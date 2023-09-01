Идиотский промах в серии, две отмены гола, вылет команды Уткина. Эпичный полуфинал Медиалиги

С ума сойти.

«Эгриси» Василия Уткина и «БроукБойз» выдали один из самых эпичных матчей четвертого сезона в полуфинале Winline Медиалиги. Перед стартом сезона многие наверняка ждали тут другие команды, но их шоу все оправдало.

Катастрофа «Эгриси» в первом тайме: пропущенный, два отмененных и две штанги

Для «Эгриси» матч начался кошмарно – за первые две минуты мяч трижды побывал в их воротах.

На первой же минуте «БроукБойз» разыграли несложную комбинацию – забил хавбек Мазур (Илья Мазуров). Но гол отменили из-за офсайда.

Через 30 секунд «Броуки» провели почти идентичную комбинацию – опять офсайд.

Но еще через 30 секунд Мазур принял заброс и хладнокровно забил – на этот раз все чисто.

И хотя два гола отменили из-за офсайда, Мазур реализовал три попытки из трех. Тех, кто внимательно смотрит Медиалигу, это вряд ли удивит. В четвертом сезоне Мазур – лучший бомбардир, шесть голов в шести матчах.

После гола «Броуки» продолжили давить. В первом тайме у них было несколько голевых моментов и два попаданию в штангу. «Броуки» и до матча считались фаворитами, поэтому возникло ощущение, что «Эгриси» могут проиграл крупно.

Во втором тайме на «Ростех Арене» зарядил ливень. Игра стала вязкой – «Броуки» давили, а у парней Уткина как будто не хватало сил отбиваться. За шесть минут до финального свистка форвард «Броуков» Константин Корж вышел один на один. Защитнику «Эгриси» Егорашеву пришлось идти на фол последней надежды – прямая красная.

«Эгриси» забили пенальти на последних минутах. Помог заработать форвард, которого Уткин вызвал (уже третий раз!) из «Родины»

Одним из тех, кто верил в «Эгриси», оставался Василий Уткин. Президент «Эгриси» не смог поехать в Калининград из-за проблем с коленом, но записал команде мотивационное видео. Во время матча он публиковал в телеграм-канале ободряющие сообщения.

● «Да, нас возят и нам очень тяжело. Но парни бьются»

● «Не отступать и не сдаваться, «Эгриси»!!!»

● «Не ссать, мальчики! Мы отыграемся!!!»

Когда до конца оставалось три минуты, у «Эгриси» хватило сил на навал. Форвард Валерий Соломаха открылся в штрафной, а защитник Сушила (Михаил Сушилин) ударил и попал в руку игроку «Броуков». Рефери Александр Филимонов назначил пенальти.

Соломаха – особый персонаж для «Эгриси». Он несколько лет играл за команду Уткина, а затем перешел в профессиональный футбол. Сейчас он игрок «Родины» из Первой лиги, но по-прежнему приходит на помощь родному клубу. В третьем сезоне Медиалиги Уткин приглашал Соломаху на важный матч против ФК «Деньги» – форвард приехал и оформил два гола с ассистом. Теперь Соломаха снова отозвался – и не зря.

Сушила без проблем забил пенальти и перевел игру в серию буллиталити. «Мои парни – герои» , – написал Уткин.

«Броуки» наверняка забеспокоились – в четвертьфинале «Эгриси» уже обыгрывали фаворита, и тоже по буллиталити.

Серия получилась такой же безумной, как и концовка матча. «Броуки» били первыми, голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин потащил. Следующие два удара – оба реализовали. А потом хавбек «Эгриси» Глеб Алексеев забил безумный мяч с двумя отскоками от каркаса ворот.

У «Броуков» были большие сомнения, можно ли засчитывать такой гол. В трансляции и правда было не ясно, пересек ли мяч линию, а хороший повтор – сбоку – не показали. Но судья все-таки засчитал.

После четырех попыток «Броуки» вели 3:2. Бить предстояло Илье Давыдову, он мог вывести команду в финал. Давыдов легко обыграл вратаря Клюкина, но поскользнулся на мокром газоне и пробил мимо.

«Эгриси» нужно было сравнивать последним ударом – если бы Кирилл Шлепнин забил, серия бы продолжилась.

Но все в духе матча: игрок «Эгриси» не стал обыгрывать вратаря, пробил сразу. Выше! Очевидно, хотел перекинуть, но получилось слишком сильно.

«БроукБойз» – в финале Медиалиги.

«Флотилия проплыла на грани того, чтобы я пустил себе пулю в лоб». «Броуки» не могли поверить, что вышли в финал

Кажется, что после финального буллита обе команды были несчастливы. «Броуки» в шоке – они едва не упустили финал. Вот что рассказал Sports.ru президент клуба Дмитрий Егоров.

– Почему такая раздевалка тихая? Как будто бы не победная.

– Потому что мы довели себя до такого состояния... Знаешь, если представить, что я – генерал флота, флотилия проплыла на грани того, чтобы я закончил жизнь самоубийством, пустил себе пулю в лоб. А сейчас я просто выжил, и у меня нет ощущения, что я вышел в финал. У меня есть ощущение, что я выжил и что сегодня мне не нужно стреляться перед всей Русью.

У «Эгриси» – траур. Не было ни привычного хоровода, ни переклички с фанатами.

Запасной голкипер Павел Чепурин долго сидел в коридоре, уткнувшись в колени.

Креативщик команды Кир Воробьев ушел в раздевалку в слезах.

Включаться пришлось девушкам игроков «Эгриси».

Они пришли в раздевалку и устроили теплую поддержку: «Мы вас любим».

Главный тренер «Эгриси» Илья Лисицын нашел силы зайти в раздевалку «Броуков»: «Мы показали очень красивый и качественный футбол. Где-то вы в первом тайме нас прощали, где-то мы свой дух показали. Я вас поздравляю с выходом в финал, спасибо вам».

Теперь «Броуков» в финале ждет «Титан». А «Эгриси» сыграют за третье место против Fight Nights.