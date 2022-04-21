Гогниев выбил «Зенит» из Кубка – а помните его карьеру? Был Спартачком в ЦСКА (или нет), пережил нападение в Грозном, только год отыграл за «Аланию»

«Алания» прошла «Зенит» в четвертьфинале Кубка России, команда Спартака Гогниева отыгралась в добавленное время и выиграла серию пенальти. Это мощный успех 41-летнего тренера.

Гогниев пока не работал выше ФНЛ, в его тренерской карьере только «Алания» – и кубковый полуфинал будет главным матчем его карьеры.

Пока гораздо больше впечатлений и воспоминаний у нас про Гогниева-игрока. Вот каким он был.

В элите дебютировал как раз против «Зенита» – и забил. А в ЦСКА был то ли Спартачком, то ли Гогой

В 2000-м Спартак Гогниев перешел в «Динамо» – причем мог оказаться там и раньше, но Юрий Газзаев уговорил его не уезжать из Осетии к двоюродному брату Валерию Газзаеву, который тогда тренировал бело-голубых.

Интересно, что свой дебютный матч в Высшей лиге Гогниев провел против «Зенита» – и забил (проиграли 1:2)! Символично.

Через год Гогниев перебрался в ЦСКА – там, как вспоминал журналист Карен Дзатцеев, Павел Садырин придумал ему прозвище:

« Вы когда-нибудь видели, чтобы в ЦСКА играл человек по имени Спартак? Нет! Вот и у меня язык не поворачивается . В ЦСКА такому не бывать! Поэтому будешь у нас зваться проще: Спартачок».

Кстати, сам Гогниев вспоминал ту историю чуть по-другому:

«Помню, когда только пришел к армейцам, меня представил игрокам на тренировке главный тренер Павел Федорович Садырин: «Вот у нас футболист Спартак Гогниев. Но с этого дня мы не будем называть его Спартаком, потому что все знаете про наше отношение к этому клубу. Поэтому будем звать его Гога ».

После чемпионства попал в сборную, за «Аланию» провел только один сезон

В 2003-м форвард стал с ЦСКА чемпионом России – так что этого парня армейские фанаты точно запомнили.

В том же 2003-м Гогниев получил первый вызов в сборную России, но так за нее и не сыграл – был в запасе на матч с Грузией (1:0) в гостях.

В 2005-м он провел свой единственный сезон за «Аланию» как игрок (профессиональную карьеру начинал во владикавказском «Иристоне», потом играл там же за «Автодор»).

Та команда чаще проигрывала, чем побеждала, и в итоге вылетела в первый дивизион, но потом ее расформировали и запустили во вторую лигу. Уже без Гогниева.

Получил черепно-мозговую травму в драке в Грозном – на него набросились за реакцию на поведение игроков дубля «Терека»

В 2011-м случился самый громкий скандал с участием Гогниева-игрока – в матче дублей «Краснодара», за который он тогда играл, и «Терека», случилась массовая потасовка. Гогниев схватил две желтые за полчаса и удалился, а когда шел – зацепился с кем-то из игроков «Терека» и судьей. Перед подтрибункой на Спартака накинулись не только игроки команды хозяев, но и болельщики, вылетевшие с трибун, и даже полицейские.

«Да, мои слова в адрес [игроков соперника] были непечатными. Но молодые игроки не имеют права вести себя так, как вели они. Проигрывать надо достойно. Если ты уступаешь 0:3, это не значит, что нужно лупить по ногам, по коленям 16-летних пацанов. Надо играть в футбол и доказывать игрой, что ты сильней. Это я и кричал игрокам «Терека». Я намного старше этих парней. Постеснялись бы так себя вести хотя бы в силу разницы в возрасте. Получается, они могут позволить себе что угодно, а я нет? Надо молчать и терпеть?» – вспоминал Гогниев.

Закончилось все черепно-мозговой травмой Гогниева, поддержкой от сборной России (футболки «Спартак, мы с тобой» на тренировке), штрафом для футболиста и дисквалификацией стадиона «Терека».

В «Урале» ругался с Тархановым и признавался, что играл с «Тереком» честно

В 2015-м Гогниев играл за «Урал» и поругался с Александром Тархановым. В команду его вернули за неделю до матча с «Тереком», который стал первым из ряда странных игр этой пары команд в середине десятых.

«Я забил, мы сравняли, а потом выиграли, хотя могли вылететь. Для меня этот гол стал знаковым, потому что за два месяца до этого Тарханов отправил меня в дубль», – говорил Гогниев после матча.

Эта победа позволила «Уралу» спастись от вылета в ФНЛ – но вопросы к честности матча возникали. Гогниев не стал этого отрицать, но заявил «Чемпионату», что сам ничего не знает:

«Сомнения есть, а доказательств нет. Скажу о себе: я выходил и играл на все сто процентов, а гол свой забил чисто. Посмотрите, как матч складывался – был автогол, чуть ли не все штанги обстучали. Первые полчаса нас полоскали как хотели, – и что, получается, мы за 15 минут до конца договорились два забить?

Я этот матч, как и все остальные в своей карьере, сыграл честно. Нападающим вообще в этом плане проще – сдавать предлагают обычно вратарям и защитникам, а форварды как играли в футбол, так и играют. Мне в этом плане повезло – я со всякой грязью не связывался».

Сразу поднял «Аланию» («Спартак») из ПФЛ,

В 2019-м начинающего тренера позвали вытаскивать возрождающуюся «Аланию» из ПФЛ, которая тогда еще называлась «Спартаком» – и у него получилось вывести ее в ФНЛ с первой попытки, пусть из-за ковидной остановки сезона владикавказцев «добрали» бонусом со второго места в своей зоне.

В ФНЛ раскрылся талант Спартака Гогниева как спикера – его пресс-конференции и яркое эмоциональное поведение не раз проникали в медиа. Правда, эмоциональность на поле оказалась минусом – никто из тренеров ФНЛ так часто не получает желтые и красные карточки, а уж про многоматчевые дисквалификации вообще можно молчать – сейчас на таком попадается только Спартак.

А в 2022-м Гогниев добился своего главного успеха в качестве тренера – добрался с «Аланией» до полуфинала Кубка, выбив по пути действующего чемпиона России. Не отступая от своей игры – это всегда было важно для Гогниева-тренера.

Красиво!

Гогниев верит, что взять Кубок России – вполне возможно.

«Я сказал своим ребятам, что наш соперник уже заказал золотые майки обладателей Кубка России. Какая еще могла быть мотивация?

Мы сыграли с тремя командами РПЛ и всех вынесли. Я считаю, что выиграть Кубок реально».

Фото: vk.com/fcalania; kommersant.ru/Дмитрий Азаров/Коммерсантъ; РИА Новости/Антон Подгайко, Яков Андреев; Gettyimages.ru/Alexandr Fedorov/Pressphotos