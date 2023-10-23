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Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли

Алишер Рахимов Алишер Рахимов
Winline Медиалига Winline Медиалига
БроукБойз БроукБойз
брань брань
Игорь Звездин Игорь Звездин
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Медиафутбол Медиафутбол

Катастрофа в финале Winline Медиалиги.

Безумная концовка в финале Winline Медиалиги! Просто оцените.

● Команда «БроукБойз» ведет 1:0, может заканчивать матч, если выбьет мяч в аут, но почему-то не делает этого.

● В ответной атаке «Титан» сравнивает счет. Натурально последняя секунда, не преувеличение: с ударом мимо матч бы закончился.

● «Титан» вырывает победу в послематчевой серии.

В Медиалиге нет добавленного времени, но по истечении основного мяч должен выйти из игры. Самый простой способ – выбить в аут.

Но «Броуки» этого не сделали и поплатились.

Как все это было – в деталях. И с эмоциями

Воссоздадим концовку матча в деталях.

За 10 секунд до конца чистого игрового времени «Титан» проводит атаку. Время заканчивается, атака «Титана» захлебывается, владение переходит к «Броукам». Мяч у хавбека Алишера Рахимова.

Алишеру достаточно выбить мяч в аут, и «Броуки» станут чемпионами. Посмотрите на скриншот – хавбеку никто не мешает.

Но он зачем-то разгоняет атаку. «Броуки» движутся к воротам Титана», атака 3 в 2. Партнеры поддерживают Алишера, но показывают руками, чтобы он выбивал мяч.

На бровке – безумие. У обычно сдержанного тренера «Броуков» Игоря Звездина истерика: «Аут! Аут! АУТ! АУУУУТ! АУУУУТ! #######, ##### [плохой человек, блин]». Звездин крикнул слово аут 11 раз.

Примерно такая же реакция у Райзена – одного из президентов «Броуков».

Алишеру по-прежнему достаточно пнуть мяч за пределы поля, чтобы принести «Броукам» чемпионство. Но он бьет по воротам. Удар несильный, и вратарь «Титана» спокойно забирает мяч.

Мяч так и не побывал в ауте, значит игру можно продолжать. «Титан» аккуратно начинает атаку и даже зарабатывает угловой. Это по-прежнему не аут, поэтому игра продолжается.

Перед угловым «Броуки» все еще не могут поверить в происходящее. Вот изумление Антона Соснина.

Угловой – и «Титан» сравнивает! Гол у полузащитника Кашая (Никиты Кашаева).

Мяч побывал в воротах, значит основное время, наконец, завершено. Только не победой «Броуков» – переход в серию буллиталити.

«БроукБойз» так и не смогли оправиться от шока и проиграли по буллиталити (3:4). «Броуки» были в одном ауте от чемпионства – и упустили его.

И как на такое реагировать?

«Это потеря концентрации, – объяснял эпизод в интервью Медиалиге защитник «Броуков» Илья Давыдов. – Я не хочу сваливать на кого-то. Понятно, что можно было выбить в аут. Но все мы люди, всем на свойственно ошибаться».

Похоже, в команде и правда не винят Алишера. После поражения партнеры успокаивали парня.

Слезы человека, который мог принести победу простым ударом в аут.

Но все пошло не так.

