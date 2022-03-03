10 лет «Челси» до Абрамовича: магия Дзолы, 5 кубков Виалли и три подряд играющих тренера

До Романа Абрамовича главным человеком в «Челси» был своенравный бизнесмен Кен Бейтс. Его правление началось в 1982-м с покупки проблемного клуба за символический 1 фунт и растянулось больше чем на 20 лет. Погрузиться в закидоны Бейтса и прочувствовать его роль в возрождении «Челси» точно получится с текстом Дениса Романцова. Сейчас возьмем отрезок покороче – с образования АПЛ до появления Абрамовича – и посмотрим на героев 10-летия, подготовивших «Челси» к новой жизни.

Первый сезон в истории Премьер-лиги (1992/93) «Челси» закончил на 11-м месте из 22 клубов. Капитаном и символом команды был полузащитник Деннис Уайз (на фото – в центре слева). Он пришел из «Банды психов» – «Уимблдона», с которым брал Кубок Англии.

Когда в 2020 году сайт FourFourTwo составил рейтинг самых ненавидимых персонажей в футболе, Уайз расположился на 26-й строчке. Но для молодого Джона Терри Деннис точно не был воплощением зла: «Я чистил бутсы Деннису Уайзу, он хотел, чтобы они выглядели идеально, поэтому мне приходилось потрудиться. Время от времени я получал от него небольшой бонус. После каждого своего гола он платил мне 25 фунтов – это была половина моей зарплаты на тот момент.

Тогда я молился, чтобы мы получили пенальти и чтобы он забил».

«Челси» провернул первую тренерскую отставку в новообразованной Премьер-лиге: 15 февраля 93-го уволили Иана Портерфилда.

«Для работы тренером он оказался слишком добрым парнем. Иан часто присоединялся к нам в баре, что недопустимо. Он должен держать дистанцию», – писал в автобиографии Уайз.

Кстати, в те годы на выездную форму «Челси» часто проникал красный цвет. Да-да, на фото снизу игрок «Челси» – справа.

С лета 1993-го и по 1996-й «Челси» рулил Гленн Ходдл, суперзвезда «Тоттенхэма» 80-х. Он пришел играющим тренером после того, как поднял в Премьер-лигу «Суиндон». Ходдл верил в нетипичную для Англии схему с тремя центральными защитниками и очень расстраивался, когда понимал, что состав «Челси» не тянет его замыслы.

«Когда игроки не могли сделать то, что он просил, Гленн ворчал и вздыхал, – писал Уайз. – Он с трудом мирился с тем, что не все одарены так, как он».

Поигравший в «Монако» Венгера Ходдл принес в «Челси» и европейский подход. При нем отремонтировали базу в Харлингтоне: душевые, ванные и раздевалки. В столовой теперь подавали пасту, курицу и рис, а не сосиски с гамбургерами.

«Именно Гленн преобразил «Челси», заложив фундамент будущих побед. С ним клуб стал более профессиональным», – признавал Уайз, с которым у Ходдла бывали недопонимания.

14 мая 1994-го «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии – 0:4. Все голы пришли во втором тайме. Эрик Кантона дважды реализовал пенальти – не помог и трэшток от Уайза. «Спорим, промахнешься?», – сказал Деннис перед одним из ударов. Кантона согласился на пари в сто фунтов – после матча Уайз передал деньги через защитника Пола Паркера.

Поражение было сокрушительным, но «Челси» впервые за 23 года прорвался в Европу, ведь «МЮ» выиграл лигу и не претендовал на кубковую путевку. «Челси» даже устроил парад с автобусом.

Перемотка в лето 1995-го. В «Челси» пришли суперзвезды – легенда «МЮ» Марк Хьюз и Руд Гуллит.

Стиль и умения голландца шокировали новых партнеров.

«Я не лупил мяч абы куда, а пытался выходить из обороны через мелкий пас. Фанатов это радовало, а Ходдла ошеломило. Другой защитник Майкл Даббери, получив от меня пас, поразился: «Какого черта ты делаешь?» Он ждал, что я выбью куда подальше. В перерыве Гленн сказал: «Я знаю, что ты пытался сделать, это здорово, но не здесь и не сейчас», – описывал Руд в книге «Как смотреть футбол».

Уникальность Руда подчеркивает один мелкий факт. В официальном сезонном альбоме стикеров все футболисты Премьер-лиги были разбиты по стандартным группам: вратари, защитники, полузащитники, нападающие. Кроме Гуллита. У него значилось «либеро».

После ухода Ходдла в сборную Англии Гуллит продолжил тренд и стал новым играющим тренером «Челси».

Его статус и связи позволили выписать с континента пачку новых звезд: победитель Лиги чемпионов Джанлука Виалли, Роберто Ди Маттео, будущий чемпиона мира Франк Лебеф и Джанфранко Дзола, прихвативший на «Стэмфорд Бридж» настоящую магию.

22 октября 1996-го при крушении вертолета погиб вице-президент «Челси» Мэттью Хардинг. Он вместе с попутчиками возвращался с матча Кубка лиги против «Болтона». Мэттью болел за «Челси» с детства и не жалел денег на переходы, позволившие «Челси» набрать силу. Северная трибуна «Стэмфорд Бридж» носит его имя.

Хардинг не застал счастливый момент, когда «Челси» Гуллита обыграл «Мидлсбро» (2:0) и спустя 27 лет взял свой второй Кубок Англии.

Уайз объяснял, насколько важно «Челси» было взять трофей: «Это единственный способ заглушить разговоры о великолепном «Челси» 70-х (в 1971-м команда Дейва Секстона благодаря голу Питера Осгуда превзошла в финале Кубка кубков мадридский «Реал» – Sports.ru). Нам все время ставят в пример ту команду, а я хочу подняться за Кубком по ступеням «Уэмбли» и сказать: «Хорошо, а теперь поговорим о 90-х».

