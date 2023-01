Город, в котором будет жить Роналду. Рассматриваем панорамы Эр-Рияда

Криштиану Роналду снова меняет место жительства – к Фуншалу, Лиссабону, Манчестеру, Мадриду, Турину, снова Манчестеру и теперь добавляется Эр-Рияд. Знакомимся с городом, где суперзвезда проведет ближайшее время (контракт аж до лета 2025-го).

Стадион «Аль-Насра». Вид сверху.

Вид изнутри.

Тренировочное поле.

В Эр-Рияде живет почти 8 млн человек. Так выглядит финансовый район города, его отличительная особенность – небоскребы, которые появились после 2000-го. В ближайшие годы достроят еще несколько – например, Fas Alhokair Tower высотой 75 этажей.

Скоро Роналду сделает селфи в похожем пейзаже.

Башня Аноуд – самая необычная в городе (возможно, вам она напомнит открывалку). Район, где она расположена, называется Королевским.

Башня Аль-Файсалия – это первый небоскреб, построенный в королевстве (запущен в эксплуатацию в 2000-м). Тут располагаются отели и офисы.

Закат или рассвет?

Резиденция короля.

Аль-Батаа, исторический центр. Здесь чуть меньше красоты, вряд Роналду и Джорджина когда-либо побывают на этих улицах.

А вот здесь вполне.

Городской кинотеатр – между прочим, историческое место. В Эр-Рияде кинотеатры закрылись в 80-х из-за радикальных исламистских настроений, но в 2018-м принц Мухаммед ибн Салман их вернул.

Еще достопримечательности Рияда: глинобитная крепость Масмак, построенная в 1865 году эмиром Мухамедом ибн Абдулой.

Здание МВД.

Университет Аль-Фейсал.

Мост Вади Лебан – длина 763 метра. Расположен на окраине города.

В общем, скоро эти пейзажи украсит суперзвезда! Эр-Рияд ждет.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis, Nicolas Economou/NurPhoto, Lynsey Addario, Jordan Pix; globallookpress.com/Ahmed Yosri, Sui Xiankai; wikipedia.org; Instagram/victoryarena_sa; en.wikipedia.org ; REUTERS/Andrew ; unsplash.com/ekrem osmanoglu, Safaa Almohandis