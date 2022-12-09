«Мне интереснее Билл Шенкли, а не Гвардиола». Звезды медиафутбола ждут финал Лиги чемпионов

За кого они болеют?

Дождались – сегодня «Манчестер Сити» и «Интер» сразятся в финале Лиги чемпионов. Кто победит? В чем шанс «Интера»? Можно ли считать этот «Сити» лучшей командой в истории? Об этом мы спросили у звезд медийного футбола.

Николай Осипов, президент Winline Медиалиги. Считает, что сила «Сити» – в стабильности

Я никогда не симпатизировал «Сити», потому что эта команда казалась немного читерской. Огромные бюджеты, любые футболисты и так далее. Но! Там есть Холанд. Человек, который не может не влюблять в себя. Там есть выдающийся Пеп. Он реально крутой и хочется, чтобы его величие множилось.

«Интер» и «Сити» не мои любые клубы в своих лигах, но если нужно кого-то выбрать, то я выберу «Сити». Хочется, чтобы они наконец закрыли гештальт.

Я бы не сказал, что нынешний «Сити» лучшая команда в истории футбола. Всегда очень важна сила сопротивления, которую команде приходится преодолеть. Кажется, что в этом сезоне ЛЧ все гранды были сами не свои. Непонятный «Ливерпуль», «Реал» не восхитил, фестивальный «Наполи» вылетел раньше времени. Ощущение, что «Сити» просто оказался стабильнее остальных.

Иван Стронг, звезда «Народной Команды». Узнает «Спартак» Романцева в «Манчестер Сити»

Тяжелый выбор, потому что мне не нравится итальянский футбол и мне не нравится «Ман Сити». Но если все-таки выбрать кого-то, то я буду болеть за «Интер». Все-таки они по составу слабее. Будем считать их аутсайдерами.

Сила «Интера» в организованности, порядке и дисциплинированности в игре.

Даже в случае победы «Сити» не буду считать их лучшей командой в истории футбола. Давайте быть объективными, есть такие команды как «Реал», «Барселона», которые завоевывали Кубок Чемпионов неоднократно и несколько раз подряд. Я думаю, что «Реал», даже не пройдя в финал, остается лучшей командой в мире.

Я считаю, что из этих двух команд спартаковский дух олицетворяет «Манчестер Сити» . Они все-таки играют через мелкий пас, который любил «Спартак» Романцева и «Спартак» Ярцева. Короткий пас, забегания, стеночки и завершение из любой точки.

Дмитрий Кортава, технический директор Медиалиги. Считает, что Пеп заслужил выиграть ЛЧ без Месси

Я уже давно смотрю футбол и хочу вспомнить о самом запоминающемся финале. Конечно, это «Челси» против «Ман Юнайтед» в Москве. В тот период я играл в «Торпедо» и на наших глазах «Лужники» готовили к этому событию. Все было максимально близко, я прямо чувствовал дыхание главного матча Европы .

Кульминация – незабитый пенальти и слезы Терри!

В финале победит «Сити». Мы живем в эпоху уникального тренера. Человека, который изменил футбол. Он заслужил выиграть титул без игрока, который изменил футбол .

Шансов у «Интера» нет. Так и напишите.

Денис Бадаев, главный дизайнер медиафутбола и болельщик «Манчестер Сити». Объясняет, почему этот «Сити» – сильнейший при Пепе

Это однозначно самый сильный «Сити», который я видел. Команда последние пять лет была очень мощной по футбольному, а сейчас она ментально стала терминатором . Нет в мире соперника, который сможет забрать у «горожан» статус самой сильной команды мира в 2023 году.

«Интеру» вообще повезло, что они дошли до финала . Удачный жребий просто.

Что касается героев «Манчестер Сити», то для меня их трое. Двое очевидных – Гюндо и Бернардо. Не просто так Илкай носит капитанскую. Он везде. И разрушает и созидает. Бернарду – это просто маленький гений. Именно его действия закрыли «Реал», который был сфокусирован на Эрлинге и КДБ. А вот третий – это Фил Фоден. Джокер в кармане Пепа . Насколько сильная команда, что Фил сидит на лавке. Это анрил какой-то. Он может выйти и сделать дела. С Эрлингом у них вообще отдельная Химия. Без вариантов – это лучший «шестой игрок» у горожан.

Виталий Дьяков, защитник ФК «Деньги», отыграл сезон в «Сивасспоре». Рассказывает об атмосфере на турецких стадионах

Конкретно на «Олимпийском стадионе Ататюрка» я не играл, но атмосфера на турецких стадионах сумасшедшая. В хорошем смысле слова.

В Турции вообще культура боления очень развита. В каждом городе поддерживают прежде всего свою команду. Но глобально по стране есть три сектора фанатов: «Бешикташ», «Фенер» и «Галатасарай». В день дерби «Галатасарай» – «Фенер» все кафешки, рестораны заняты, все в атрибутике своих любимых клубов. А когда это в Стамбуле – вообще супер. Ну и, конечно, проигравших могут поджидать опасности после матча. Турки болельщики импульсивные, надо быть поаккуратнее

В финале буду болеть за «Интер». Я с детства болею за «Ювентус» и сборную Италию. И с детства смотрю итальянскую Серию А, это мой любимый чемпионат. Хоть «Интер» и соперник «Ювентуса», но я буду болеть за Серию А.

