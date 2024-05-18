Прощание Ройса с Дортмундом – душа. Коридор прямо в игре, визит на «Желтую стену», целая трибуна с Danke, Marco!
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Марко Ройс провел последний матч за «Боруссию» в Бундеслиге – и перетянул все внимание на себя. В том числе игрой.
Ройс вышел с капитанской повязкой и за восемь минут убрал «Дармштадт». На 30-й ассистировал Иану Матсену – 1:0. А на 38-й забил сам – заработал штрафной и реализовал.
Кстати, мог забить и в начале матча, но попал в перекладину.
Болельщики «Дортмунда» достойно проводили легенду: на «Сигнал Идуна Парк» звучало и виднелось «Спасибо, Марко!»
Перед игрой они изобразили на трибуне футболку с 11-м номером – еще один классный перформанс в честь Ройса.
На 100% легенда «Дортмунда».
Команда тоже все понимала: перед разминкой партнеры специально остановились, чтобы Ройс получил первую порцию аплодисментов с трибун.
На 82-й минуте Марко ушел на замену – ему организовали коридор прямо во время матча. Так уходят только легенды.
После разгрома (4:0) Ройс поднялся на «Желтую стену», поблагодарил болельщиков и позвал Мариуса Вольфа и Матеу Морея – они тоже уходят по окончании сезона.
Марко еще может сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом» – есть шанс вернуться на эту арену с главным трофеем!
Именно Марко Ройс должен победить такой «Реал»
Можно быть героем, даже если ты неудачник. Роман Нагучев – о любимом Марко Ройсе
Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; Eibner-Pressefoto/Fabian F/Global Look Press
Полтора десятилетия наблюдал практически за каждой твой игрой-всегда было ощущение, что именно ты можешь изменить любой самый неудачный матч.
Гениальные передачи, красивые голы (какой сегодня Дармштадту, а!).
Человеческая порядочность.
Собственно, обо всем сегодня сказал Вестфаллен своими трибунами и эмоциями.
Danke!
Или всё, завершение карьеры?
Эпично будет, конечно, если он с Боруссией возьмёт ЛЧ, в год, когда чемпионом стал Байер(а не Байерн))
Удачи и здоровья желать не будем, они тебе еще понадобятся в Лондоне)) Ты уже в истории, но и в душе, и в "самом сердце" Дортмунда. Но если(вдруг) и не возьмешь этот большой трофей, мы всё равно приедем еще за одним автографом) Чусс..)