В сезоне-1997/98 «Челси» укрепил репутацию, затащив в трофейную комнату два новых экспоната – Кубок лиги и Кубок кубков.

Европейское турне запомнилось заснеженной игрой в Норвегии против «Тромсе» (2:3).

«Из-за снегопада матч остановили для расчистки поля. Мы уступали 0:2, и Гуллит требовал прекратить матч. Я впервые видел его таким сердитым. Когда судья продолжил игру, Руд в ярости ударил по кучке снега. Но оказалось, что это был кирпич, засыпанный снегом, и Гуллит сломал палец. Бедняга», – нырял в воспоминания Уайз.

В ответной игре «Челси» снес «Тромсе» 7:1. Виалли сделал хет-трик.

При Гуллите итальянец часто начинал матчи в запасе, что его очень бесило. Но с февраля 1998-го Джанлука уже сам распоряжался заявкой «Челси»: из-за просевших результатов и расхождений по новому контракту Руда сняли. На его место пришел как раз Виалли – и тоже играющим тренером.

В Италии такой поворот приняли с юмором. «Это все равно что доверить «Феррари» подростку», – насмехался Фабио Капелло.

Но был ли новый период успешным? О да.

29 марта – Кубок лиги (снова «Мидлсбро», снова 2:0).

13 мая – победа в финале Кубка кубков над «Штутгартом» (1:0).

Победный мяч вторым касанием в игре забил Дзола. Джанфранко вышел только во втором тайме (были проблемы с подколенным сухожилием) и справился за 30 секунд, превратив заброс Уайза в удар под перекладину.

Марсель Десайи – элитное подписание «Челси» летом 1998-го.

Сезон-1998/99 – лучший в карьере Дзолы: 13 голов в Премьер-лиге подкинули «Челси» на третье место и подарили билет в первую для клуба Лигу чемпионов.

«Маленький Дзола раздражал меня. Он был одним из тех, кого не волновало, против кого он играет. Постоянно улыбался, и меня это раздражало. Я не мог понять: как можно получать удовольствие, играя против «Манчестер Юнайтед»? Ведь это никому не нравилось», – вряд ли Алекс Фергюсон способен на больший комплимент для игрока, не носившего красную форму.

Джанфранко Дзола – маленький итальянец, который дружил с Марадоной и очаровывал болельщиков «Челси»

Октябрь 1999-го. «Челси» не постеснялся разбить в Лондоне «МЮ» 5:0. Дубль Пойета, единственный гол в АПЛ за «Челси» Криса Саттона, автогол Берга и мяч Джоди Морриса обеспечили одно из самых болезненных поражений команде, весной сделавшей требл.

26 декабря 1999-го «Челси» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1). Матч стал историческим из-за состава «синих» – в основе не нашлось места для англичан (за время существования Футбольной лиги такого еще не было). Де Гуй, Феррер, Лебеф, Томе, Бабаяро, Дешам, Петреску, Ди Маттео, Пойет, Амброзетти, Флу – так выглядел первый полностью легионерский состав в АПЛ.

Апрель 2000-го, «Камп Ноу». Рикошет от стенки помогает Ривалдо с первым голом в ворота «Челси». «Барса» повторит домашние 3:1 «синих» и добьет соперника на 98-й и 104-й минутах.

Пять трофеев за два с половиной года (Кубок лиги, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок Англии) не спасли Виалли от увольнения в сентябре 2000-го. Его сменил другой итальянец, Клаудио Раньери. Раньери не говорил по-английски, его слова для игроков переводили Дзола, Десайи и Пойет.

«Главным его недочетом было то, что он пытался быть очень строгим, и многие его не любили за это, – рассказывал потом Десайи. – Клаудио допускал ошибки, но он в то же время дал шанс таким игрокам, как Фрэнк Лэмпард, Джо Коул, Джон Терри».

Еще до прихода Раньери «Челси» подписал Джимми Флойда Хасселбайнка. Голландец уже играл в Англии за «Лидс», и после возвращения из «Атлетико» ему не надо было раскачиваться: в двух первых сезонах в Лондоне Хасселбайнк забивал по 23 гола в Премьер-лиге.

Он отсидел три месяца, а потом стал лучшим снайпером АПЛ. Дважды

Джон Терри, каким его мало кто помнит.

14 июня 2001-го «Челси» подписал полузащитника «Вест Хэма» Фрэнка Лэмпарда. За 13 лет в клубе Фрэнк забил 211 голов (147 в АПЛ) и стал абсолютной легендой.

Но даже с Лэмпардом в сезоне-2002/03 Европа для «Челси» закончилась быстро, в первом же раунде Кубка УЕФА. Путь дальше перекрыл норвежский «Викинг» (4:5 по сумме двух матчей).

А это июль 2003-го. Новая эпоха уже началась.

Фото: Gettyimages.ru/Phil O’Brien/EMPICS, Mike Cooper/Allsport, Steve Morton/EMPICS, Mark Thompson/ALLSPORT, Phil Cole/Allsport, Ben Radford/Allsport, Christian Liewig/TempSport/Corbis, Gary M Prior/Allsport, Mark Leech, Andrew Stenning/Mirrorpix, Clive Mason /Allsport, Alex Livesey /Allsport, Ben Radford/Allsport, Graham Chadwick/ALLSPORT, Ian Walton /Allsport, Phil Cole /Allsport, Shaun Botterill, Tony O’Brien/EMPICS; chelseafancast.com