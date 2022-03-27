Максимум фото
Блог

Вау, легенды «Барсы» и «Ливерпуля» сыграли на «Энфилде». Смотрите на Кюйта, Бароша, Ривалдо, Савиолу и других

Гаиска Мендьета Гаиска Мендьета
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ривалдо Ривалдо
Ла Лига Ла Лига
Ливерпуль Ливерпуль
Эдгар Давидс Эдгар Давидс
Барселона Барселона
Джованни Силва
Милан Барош Милан Барош
Дирк Кюйт Дирк Кюйт
Макси Родригес Макси Родригес
Даниэль Аггер Даниэль Аггер
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Футбол Футбол

Ностальгия.

«Ливерпуль» часто собирает легенд для благотворительных матчей. На этот раз ветераны мерсисайдского клуба сыграли с легендами «Барселоны». Ловите фото!

Джеррард снова в красной форме – какие были времена!

На этом кадре Джеррард празднует первый гол вместе Луисом Гарсией – испанцем, который забил знаменитый гол-призрак в ворота «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2004/05 и вывел «Ливерпуль» в стамбульский финал.

Тогда Гарсия протолкнул мяч в сетку, но защитник лондонцев Вильям Галлас вроде бы успел выбить. В итоге судьи гол засчитали, хотя многочисленные повторы так и не показали, было ли это решение верным. После этого Жозе Моуринью еще долго грустил.

Дальше рассматривайте фото легенд! Чтобы не спойлерить сразу – мы разместили подписи внизу.

«Ливерпуль»

Джейми Каррагер. Единственный игрок в истории «Ливерпуля», который играл под руководством шести разных тренеров — Роя Эванса, Жерара Улье, Рафаэля Бенитеса, Роя Ходжсона, Кенни Далглиша и Брендана Роджерса.

Каррагер сейчас – один из самых популярных футбольных экспертов на английском телевидении. Часто мелькает, ярко высказывается, а иногда веселит болельщиков шутками и подколами в адрес нынешних коллег и бывших партнеров.

Даниэль Аггер. Сейчас у защитника в Дании собственный бар, которым он заправляет вместе со своим родным дядей. А еще в 2013-м Аггер создал фирму по очистке канализации.

Сами Хююпя. После «Ливерпуля» поиграл в «Байере», а сейчас ассистент тренера в финской «Хаке». 

Макси Родригес закончил карьеру только в январе 2022-го – за день до своего 41-го дня рождения.

Дирк Кюйт. Стал одним из открытий чемпионата мира-2014 в 33 года: отбегав всю карьеру в атаке, в первом матче плей-офф – с Мексикой – он превратился в левого защитника. За одну игру сменил три позиции и сыграл очень ярко. В итоге тот ЧМ закончился для голландцев бронзой: в полуфинале уступили по пенальти Аргентине (Кюйт, кстати, свой реализовал), а в матче за третье место разгромили бразильцев (3:0).

Милан Барош. Летом 2020-го закончил карьеру – последним из героев стамбульского финала. Сейчас играет за родную деревню Вигантице – выступает в одноименной команде из шестого по силе чешского дивизиона. Вообще именно «ФК Вигантице» много-много лет назад дала Барошу дорогу в футбол.

«Барселона»

Давидс больше не бьет болельщиков и одноклубников, не посылает тренеров и не попадает на обложки футбольных симуляторов. Взрывной голландец занялся бизнесом и спортивным маркетингом, стал послом ООН и полжизни проводит в самолетах. Одно осталось неизменным – очки.

Гаиска Мендьета. Шикарно бил пенальти, по этому показателю он был одним из лучших мире. 31 реализованная попытка и только две запоротых.

По ходу карьеры Мендьета активно инвестировал в рестораны и недвижимость, сейчас тоже погружен в управление бизнесом. Он много путешествует, наслаждается временем с семьей, иногда выступает экспертом на Sky Sports. Но главный источник драйва для Мендьеты – музыка. Гаиска регулярно играет диджей-сеты в ночных клубах Лондона и на Ибице.

Жулиано Беллетти. В детстве не без колебаний предпочел футбол виолончели. Из Бразилии в Европу уехал только в 26 лет, но все равно выиграл чемпионат мира-2002 (за 5 минут игрового времени) и забил один из самых важных голов в истории «Барселоны» – удачно выскочил на замену в финале ЛЧ-2006 и оформил победный в ворота мощнейшего «Арсенала».

Луис Гарсия – единственный, кто в этом матче поиграл сразу за обе команды. Вообще он воспитанник «Барсы», но успел себя проявить и в «Атлетико», и в «Ливерпуле».

Этого парня вы прекрасно знаете. В 99-м Ривалдо получил «Золотой мяч», но на таком же запредельном уровне провел еще один год – 2000/01. Тогда Ривалдо тоже дико тащил: дубль на «Бернабеу» и хет-трик на «Сан-Сиро», настрелял 36+10 в 53 матчах и в голосовании на «Золотой мяч» финишировал седьмым лишь потому, что «Барселона» была полным лузером. Бразилец был единственным, кто тащил стабильно и без спадов – и доказал это в последнем матче сезона, оформив важнейший хет-трик в ворота «Валенсии». Тогда он обеспечил каталонцам место в ЛЧ. За карьеру в «Барсе» он дважды выигрывал чемпионат и брал Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Джованни Силва. Перешел в «Барсу» из «Сантоса», запомнился победными голами против «Реала».

Хавьера Савиолу считали одним из талантливейших игроков мира. После молодежного ЧМ-2001 «Барса» купила его у «Ривер Плейта» за 36 млн евро. Савиола стартовал неплохо – 21 гол в первый сезон в Каталонии. Но дальше снижал планку и в итоге ушел в аренды («Монако» и «Севилья»), а затем и в «Реал». И уже не вышел на топовый уровень. Сейчас наслаждается жизнью в Андорре, ассистирует тренеру «Ордино» и иногда играет в мини-футбол.

***

Закончили 2:1 в пользу легенд «Барсы»: у «Ливерпуля» с пенальти забил Стиви Джи (он же его и заработал), у каталонцев – Джованни и Ривалдо (тоже с пенальти). Все доходы (а собрался полный «Энфилд») пойдут на благотворительность.

Фото: instagram.com/liverpoolfc; instagram.com/fcbarcelonainstagram.com/barcalegends

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные