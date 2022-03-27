Вау, легенды «Барсы» и «Ливерпуля» сыграли на «Энфилде». Смотрите на Кюйта, Бароша, Ривалдо, Савиолу и других

Ностальгия.

«Ливерпуль» часто собирает легенд для благотворительных матчей. На этот раз ветераны мерсисайдского клуба сыграли с легендами «Барселоны». Ловите фото!

Джеррард снова в красной форме – какие были времена!

На этом кадре Джеррард празднует первый гол вместе Луисом Гарсией – испанцем, который забил знаменитый гол-призрак в ворота «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2004/05 и вывел «Ливерпуль» в стамбульский финал.

Тогда Гарсия протолкнул мяч в сетку, но защитник лондонцев Вильям Галлас вроде бы успел выбить. В итоге судьи гол засчитали, хотя многочисленные повторы так и не показали, было ли это решение верным. После этого Жозе Моуринью еще долго грустил.

Дальше рассматривайте фото легенд! Чтобы не спойлерить сразу – мы разместили подписи внизу.

«Ливерпуль»

Джейми Каррагер. Единственный игрок в истории «Ливерпуля», который играл под руководством шести разных тренеров — Роя Эванса, Жерара Улье, Рафаэля Бенитеса, Роя Ходжсона, Кенни Далглиша и Брендана Роджерса.

Каррагер сейчас – один из самых популярных футбольных экспертов на английском телевидении. Часто мелькает, ярко высказывается, а иногда веселит болельщиков шутками и подколами в адрес нынешних коллег и бывших партнеров.

Даниэль Аггер. Сейчас у защитника в Дании собственный бар, которым он заправляет вместе со своим родным дядей. А еще в 2013-м Аггер создал фирму по очистке канализации.

Сами Хююпя. После «Ливерпуля» поиграл в «Байере», а сейчас ассистент тренера в финской «Хаке».

Макси Родригес закончил карьеру только в январе 2022-го – за день до своего 41-го дня рождения.

Дирк Кюйт. Стал одним из открытий чемпионата мира-2014 в 33 года: отбегав всю карьеру в атаке, в первом матче плей-офф – с Мексикой – он превратился в левого защитника. За одну игру сменил три позиции и сыграл очень ярко. В итоге тот ЧМ закончился для голландцев бронзой: в полуфинале уступили по пенальти Аргентине (Кюйт, кстати, свой реализовал), а в матче за третье место разгромили бразильцев (3:0).

Милан Барош. Летом 2020-го закончил карьеру – последним из героев стамбульского финала. Сейчас играет за родную деревню Вигантице – выступает в одноименной команде из шестого по силе чешского дивизиона. Вообще именно «ФК Вигантице» много-много лет назад дала Барошу дорогу в футбол.

«Барселона»

Давидс больше не бьет болельщиков и одноклубников, не посылает тренеров и не попадает на обложки футбольных симуляторов. Взрывной голландец занялся бизнесом и спортивным маркетингом, стал послом ООН и полжизни проводит в самолетах. Одно осталось неизменным – очки.

Гаиска Мендьета. Шикарно бил пенальти, по этому показателю он был одним из лучших мире. 31 реализованная попытка и только две запоротых.

По ходу карьеры Мендьета активно инвестировал в рестораны и недвижимость, сейчас тоже погружен в управление бизнесом. Он много путешествует, наслаждается временем с семьей, иногда выступает экспертом на Sky Sports. Но главный источник драйва для Мендьеты – музыка. Гаиска регулярно играет диджей-сеты в ночных клубах Лондона и на Ибице.

Жулиано Беллетти. В детстве не без колебаний предпочел футбол виолончели. Из Бразилии в Европу уехал только в 26 лет, но все равно выиграл чемпионат мира-2002 (за 5 минут игрового времени) и забил один из самых важных голов в истории «Барселоны» – удачно выскочил на замену в финале ЛЧ-2006 и оформил победный в ворота мощнейшего «Арсенала».

Луис Гарсия – единственный, кто в этом матче поиграл сразу за обе команды. Вообще он воспитанник «Барсы», но успел себя проявить и в «Атлетико», и в «Ливерпуле».

Этого парня вы прекрасно знаете. В 99-м Ривалдо получил «Золотой мяч», но на таком же запредельном уровне провел еще один год – 2000/01. Тогда Ривалдо тоже дико тащил: дубль на «Бернабеу» и хет-трик на «Сан-Сиро», настрелял 36+10 в 53 матчах и в голосовании на «Золотой мяч» финишировал седьмым лишь потому, что «Барселона» была полным лузером. Бразилец был единственным, кто тащил стабильно и без спадов – и доказал это в последнем матче сезона, оформив важнейший хет-трик в ворота «Валенсии». Тогда он обеспечил каталонцам место в ЛЧ. За карьеру в «Барсе» он дважды выигрывал чемпионат и брал Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Джованни Силва. Перешел в «Барсу» из «Сантоса», запомнился победными голами против «Реала».

Хавьера Савиолу считали одним из талантливейших игроков мира. После молодежного ЧМ-2001 «Барса» купила его у «Ривер Плейта» за 36 млн евро. Савиола стартовал неплохо – 21 гол в первый сезон в Каталонии. Но дальше снижал планку и в итоге ушел в аренды («Монако» и «Севилья»), а затем и в «Реал». И уже не вышел на топовый уровень. Сейчас наслаждается жизнью в Андорре, ассистирует тренеру «Ордино» и иногда играет в мини-футбол.

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Закончили 2:1 в пользу легенд «Барсы»: у «Ливерпуля» с пенальти забил Стиви Джи (он же его и заработал), у каталонцев – Джованни и Ривалдо (тоже с пенальти). Все доходы (а собрался полный «Энфилд») пойдут на благотворительность.

Фото: instagram.com/liverpoolfc; instagram.com/fcbarcelonainstagram.com/barcalegends