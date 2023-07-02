«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили

У Медиалиги новый чемпион!

В субботу 2Drots и «Родина Медиа» сражались в «Лужниках» в финале Winline Медиалиги. Мы собрали все, что окружало главный матч года в медиафутболе.

Теперь Медиалига будет играть каждый весенний финал в «Лужниках». На сегодняшний пришла 21 тысяча

«Родина Медиа» и 2Drots встречаются второй финал подряд. Главный матч МФЛ-2 сложно забыть: декабрь, пасмурный Краснодар и матч 1/8 финала ЧМ Нидерланды – США в параллельной трансляции. Прошло всего 7 месяцев, но теперь финал выглядит абсолютно по-другому.

Главное отличие – стадион. Прошлый играли на втором стадионе «Краснодара», сейчас – арендовали «Лужники». Аренда на финал и матч за 3-е место обошлась лиге в 10 миллионов рублей.

Матч за 3-е место собрал не так много зрителей. Несмотря на громкую афишу (победитель получал путевку в Кубок России) пришло лишь несколько тысяч. На битве «Родины Медиа» и 2Drots все было по-другому – 21 460 зрителей. Это новый рекорд Медиалиги и всего медийного сезона. В рамках всего московского футбола тоже мощно: в 2023-м лишь один столичный матч собирал больше – «Спартак» против ЦСКА на «Открытие Арене» (24 679).

«Мы росли и растем до сих пор, – рассказал Sports.ru президент Медиалиги Николай Осипов. – Двойка «Краснодара» шикарная, самый красивый стадион, на котором мы играли. Но нельзя сравнивать солдаут на маленьком стадионе и почти солдаут первого яруса большого».

Привыкайте – Медиалига объявила, что теперь каждый финал весеннего сезона будет в «Лужниках».

В воздухе плывет камера-паук – все по-взрослому. Осипов признался, что она стоила 1,5 миллиона рублей (или как один Джарахов).

О том, что это именно медийный футбол, не давали забыть детали. На обоих матчах бригада арбитров появлялся в форме с пацанскими цитатами. Резервный Дмитрий Жилинский вышел с фразой «У меня че, 5 глаз?» Боковой Александр Филимонов нанес надпись «Судья из Орехово-Зуево, если че».

«У нас у каждого свои надписи, – рассказал Филимонов Sports.ru. – Каждый судья сам придумывал. А идею предложила сама лига. Мы за два дня до финала все сделали. Орехово-Зуево – родина российского футбола, а я оттуда родом».

Президент 2Drots произнес великую речь. Комментатор Минин сравнил ее с монологом Папы Римского перед Крестовым походом

Одна из лучших фишек медиафутбола – предматчевые спичи в кругу команды. У 2Drots мотивационный монолог обычно произносит Некит – один из двух президентов. Он всегда эмоционален, но перед финалом в «Лужниках» вышел на новый уровень.

«Давайте к друг другу ближе-ближе. Ближе, парни. Хочу попросить вас: вот сейчас закройте все глаза. Закройте глаза все, кто играет. Закрывай. Закрывай!

Вспоминайте. Вы молодые. Ребеночек, который хочет заиграть в большой футболе. Ходит на коробку. Приходит домой. Видит надежду в глазах родителей. Это надежда сохраняется внутри вас, этот огонь тогда внутри вас зародился.

Теперь откройте глаза. Вы на «Лужниках! Вы это сделали. Ваши родные на трибуне, они видят вас, они вами гордятся. У всех нас разная судьба, но мы сведены тут в этот момент времени. Уверен, каждый из нас будет помнить друг друга, если не до конца жизни, то как минимум до момента, пока эту память ##### не отшибет. Мы будем помнить моменты, которые мы c вами писали.

И сегодня великий день. Чтобы ваши ангелы-хранители смотрели на вас и знали, что они могут вами гордиться. Но для этого надо отдать все силы в эти 50 чистых минут. Надо отдать всего себя. И тогда судьба нас вознаградит

Поэтому давайте друг за друга, за семью, за болельщиков отдадим всех себя и нас вознаградит футбольный бог. Вперед!»

Монолог длился больше минуты, и все это время комментаторы молчали. Но как только Некит закончил, Станислав Минин восхитился: «Ты знаешь, Папа Урбан II, когда на крестовые поход отправлял, был не так убедителен».

Матч – шок для 2Drots. Они не смогли собраться на финал, центральный защитник привез два мяча

Перед матчем Минин заметил, что 2Drots – медиафутбольный «Реал Мадрид»: могут серо сыграть в группе, но в важных матчах обязательно соберутся. Так и получалось: самураи трижды проиграли в группе, но в плей-офф обыгрывали и «Десятку», и «Амкал».

Но в финале что-то пошли не так. Уже на 5-й минуте защитник «дротов» Денис Гудай в центре своей штрафной головой сбросил мяч на Артура Газданова. Лучший форвард «РМ» не подвел – 0:1. Это четвертый мяч Газданова в МФЛ-3.

«Я никогда не видел 2Drots, которые плывут», – удивляется Минин во время трансляции. Но именно это происходит в первом тайме. Через минуту после гола «РМ» проходит по левому флангу и пробивает в перекладину – чудом не случается гол.

«Самураи» явно не ожидали такого старта. На скамейке 2Drots среди модных рюкзаков и сумок лежит плюшевый слон. Перед финалом второго сезона фанаты 2Drots положили этого слона перед своей трибуной. Видимо, взяли его наудачу. Некит (один из президентов 2Drots) периодически подходит к слоненку и теребит его.

