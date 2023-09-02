Сослан Гатагов – новый главный тренер «Амкала». Что это значит?

Разбираемся.

Медиафутбольный сезон плавно движется к финалу, но количество интересных новостей не уменьшается.

Вечером во вторник «Амкал» объявил имя нового главного тренера. Им стал экс-игрок «Спартака» и действующий президент FC Bus Сослан Гатагов.

Почему именно Сослан Гатагов и что из этого может получиться? Разбираемся.

Почему «Амкал» сменил тренера?

Классика – плохие результаты.

Вообще, у «Амкала» все сложно с тренерами. Достаточно долго командой рулил Денис Зубко – его любили болельщики и игроки, и он давал результат. Именно при Зубко «Амкал» выиграл свой единственный медиафутбольный трофей – МКС-2021.

Но летом 2022-го президент клуба Герман Эль Класико объявил о расставании с Зубко. Четких объяснений не было, но между строк читалось, что «Амкалу» требуется специалист посильнее. Назначили Юрия Бабина – запомнился только яркой цитатой про желание «построить в «Амкале» «Барселону на прошивке «Баварии» и ссорой с лидерами клуба.

С января 2023-го «Амкал» тренирует дуэт Виталия Миллера и Дмитрия Буробина. Посмотрим на их успехи.

● Третий сезон Winline Медиалиги – поражение от 2Drots (0:1) и вылет в полуфинале. Итог – бронзовые медали.

● МКС-2023 – поражение от ФК «Деньги» (0:1) и вылет во втором раунде нижней сетки.

● Кубок России сезона-2022/23 – поражение от «Текстильщика» (0:0; 3:4 в серии пенальти) и вылет в 1/128 финала.

● Четвертый сезон Медиалиги – поражение от Fight Nights и вылет в 1/4 финала.

В 2023-м «Амкал» окончательно перестал быть лидером медиафутбола (именно по результатам, с подписчиками все в порядке). За этот же год у 2Drots финал МФЛ-3, победа на МКС и историческое достижение в Кубке России. У «Родины Медиа» – победа в МФЛ-3. У «Броуков» – финал МКС и как минимум финал МФЛ-4.

Пиком кризиса стало выступление в четвертом сезоне Медиалиги. «Амкал» проиграл крепкому, но совсем не топовому Fight Nights. Важно и то, как «Амкал» проиграл – кажется, даже игроки удивлялись собственному безволию.

Сразу после матча Эль Класико намекнул на то, что «Амкал» может покинуть МФЛ: «Возможно мы не созданы для Медиалиги, а она не создана для нас. Каждый должен заниматься своим делом». Затем Герман решил, что проблема все-таки не в турнире, и через пять дней после поражения уволил тренерский штаб.

Почему именно Сослан Гатагов?

Все просто. Гатагов – один из самых успешных тренеров медиафутбола.

Сослан в Медиалиге с самого начала – в первом и втором сезоне он трудился главным тренером «На Спорте», а в третьем и четвертом – президентом FC Bus. Как тренер Гатагов всегда добирался минимум до полуфинала. При том с радикально разными составами. В первом сезоне он тренировал звездный «На Спорте» с Тарасовым и Володей XXL, а во втором – наспех собранную перед сезоном команду ноунеймов.

Вот что рассказывает о Гатагова-тренере спортивный директор Артем Хачатурян, который работал с ним в «На Спорте»:

« Назначение Соса – самое удачное решение «Амкала» за последние полтора года . Он чувствует игру, обладает знаниями и имеет хороший вкус на футболистов.

При широких полномочиях он в состоянии вернуть интерес к клубу, потому что всамделишный и живущий своим делом, это всегда привлекает. Отдельно интересно, кто покинет команду: навскидку, процентов 30 этого состава Сослан никогда бы не взял к себе».

«Амкал» пытается перепрошить себя. Клубу нужен тренер-трэштокер

Легко заметить, что у всех медийных топ-клубов есть яркий медийный персонаж. У 2Drots – Некит, у «Броуков» – Егоров и Райзен, у «Родины Медиа» – Текила.

Во время игр они выполняют роль берсерка – поджигают игроков речью в круге, гонят вперед, поддавливают на судей и соперников. Мотивация своим, трэшток – чужим. И это правда работает. Это в профессиональном футболе есть класс, поэтому все доведено до автоматизма. А в медийном очень важно взбодрить игроков.

У «Амкала» такого персонажа нет. Герман не создан для огня, а капитан Андрей Сибскана в последнее время часто травмируется, и на лавке теряет запал. Раньше отсутствие такого человека и не смущало – «Амкал» воспринимался как правильный клуб, которому чужд трэшток. Но, видимо, пришло время для перемен.

« Не хватило человека на поле, который гнал бы всех вперед и дал бы всем импульс , – говорил голкипер «Амкала» Федос после поражения от Fight Nights. – Таким человеком мог бы стать Сибыч, который никогда не уступает в любой ситуации, но он не вышел на поле. Таким человеком мог бы стать Вася Маврин, наверное. Он мог бы как-то взвинтить градус игры, но он уже не играет за нас. Другого никого такого не нашлось. Мне кажется, именно эмоций нам не хватило».

Очень похоже, что именно Сослан Гатагов станет таким человеком в «Амкале.

У тренера все в порядке с эмоциями: он вовлекается в конфликты с президентами команд-соперников, подскакивает к комментаторам с повторами спорных моментов на телефоне. А еще может толкнуть мощную речь в раздевалке – так было в декабре 2022-го, после поражения в полуфинале МФЛ-2. Сослан произнес перед игроками очень эмоциональную речь, прожарил президента «На Спорте» и объявил, что скорее всего покинет клуб:

«Это жест отчаяния – считает журналист и президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров. – Потому что «Амкал» и Сослан Гатагов – это вещи несовместимые. Но с другой стороны, у «Амкала» последний год была команда абсолютно пустой, безэмоциональной. И может Сослан, благодаря своим эмоциям, поможет «Амкалу» быть как-то повеселее. В том числе и на бровке».

А как же FC Bus?

Сейчас сложилась уникальная ситуация. Сослан Гатагов одновременно президент FC Bus и тренер «Амкала». В Медиалиге бывает всякое, но работать одновременно в двух клубах, играющих в одном сезоне, это слишком.

« На период сотрудничества с «Амкалом» я, конечно, полностью изолируюсь от FC Bus , – объяснил Сослан в интервью блогеру Lil Fikus. – Команда будет существовать, у нее есть Алан Маратович, он в руководстве. Плюс еще есть Иван Михайлович – это один из помощников руководства, генеральный директор, который будет в команде помогать и развивать клуб. Все работает без меня, автономно.

Я сделал выбор в пользу себя лично. Хочу поработать тренером в таком большом клубе».

Все логично, но остается вопрос – будет ли интересен Медиалиге FC Bus без Сослана Гатагова?

У Сослана есть несколько месяцев на обновление «Амкала». Ближайший турнир с участием клуба – медиалига Казахстана, которая пройдет в январе-феврале. Вероятно, именно там мы познакомимся с «Амкалом» Гатагова.

Фото: Winline Медиалига // FC Bus