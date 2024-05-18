Прощание Ройса с Дортмундом – душа. Коридор прямо в игре, визит на «Желтую стену», целая трибуна с Danke, Marco!

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Марко Ройс провел последний матч за «Боруссию» в Бундеслиге – и перетянул все внимание на себя. В том числе игрой.

Ройс вышел с капитанской повязкой и за восемь минут убрал «Дармштадт». На 30-й ассистировал Иану Матсену – 1:0. А на 38-й забил сам – заработал штрафной и реализовал.

Кстати, мог забить и в начале матча, но попал в перекладину.

Болельщики «Дортмунда» достойно проводили легенду: на «Сигнал Идуна Парк» звучало и виднелось «Спасибо, Марко!»

Перед игрой они изобразили на трибуне футболку с 11-м номером – еще один классный перформанс в честь Ройса.

На 100% легенда «Дортмунда».

Команда тоже все понимала: перед разминкой партнеры специально остановились, чтобы Ройс получил первую порцию аплодисментов с трибун.

На 82-й минуте Марко ушел на замену – ему организовали коридор прямо во время матча. Так уходят только легенды.

После разгрома (4:0) Ройс поднялся на «Желтую стену», поблагодарил болельщиков и позвал Мариуса Вольфа и Матеу Морея – они тоже уходят по окончании сезона.

Марко еще может сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом» – есть шанс вернуться на эту арену с главным трофеем!

Именно Марко Ройс должен победить такой «Реал»

Можно быть героем, даже если ты неудачник. Роман Нагучев – о любимом Марко Ройсе

Почему уходит Ройс?

Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos; Eibner-Pressefoto/Fabian F/Global Look Press