Фанаты гонят 2Drots вперед.

Во втором тайме 2Drots возвращаются в матч и начинают активно атаковать. После розыгрыша углового забивает защитник Сэмио. Красиво.

Владислав Семенов (настоящее имя Сэмио) – воспитанник «Строгино». Никогда не играл в РПЛ, а в Первой лиге провел лишь 30 матчей. Но сегодня он – один из лучших на поле.

Во втором тайме пошел дождь. В «Лужниках» даже медиафутбол напоминает тизер к FIFA.

Казалось, мы увидим ремейк прошлогоднего финала с булиталити. Но у «РМ» были другие планы. За 4 минуты до конца Маляров подал угловой, и Вятыч красиво завершил – 2:1.

Уже через 40 секунд «Родина Медиа» забила третий. Гудай под давлением Мусы отдал голкиперу, но не рассчитал расстояние. Дмитрий Сычев не успел, Пича перехватил мяч и без труда забил – 3:1.

До конца матча остается чуть больше трех минут, времени отыграться почти нет.

У Некита закончились слова.

«Неужели 2Дротс проиграют в финале? Такого мы еще не видели», – спрашивает комментатор Карен Адамян. Скамейка «дротов» тоже не может поверить в происходящее.

Гол застал медиадиректора «Родины Медиа» Отара Кушинашвили в момент, когда он давал интервью комментаторам. Интонации шоумена менялись. «Продержитесь, умоляю вас» – в начале интервью, при счете 2:1. И безумный крик «не будет вам гегемонии», когда «Родина Медиа» забила.

У защитника Гудая вторая результативная ошибка за матч. Вся команда его успокаивает.

После третьего гола «РМ» цифры онлайна поползли вниз. От 200 тысяч до 180 всего за несколько минут. Похоже, фанаты «самураев» уже не очень верили в камбэк.

За оставшиеся минуты у Сэмио был шанс оформить дубль со стандарта, но защитник пробил выше.

Финальный свисток – у Медиалиги новый чемпион.

После матча Кушанашвили разделся, Тарасов поставил уникальный рекорд, а Текила праздновал чемпионство с мамой

Почти сразу «Родина Медиа» побежала праздновать чемпионство к болельщикам. Их меньше, чем у 2Drots, но они целый год ждали чемпионство.

Отар Кушанашвили исполнил Спаллетти времен «Зенита» и разделся по пояс. «Я обещал, что если мы выиграем, я покажу свою обезьянью сущность всему цивилизованному миру», – объяснил он телеграм-каналу «Крысева».

«Давайте Отара качнем», – предложил Текила. Но Кушанашвили ловко вывернулся.

Текила уже третий год в медиафутболе. Он был дерзким провокатором и звездой «На Спорте», но в 2022-м начал все заново в собственном клубе – «Родине Медиа». В этом сезоне он отказался от троллинга и провокаций ради чемпионства: «Я вообще ничего не вкидывал, держал в себе». Первые минуты после победы Текила провел в объятиях мамы.

Тарасов доволен. В 2021-м он завершил карьеру и ворвался в медийный футбол, в 2022-м вместе с Текилой создал свой клуб. Сейчас понятно, что все не зря. Дмитрий Тарасов первый футболист, которому покорились три турнира – Медиалига, чемпионат России и Кубок России.

«Я честно уже сказал, что не живу прошлым, – рассказал Дмитрий в интервью Sports.ru. – Победы с «Локомотивом» – это одна история. Они очень дороги мне, но эту победу я ждал еще больше, потому что это сегодняшний день.

Это моя с Сашей Текилой команда, меньше чем за год мы дважды дошли до финала, и сегодня нам воздалось. Спасибо болельщикам. Их у нас не так много, но они прибавляются, мы это видим».

«Медаль нужно хранить, чтобы вспоминать эту боль и не допускать этого заново»

У 2Drots – траур. Впервые они не выиграли Медиалигу.

Если виртуальные фаны 2Drots испарились из трансляции, то реальные на месте: «Вы для нас всегда чемпионы».

Поражение дается тяжело. Манна в бешенстве.

Удивительно, но спокойнее всех – Некит. Еще год назад президент 2Drots сходил с ума, если его команда проигрывала. Но сегодня он стойко встречает поражение и дает интервью. Правда с грустной улыбкой.

У 2Drots есть традиция – после побед отдавать одну из медалей болельщикам. Голкипер Дмитрий Сычев кинул свою фан-сектору. Это не понравилось Некиту: «Эту медаль тоже нужно хранить, чтобы вспоминать эту боль и не допускать этого заново».

Гудай отдал свою медаль маме.

Лучшим бомбардиром третьего сезона стал форвард Кутуз. Он провел в 2Drots больше года, забивал в финале первого сезона на «ВТБ Арене» и в Кубке России. Но в феврале ушел в «Титан». Кажется, заменить его так и не получилось.

«Буду умолять руководство вернуть Кутуза, – говорил после матча хавбек 2Drots Слон. – Потому бы был Кутуз 20 минут в этой игре – и счет 5:1. Ничего не хочу сказать против Гаучо. Мы в финале, а у нас нападающий один гол забил. Мы на шкирке тащили команду».

Тем временем в раздевалке «Родины Медиа» – праздник. У Медиалиги новый чемпион!

Фото: Sports.ru//Илья Ковалев, Степан Кашинцев; instagram.com/rodina_media;