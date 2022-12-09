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«Я волосы пересадил, скоро буду Конте». Алан Гатагов-тренер в 17 незабываемых цитатах

Алан Гатагов Алан Гатагов
FC Bus FC Bus
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Алан Гатагов – открытие третьего сезона Winline Медиалиги.

Тренер FC Bus запомнился хлесткими цитатами, бурным поведение на бровке и необычным образом – на матчах он исключительно со светоотражающей повязкой на руке.

«Бас» вылетел из Медиалиги еще на групповом этапе, но продолжает выступление в МКС. В субботу важный матч против ФК «Деньги» – идеальный момент, чтобы вспомнить хайлайты Гатагова.

Ниже – медийная карьера карьера Алана Гатагова в 17 цитатах и пяти гифках.

***

1. Я сбежал от профессионального футбола.

2. Какой удар по голове? У него головы нет, он без головы.

3. Я иногда себя боюсь. Такие идеи в голове всплывают – я начинаю себя бояться.

4. Володя, уйди ##### от них! Отсоси им еще!

5. Симуляция? ##### (фигация).

6. Хрен вы выиграете, комментосы ###### (чертовы).

7. Я всегда красиво выгляжу.

8. У меня был прикол. Мне звонят: «Что делаешь?» – «Чайковского слушаю». Положили трубку.

9. Сравнивают с Аллегри? Я волосы пересадил, скоро буду Конте.

10. Рэф, просыпайся! Ты в Медиалиге!

11. Тренировки в клубах, где я играл, проходили с драками. Если хотя бы две драки в неделю не было, это зашквар.

12. Мы покажем свои яйца тебе, фиолетовый фломастер. Мяч дайте красный!

13. Чтоб тебя депортировали.

14. Файт! Комон!

15. Приятно в непростое время развлекать народ. Я уже закалился, где-то над собой могу посмеяться.

16. Уважай футбол! ##### иди!

17. Я не Симеоне. Я Алан Гатагов.

Эзотерическое интервью Гатагова-тренера: буйство на матчах, образ ботаника и пересадка волос

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