Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли

Катастрофа в финале Winline Медиалиги.

Безумная концовка в финале Winline Медиалиги! Просто оцените.

● Команда «БроукБойз» ведет 1:0, может заканчивать матч, если выбьет мяч в аут, но почему-то не делает этого.

● В ответной атаке «Титан» сравнивает счет. Натурально последняя секунда, не преувеличение: с ударом мимо матч бы закончился.

● «Титан» вырывает победу в послематчевой серии.

В Медиалиге нет добавленного времени, но по истечении основного мяч должен выйти из игры. Самый простой способ – выбить в аут.

Но «Броуки» этого не сделали и поплатились.

Как все это было – в деталях. И с эмоциями

Воссоздадим концовку матча в деталях.

За 10 секунд до конца чистого игрового времени «Титан» проводит атаку. Время заканчивается, атака «Титана» захлебывается, владение переходит к «Броукам». Мяч у хавбека Алишера Рахимова.

Алишеру достаточно выбить мяч в аут, и «Броуки» станут чемпионами. Посмотрите на скриншот – хавбеку никто не мешает.

Но он зачем-то разгоняет атаку. «Броуки» движутся к воротам Титана», атака 3 в 2. Партнеры поддерживают Алишера, но показывают руками, чтобы он выбивал мяч.

На бровке – безумие. У обычно сдержанного тренера «Броуков» Игоря Звездина истерика: «Аут! Аут! АУТ! АУУУУТ! АУУУУТ! #######, ##### [плохой человек, блин]». Звездин крикнул слово аут 11 раз.

Примерно такая же реакция у Райзена – одного из президентов «Броуков».

Алишеру по-прежнему достаточно пнуть мяч за пределы поля, чтобы принести «Броукам» чемпионство. Но он бьет по воротам. Удар несильный, и вратарь «Титана» спокойно забирает мяч.

Мяч так и не побывал в ауте, значит игру можно продолжать. «Титан» аккуратно начинает атаку и даже зарабатывает угловой. Это по-прежнему не аут, поэтому игра продолжается.

Перед угловым «Броуки» все еще не могут поверить в происходящее. Вот изумление Антона Соснина.

Угловой – и «Титан» сравнивает! Гол у полузащитника Кашая (Никиты Кашаева).

Мяч побывал в воротах, значит основное время, наконец, завершено. Только не победой «Броуков» – переход в серию буллиталити.

«БроукБойз» так и не смогли оправиться от шока и проиграли по буллиталити (3:4). «Броуки» были в одном ауте от чемпионства – и упустили его.

И как на такое реагировать?

«Это потеря концентрации, – объяснял эпизод в интервью Медиалиге защитник «Броуков» Илья Давыдов. – Я не хочу сваливать на кого-то. Понятно, что можно было выбить в аут. Но все мы люди, всем на свойственно ошибаться».

Похоже, в команде и правда не винят Алишера. После поражения партнеры успокаивали парня.

Слезы человека, который мог принести победу простым ударом в аут.

Но все пошло не так.