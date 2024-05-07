Пик счастья – гимн ЛЧ. Смотрите, как юный Бералдо из «ПСЖ» наслаждается исполнением мечты!

И в сборной тоже.

Вне зависимости от напряжения и стадии как минимум один человек счастлив просто слышать гимн Лиги чемпионов.

Это защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо . 20-летний парень только с этого сезона, еще в прошлом году играл за «Сан-Паулу» (в том числе в хорошо знакомой нам Паулисте), а теперь в прямом эфире исполняется мечта.

Только посмотрите, как он наслаждается.

Особенно на контрасте с сосредоточенными партнерами.

И так всегда. Вот, например, другой матч Лиги чемпионов. Тот же кайф.

В какой-то момент Лукас даже закрывает глаза.

«Слышать гимн Лиги чемпионов всегда было моей мечтой, с детства, а теперь это становится реальностью, – рассказывал бразилец сразу после перехода в «ПСЖ» клубной пресс-службе. – Я даже не могу это объяснить. Однажды я уже приезжал на «Парк де Пренс». Мой брат жил в Париже, поэтому мы пошли посмотреть матч «ПСЖ», тогда я попал на стадион впервые. Есть даже фотография, хотя тогда я выглядел немного по-другому».

Кстати, гимн сборной – тоже вдохновение.

Бералдо уже сыграл за Бразилию два полных товарищеских матча в марте, с Англией и Испанией.

Только представьте, в каком Лукас будет восторге, когда выйдет в основе на домашний матч за национальную команду.

Фото: трансляция «Матч ТВ»