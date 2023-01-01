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Город, в котором будет жить Роналду. Рассматриваем панорамы Эр-Рияда

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Криштиану Роналду снова меняет место жительства – к Фуншалу, Лиссабону, Манчестеру, Мадриду, Турину, снова Манчестеру и теперь добавляется Эр-Рияд. Знакомимся с городом, где суперзвезда проведет ближайшее время (контракт аж до лета 2025-го). 

Стадион «Аль-Насра». Вид сверху. 

 

Вид изнутри. 

Тренировочное поле. 

В Эр-Рияде живет почти 8 млн человек. Так выглядит финансовый район города, его отличительная особенность – небоскребы, которые появились после 2000-го. В ближайшие годы достроят еще несколько – например, Fas Alhokair Tower высотой 75 этажей.  

Скоро Роналду сделает селфи в похожем пейзаже. 

 

Башня Аноуд – самая необычная в городе (возможно, вам она напомнит открывалку). Район, где она расположена, называется Королевским. 

Башня Аль-Файсалия – это первый небоскреб, построенный в королевстве (запущен в эксплуатацию в 2000-м). Тут располагаются отели и офисы. 

Закат или рассвет? 

 

Резиденция короля.

 

Аль-Батаа, исторический центр. Здесь чуть меньше красоты, вряд Роналду и Джорджина когда-либо побывают на этих улицах. 

 

А вот здесь вполне. 

 

Городской кинотеатр – между прочим, историческое место. В Эр-Рияде кинотеатры закрылись в 80-х из-за радикальных исламистских настроений, но в 2018-м принц Мухаммед ибн Салман их вернул. 

Еще достопримечательности Рияда: глинобитная крепость Масмак, построенная в 1865 году эмиром Мухамедом ибн Абдулой.

Здание МВД.

Университет Аль-Фейсал.

Мост Вади Лебан – длина 763 метра. Расположен на окраине города.

В общем, скоро эти пейзажи украсит суперзвезда! Эр-Рияд ждет.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis, Nicolas Economou/NurPhoto, Lynsey Addario, Jordan Pix; globallookpress.com/Ahmed Yosri, Sui Xiankai; wikipedia.org; Instagram/victoryarena_sa; en.wikipedia.org ; REUTERS/Andrew ; unsplash.com/ekrem osmanoglu, Safaa Almohandis

6 комментариев

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Ответ Варлампий Варлампий
взвоет он в этой пустыне, будет улетать домой сразу после игр и прилетать утром в день матча
Это наш меси в ПСЖ посреди сезона катается между Аргентиной, Испанией и курортными островами, прикрываясь выдуманными травмами, в Париже ему слишком холодно видите ли, и ночные клубы там не дотягивают до Росариио, а Криш сколько лет отыграл в унылом Манчестере на их допотопной базе и ничего.
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Ответ leo👽
Можно с уверенностью практически в 100%, сказать, он не доиграет свой контракт, завтра будут - партнеры не те, защитники слишком жесткие, погоды не та и т.д., как обычно, потом кинет свой взор на МЛС,но и там всё повторится!
Погоди, партнёры не те, защитники жёсткие, погода холодная — ты же сейчас пересказал интервью меси полугодичной давности)
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leo👽
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А теперь взглянем на панорамы фантиков меси, которые называют Роналду кринжом.
Можно с уверенностью практически в 100%, сказать, он не доиграет свой контракт, завтра будут - партнеры не те, защитники слишком жесткие, погоды не та и т.д., как обычно, потом кинет свой взор на МЛС,но и там всё повторится!
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titov-and-trubach
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Ответ Варлампий Варлампий
взвоет он в этой пустыне, будет улетать домой сразу после игр и прилетать утром в день матча
Ага, в 20 лет, играя в Манчестере, не взвыл, а с огромной семьей в 38 лет будет развлечения искать по всей СА.
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А теперь взглянем на панорамы фантиков меси, которые называют Роналду кринжом.
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Варлампий Варлампий
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взвоет он в этой пустыне, будет улетать домой сразу после игр и прилетать утром в день матча
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