причастность к профессии.

Я не хочу сейчас говорить, что центр вселенной зародился в Перми. Но мы реально принимали туда только тех, кто зарабатывал шоуменством деньги. Когда началась пандемия, лига заглохла. Когда я пришел в «Амкар», я собрал выживших из ФМЛ в творческий коллектив. И уже под флагом «Амкара» мы начали путь.

– Вы планируете заявляться в Медиалигу?

– Честно – планирую. У нас были попытки привлечь спонсора-букмекера под этот матч.

Отдельное спасибо ребятам: они так вдохновились идеей матча с «Амкалом», что поехали сюда и оплачивали питание и сопутствующие расходы сами. Я оплатил только билеты на поезд. Не на самолет даже.

Когда меня вчера разные футбольные люди спросили про проживание, я ответил – они живут в поезде. Пока сюда едут. Получается, приезжают выспавшиеся – мы не тратим деньги на гостиницу. Лайфхак, пользуйтесь.

– Кого еще из медийных личностей хотели бы видеть в команде?

– Константина Генича очень хотел бы. Он медийный, топовый комментатор, человек, который приложил руку и ногу к выходу команды в Премьер-Лигу в 2003 году. Он умеет играть в футбол и ему не чужды красно-черные цвета.

– Когда будет ответный матч? Весной?

– На мой взгляд, оптимальное время – май. В мае Перми хочется жить.

Игра точно не пройдет на основном стадионе. Есть более подходящие для этого объекты. Но матч точно будет в Перми, при болельщиках. Они заслужили увидеть матч вживую. Возможно, то что сегодня мы играли без зрителей, создаст дополнительный ажиотаж. Общаясь с разными людьми из Перми, Казани, Екатеринбурга, Уфы я слышал о желании приехать на этот матч. Я уверен, что матч со зрителями соберет полный стадион и станет отличным подарком для пермяков.

Но, конечно, еще большим подарком станет возвращение «Амкара» в Первую лигу, а потом и в РПЛ.

Фото: ФК «Амкар»; https://t.me/amkallive