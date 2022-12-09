«Я волосы пересадил, скоро буду Конте». Алан Гатагов-тренер в 17 незабываемых цитатах
Алан Гатагов – открытие третьего сезона Winline Медиалиги.
Тренер FC Bus запомнился хлесткими цитатами, бурным поведение на бровке и необычным образом – на матчах он исключительно со светоотражающей повязкой на руке.
«Бас» вылетел из Медиалиги еще на групповом этапе, но продолжает выступление в МКС. В субботу важный матч против ФК «Деньги» – идеальный момент, чтобы вспомнить хайлайты Гатагова.
Ниже – медийная карьера карьера Алана Гатагова в 17 цитатах и пяти гифках.
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1. Я сбежал от профессионального футбола.
2. Какой удар по голове? У него головы нет, он без головы.
3. Я иногда себя боюсь. Такие идеи в голове всплывают – я начинаю себя бояться.
4. Володя, уйди ##### от них! Отсоси им еще!
5. Симуляция? ##### (фигация).
6. Хрен вы выиграете, комментосы ###### (чертовы).
7. Я всегда красиво выгляжу.
8. У меня был прикол. Мне звонят: «Что делаешь?» – «Чайковского слушаю». Положили трубку.
9. Сравнивают с Аллегри? Я волосы пересадил, скоро буду Конте.
10. Рэф, просыпайся! Ты в Медиалиге!
11. Тренировки в клубах, где я играл, проходили с драками. Если хотя бы две драки в неделю не было, это зашквар.
12. Мы покажем свои яйца тебе, фиолетовый фломастер. Мяч дайте красный!
13. Чтоб тебя депортировали.
14. Файт! Комон!
15. Приятно в непростое время развлекать народ. Я уже закалился, где-то над собой могу посмеяться.
16. Уважай футбол! ##### иди!
17. Я не Симеоне. Я Алан Гатагов.
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