Еще больше деталей о катастрофе «Броуков» в нашем телеграм-канале

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35 комментариев

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MJRom
не интересуюсь медиалигой, но если реально правила позволяли стать чемпионами в случае аута, то нельзя объяснить этот момент, кроме как отсутствием футбольного интеллекта и чрезмерного тщеславия. или игрок просто любитель ежей, который любит долбиться
+62
-3
+59
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Алексей Филиппов
Это очень смешно, показывает интеллект медиа футболистов
+37
-7
+30
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Xm.md
Идиотизм года - это проплаченные за счет лудоманов подобные статьи.
Лудомания - это болезнь
+39
-17
+22
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george1991
Как говорил классик - пижоны лежат, а чемпионы торжествуют.
+20
-1
+19
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Блуждающий странник
Ответ Xm.md
Идиотизм года - это проплаченные за счет лудоманов подобные статьи. Лудомания - это болезнь
+
Не понимаю как после футбольного уикенда можно на главной постить эту "медиалигу"
+14
-2
+12
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Semen6009
Там игроки 2в1 не могут пас на пустые отдать, не слушаются тренеров, комментатор матерится, вратарь по ходу игры с бутылкой бегает, игроки показывают факи трибунам. Какие-то толстые люди бегают по полю в любом удобном моменте, срываясь с бровки бегут за коньтьентом, тресуться все чресла. Это оскорбление футбола и все кто поддерживают всю это низкопробную билетристику причастны к этому стыду, это не спорт. Один плюс, разводят на бабки букмекеров, те тоже конечно не далекие видимо.
Добавлю - не удивительно что там шнякин, он пытается найти нутеллу там, где ее нет.
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Блуждающий странник
Идиотизм года это статьи про медиафутбол на главной. Для кого и для чего? Реакция публики на эту "медиалигу" понятна. Хватит пиарить этот продукт букмекеров. Хотя уже весь сайт в баннерах
Даже не знаю, что тупее правила в медиалиге или способности футболистов, которые даже таких элементарных вещей понять не могут
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Сергей Ефимов
Ответ Glukinho
понятно, это как реслинг, где херачат стульями, лупят судей, зрителей, "дерутся" несколько на одного и так далее. сомнительное развлечение, рассчитано на совсем уж дурачков
Бред конечно полный.
Так слёту он из 10 ударов дай бог 2 попадет.
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VIDEO MIX
бестолочь одним словом
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Марк Львов
Легендарный момент. Понимаю беднягу: хочется закончить сезон ударом или, дай бог, голом, а не аутом. Романтик, одним словом
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Остап Бендер
А это что за вид спорта?
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volodin
Помнится в 2007 Спартак вел 1:0 у коней и был близок к тому, чтобы прервать серию. И вот последняя минута и кто-то - Калина кажись - с мячом на фланге на чужой половине. Ну подержи мяч, аут заработай, угловой, штрафной. А он полез в атаку, его обезмячили. Ответная атака, стандарт, Янчик, всем спасибо - все свободны
+5
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Николай Шерстнёв
Я все думал глядя на заголовок в каком чемпионате могут играть такие олени. Когда увидел что новость про медиалигу - удивляться перестал
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breezy
Ответ Алексей Филиппов
Это очень смешно, показывает интеллект медиа футболистов
Это как раз показывает интеллект комментатора, комментирующего интеллект медиа футболистов. Нельзя всех стричь под одну гребенку, 99% выбили бы мяч сразу, как им и орали всей командой.
Лишь очень недалекие люди судят о целой лиге по одному конкретному человеку.
+10
-6
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Mephisto_BLR
По моему идиотизм придумывать такие правила, когда футболист владеющий мячем выходя два в два на ворота противника должен выбивать мяч в аут.
+4
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Usy-Italianza
Голешник то с углового вообще топ, красавчик.
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Сергей Ефимов
Это было легендарно.
Такой сюжет сложно придумать )
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Pasta
Тупой сценарий, просто шоу для незамысловатых масс.
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Joey Ramone
Что такое медиалига?
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Иван Иванов
"Я не хочу сваливать на кого-то... Но все мы люди, всем нам свойственно ошибаться"
Сначала не хочет сваливать на других, а потом подмазывается под "мы все такие"... Нет уж, вас таких только двое: ты, и был еще наш чудила, который однажды в матче типа финала молодежного ЧМ по хоккею за несколько секунд до конца бросил от ворот по чужим пустым - проброс, пропущенный гол и поражение в овертайме.
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Константин Ловков
Ответ revodrok
каждый пост про медиалигу — оригинальные ребята приходят в комментарии и начинают наваливать, какая она беспонтовая, и какие интересующиеся ей люди — дурачки. и ведь не надоедает же
То же самое в американском футболе, люди ищут простой способ самоутверждения и находят его, порадуемся за них
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Кеша Вашуков
Ответ Glukinho
понятно, это как реслинг, где херачат стульями, лупят судей, зрителей, "дерутся" несколько на одного и так далее. сомнительное развлечение, рассчитано на совсем уж дурачков
Не защищаю медиа лигу, но и не хейчу. А про Реслинг, однажды был на этом шоу в США, стадион под 60к зрителей, охренительное шоу, классная организация, популярная тема среди взрослых и платежеспособных людей. Они выгрызли себе аудиторию в стране, где с шоу полный порядок, а спорт в университете популярнее нашей РПЛ. Так что не стоит клеймить все что вы не очень понимаете)
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ACMILAN92
Ответ george1991
Как говорил классик - пижоны лежат, а чемпионы торжествуют.
Великие торжествуют
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Дмитрий Плахин
Ответ breezy
Это как раз показывает интеллект комментатора, комментирующего интеллект медиа футболистов. Нельзя всех стричь под одну гребенку, 99% выбили бы мяч сразу, как им и орали всей командой. Лишь очень недалекие люди судят о целой лиге по одному конкретному человеку.
Я бы стыдился такого чемпионства... А так соперник получил шанс. Все справедливо. Дальше это игра нервов
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Николай Шерстнёв
Ответ Joey Ramone
Что такое медиалига?
Это когда блогеры играют в футбол по заранее написанному сценарию. Вернее, им так кажется, что они играют)
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Сергей Ефимов
Ответ Алексей Филиппов
Это очень смешно, показывает интеллект медиа футболистов
Если честно там люди не сильно отличаются от тебя и меня.
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Nerazzurri-88
Ответ Воздушный Змей
Просто МЕДИАлига (сюрпрайз) именно за счёт подобных твистов сюжета и существует. Типа интрига, не как в этом вашем большом футболе. Не так давно тоже прикол был, во время серии буллитов чел обошёл вратаря, вышел на пустые ворота, а потом встал к ним боком (!!!) и неожиданно (нет) промахнулся. Примитивное выдавливание эмоций, а уши постановочности видны без микроскопа.
Да, президентик так мерзко переигрывает)
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Воздушный Змей
Ответ MJRom
не интересуюсь медиалигой, но если реально правила позволяли стать чемпионами в случае аута, то нельзя объяснить этот момент, кроме как отсутствием футбольного интеллекта и чрезмерного тщеславия. или игрок просто любитель ежей, который любит долбиться
Просто МЕДИАлига (сюрпрайз) именно за счёт подобных твистов сюжета и существует. Типа интрига, не как в этом вашем большом футболе. Не так давно тоже прикол был, во время серии буллитов чел обошёл вратаря, вышел на пустые ворота, а потом встал к ним боком (!!!) и неожиданно (нет) промахнулся.

Примитивное выдавливание эмоций, а уши постановочности видны без микроскопа.
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ganea
жадность Алишера сгубила) смешно конечно вышло, но это даже не чудесное спасение , а чудовищная глупость
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revodrok
каждый пост про медиалигу — оригинальные ребята приходят в комментарии и начинают наваливать, какая она беспонтовая, и какие интересующиеся ей люди — дурачки.

и ведь не надоедает же
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Glukinho
понятно, это как реслинг, где херачат стульями, лупят судей, зрителей, "дерутся" несколько на одного и так далее. сомнительное развлечение, рассчитано на совсем уж дурачков
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