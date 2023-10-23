Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли
Катастрофа в финале Winline Медиалиги.
Безумная концовка в финале Winline Медиалиги! Просто оцените.
● Команда «БроукБойз» ведет 1:0, может заканчивать матч, если выбьет мяч в аут, но почему-то не делает этого.
● В ответной атаке «Титан» сравнивает счет. Натурально последняя секунда, не преувеличение: с ударом мимо матч бы закончился.
● «Титан» вырывает победу в послематчевой серии.
В Медиалиге нет добавленного времени, но по истечении основного мяч должен выйти из игры. Самый простой способ – выбить в аут.
Но «Броуки» этого не сделали и поплатились.
Как все это было – в деталях. И с эмоциями
Воссоздадим концовку матча в деталях.
За 10 секунд до конца чистого игрового времени «Титан» проводит атаку. Время заканчивается, атака «Титана» захлебывается, владение переходит к «Броукам». Мяч у хавбека Алишера Рахимова.
Алишеру достаточно выбить мяч в аут, и «Броуки» станут чемпионами. Посмотрите на скриншот – хавбеку никто не мешает.
Но он зачем-то разгоняет атаку. «Броуки» движутся к воротам Титана», атака 3 в 2. Партнеры поддерживают Алишера, но показывают руками, чтобы он выбивал мяч.
На бровке – безумие. У обычно сдержанного тренера «Броуков» Игоря Звездина истерика: «Аут! Аут! АУТ! АУУУУТ! АУУУУТ! #######, ##### [плохой человек, блин]». Звездин крикнул слово аут 11 раз.
Примерно такая же реакция у Райзена – одного из президентов «Броуков».
Алишеру по-прежнему достаточно пнуть мяч за пределы поля, чтобы принести «Броукам» чемпионство. Но он бьет по воротам. Удар несильный, и вратарь «Титана» спокойно забирает мяч.
Мяч так и не побывал в ауте, значит игру можно продолжать. «Титан» аккуратно начинает атаку и даже зарабатывает угловой. Это по-прежнему не аут, поэтому игра продолжается.
Перед угловым «Броуки» все еще не могут поверить в происходящее. Вот изумление Антона Соснина.
Угловой – и «Титан» сравнивает! Гол у полузащитника Кашая (Никиты Кашаева).
Мяч побывал в воротах, значит основное время, наконец, завершено. Только не победой «Броуков» – переход в серию буллиталити.
«БроукБойз» так и не смогли оправиться от шока и проиграли по буллиталити (3:4). «Броуки» были в одном ауте от чемпионства – и упустили его.
И как на такое реагировать?
«Это потеря концентрации, – объяснял эпизод в интервью Медиалиге защитник «Броуков» Илья Давыдов. – Я не хочу сваливать на кого-то. Понятно, что можно было выбить в аут. Но все мы люди, всем на свойственно ошибаться».
Похоже, в команде и правда не винят Алишера. После поражения партнеры успокаивали парня.
Слезы человека, который мог принести победу простым ударом в аут.
Но все пошло не так.
Лудомания - это болезнь
Не понимаю как после футбольного уикенда можно на главной постить эту "медиалигу"
Добавлю - не удивительно что там шнякин, он пытается найти нутеллу там, где ее нет.
Даже не знаю, что тупее правила в медиалиге или способности футболистов, которые даже таких элементарных вещей понять не могут
Так слёту он из 10 ударов дай бог 2 попадет.
Лишь очень недалекие люди судят о целой лиге по одному конкретному человеку.
Такой сюжет сложно придумать )
Сначала не хочет сваливать на других, а потом подмазывается под "мы все такие"... Нет уж, вас таких только двое: ты, и был еще наш чудила, который однажды в матче типа финала молодежного ЧМ по хоккею за несколько секунд до конца бросил от ворот по чужим пустым - проброс, пропущенный гол и поражение в овертайме.
Примитивное выдавливание эмоций, а уши постановочности видны без микроскопа.
и ведь не надоедает же