Естественно, «Сити» будет играть первым номером, а «Интер» убегать в контратаки и пытаться забить за счет быстрых флангов. В частности, Думфриса, который будет по бровке носиться. Естественно, помогут Лаутаро и Джеко.

Артем Хачатурян, советник президентов «БроукБойз» по трансферам. Считает игроков «Сити» мутантами-интеллектуалами

Индивидуальных предпочтений нет. Буду болеть за более смелую и атакующую команду.

У «Интера» нет шансов. Игроки «Сити» – мутанты, полученные в результате длительной селекции , которым в ходе эволюции удалось натренировать даже мозги. Единственный шанс «Интера» в этой игре – вмешательство сверхъестественных сил .

Самая опасная, организованная, мощная, лучше всех готовая для систематических побед и продолжительной доминации – да. Но «лучшая» это все-таки из области ощущений, а не логики. В этом смысле нет, «Сити» не лучшая для меня команда, глубокой эмоциональной связи с ней у меня не возникает.

Фил Кострубов, президент Reality. Объясняет, почему в медийном футболе так любят «Сити»

У меня нет любимой команды в этой паре. Я буду болеть за красивый футбол. Но все-таки чуть-чуть отдам предпочтение «Сити». Мне очень хочется, чтобы Гвардиола с ним взял Лигу чемпионов и закрыл определенный гештальт. Но и если «Интер» выиграет, то я будут рад, потому что это триумф. Они на 100% заслужили.

Почему в медиафутболе так много болельщиков «Сити»? Все же медийный футбол – не профессиональный, мы по-другому оцениваем игру. Наверное, «Сити» более попсовая команда. А мы, ребята из медиа, – топим за большинство.

Павел Чепурин, голкипер «Эгриси». Предсказывает Онану в старте и гол Мартинеса

Ставлю на «Сити». Создается впечатление, что это команда без изъянов, каждый человек в которой голоден именно до этого трофея . Лысый шарлатан должен забрать свое.

Онана обладает невероятными природными кошачьими рефлексами , поэтому на ленточке действует почти безупречно. Вкупе к сумасшедшей генетике и стабильной психике. Однозначно в финале должен играть Онана, а не Ханданович.

Ну и интересный мостик в прошлое: в победном 2010-м у Моуринью впереди трудился один аргентинский нападающий, забивший победный дубль – Диего Милито. Сейчас у Симоне такой парень тоже есть. Вот за этим я бы последил просто с точки зрения примечательной параллели.

Федор Маслов, голкипер «Амкала». Предпочитает Билла Шенкли, а не Пепа Гвардиолу

Это финал, в котором я не люблю обе команды. Играй практически любая команда против «Сити» или «Интера» я бы болел за нее. Но, наверное, я буду чуть больше рад победе «Интера». По признаку более слабой команды. Есть такая история, что хочется подтопить за того, от кого победы ожидаешь меньше. Поэтому за «Интер».

Я думаю, что даже в случае победы «Сити» Пепа нельзя назвать лучшим тренером в истории футбола. Чтобы кого-то так назвать нужно как следует эту историю футбола изучить . У меня такой базы сумасшедшей нет. Мне по-прежнему больше нравится Билл Шенкли, чем Пеп Гвардиола. Хотя Пепа я наблюдаю в наше время и у меня даже есть фотография с ним, а Шенкли жил почти веком ранее. Но изречения Билла и то, какой «Ливерпуль» он создавал, кажется мне более романтичным. Для меня Шенкли интереснее, чем Гвардиола.

Хотя в том, что Пеп лысый гений, нет никаких сомнений.

Дамир Трегулов, один из лучших форвардов медийного футбола. Расщепил на молекулы Лукаку, Мартинеса и Холанда

«Манчестер Сити» – моя любимая команда. Гвардиола поставил волшебную игру, хочется восхищаться и аплодировать. Короткий пас, одно два касание – я смотрю и стараюсь перенять это. Мне кажется, это лучшая команда в истории футбола. Она настолько гармоничная и универсальная, что даже если перевернуть схему и перемешать игроков «Сити» не потеряет в качестве . Без шансов для «Интера», 3:0.

Я – форвард, поэтому хочется сказать о сильнейших нападающих обеих команд.

Лаутаро Мартинес очень силен индивидуально. Дайте ему мяч в ноги, и он все сделает сам. Если не ошибаюсь, в последних матчах он выходил с капитанской повязкой. Наверняка чувство того, что он ведет команда за собой, окрылит Лаутаро.

Ромелу Лукаку – я не знаю, как возможно выиграть борьбу у этого парня. Он выгрызает любые мячи и выигрывает почти всю борьбу. И, несмотря на габариты, очень техничный. Слабая сторона – реализация.

Эрлинг Холанд – просто инопланетянин. На него смотришь и думаешь: «Есть хоть что-то, чего ты не умеешь?!» На мой взгляд, самая сильная его сторона – голод до голов. Уверен, он даже на тренировке по тысячу не забьет – не успокоится.

Кто из этих трех форвардов зарешает в финале? Холанд, Холанд и еще раз Холанд. Без шансов. Если только утром он не встанет не стой ноги. Хотя это невозможно, у него обе ноги те.

Фото: Winline Медиалига; https://vk.com/prostofed; https://vk.com/badaev