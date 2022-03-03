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10 лет «Челси» до Абрамовича: магия Дзолы, 5 кубков Виалли и три подряд играющих тренера

Деннис Уайз Деннис Уайз
Челси Челси
Руд Гуллит Руд Гуллит
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Джимми Флойд Хасселбайнк Джимми Флойд Хасселбайнк
Джанфранко Дзола Джанфранко Дзола
Гленн Ходдл
Клаудио Раньери Клаудио Раньери
Роман Абрамович Роман Абрамович
Кубок Англии Кубок Англии
Джанлука Виалли Джанлука Виалли
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До Романа Абрамовича главным человеком в «Челси» был своенравный бизнесмен Кен Бейтс. Его правление началось в 1982-м с покупки проблемного клуба за символический 1 фунт и растянулось больше чем на 20 лет. Погрузиться в закидоны Бейтса и прочувствовать его роль в возрождении «Челси» точно получится с текстом Дениса Романцова. Сейчас возьмем отрезок покороче – с образования АПЛ до появления Абрамовича – и посмотрим на героев 10-летия, подготовивших «Челси» к новой жизни.

Первый сезон в истории Премьер-лиги (1992/93) «Челси» закончил на 11-м месте из 22 клубов. Капитаном и символом команды был полузащитник Деннис Уайз (на фото – в центре слева). Он пришел из «Банды психов» – «Уимблдона», с которым брал Кубок Англии. 

Когда в 2020 году сайт FourFourTwo составил рейтинг самых ненавидимых персонажей в футболе, Уайз расположился на 26-й строчке. Но для молодого Джона Терри Деннис точно не был воплощением зла: «Я чистил бутсы Деннису Уайзу, он хотел, чтобы они выглядели идеально, поэтому мне приходилось потрудиться. Время от времени я получал от него небольшой бонус. После каждого своего гола он платил мне 25 фунтов – это была половина моей зарплаты на тот момент.

Тогда я молился, чтобы мы получили пенальти и чтобы он забил».

«Челси» провернул первую тренерскую отставку в новообразованной Премьер-лиге: 15 февраля 93-го уволили Иана Портерфилда. 

«Для работы тренером он оказался слишком добрым парнем. Иан часто присоединялся к нам в баре, что недопустимо. Он должен держать дистанцию», – писал в автобиографии Уайз. 

Кстати, в те годы на выездную форму «Челси» часто проникал красный цвет. Да-да, на фото снизу игрок «Челси» – справа.

С лета 1993-го и по 1996-й «Челси» рулил Гленн Ходдл, суперзвезда «Тоттенхэма» 80-х. Он пришел играющим тренером после того, как поднял в Премьер-лигу «Суиндон». Ходдл верил в нетипичную для Англии схему с тремя центральными защитниками и очень расстраивался, когда понимал, что состав «Челси» не тянет его замыслы.

«Когда игроки не могли сделать то, что он просил, Гленн ворчал и вздыхал, – писал Уайз. – Он с трудом мирился с тем, что не все одарены так, как он».

Поигравший в «Монако» Венгера Ходдл принес в «Челси» и европейский подход. При нем отремонтировали базу в Харлингтоне: душевые, ванные и раздевалки. В столовой теперь подавали пасту, курицу и рис, а не сосиски с гамбургерами. 

«Именно Гленн преобразил «Челси», заложив фундамент будущих побед. С ним клуб стал более профессиональным», – признавал Уайз, с которым у Ходдла бывали недопонимания. 

14 мая 1994-го «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии – 0:4. Все голы пришли во втором тайме. Эрик Кантона дважды реализовал пенальти – не помог и трэшток от Уайза. «Спорим, промахнешься?», – сказал Деннис перед одним из ударов. Кантона согласился на пари в сто фунтов – после матча Уайз передал деньги через защитника Пола Паркера.

Поражение было сокрушительным, но «Челси» впервые за 23 года прорвался в Европу, ведь «МЮ» выиграл лигу и не претендовал на кубковую путевку. «Челси» даже устроил парад с автобусом.

Перемотка в лето 1995-го. В «Челси» пришли суперзвезды – легенда «МЮ» Марк Хьюз и Руд Гуллит.

Стиль и умения голландца шокировали новых партнеров. 

«Я не лупил мяч абы куда, а пытался выходить из обороны через мелкий пас. Фанатов это радовало, а Ходдла ошеломило. Другой защитник Майкл Даббери, получив от меня пас, поразился: «Какого черта ты делаешь?» Он ждал, что я выбью куда подальше. В перерыве Гленн сказал: «Я знаю, что ты пытался сделать, это здорово, но не здесь и не сейчас», – описывал Руд в книге «Как смотреть футбол».

Уникальность Руда подчеркивает один мелкий факт. В официальном сезонном альбоме стикеров все футболисты Премьер-лиги были разбиты по стандартным группам: вратари, защитники, полузащитники, нападающие. Кроме Гуллита. У него значилось «либеро».

После ухода Ходдла в сборную Англии Гуллит продолжил тренд и стал новым играющим тренером «Челси».

Его статус и связи позволили выписать с континента пачку новых звезд: победитель Лиги чемпионов Джанлука Виалли, Роберто Ди Маттео, будущий чемпиона мира Франк Лебеф и Джанфранко Дзола, прихвативший на «Стэмфорд Бридж» настоящую магию.

22 октября 1996-го при крушении вертолета погиб вице-президент «Челси» Мэттью Хардинг. Он вместе с попутчиками возвращался с матча Кубка лиги против «Болтона». Мэттью болел за «Челси» с детства и не жалел денег на переходы, позволившие «Челси» набрать силу. Северная трибуна «Стэмфорд Бридж» носит его имя.

Хардинг не застал счастливый момент, когда «Челси» Гуллита обыграл «Мидлсбро» (2:0) и спустя 27 лет взял свой второй Кубок Англии.

Уайз объяснял, насколько важно «Челси» было взять трофей: «Это единственный способ заглушить разговоры о великолепном «Челси» 70-х (в 1971-м команда Дейва Секстона благодаря голу Питера Осгуда превзошла в финале Кубка кубков мадридский «Реал» – Sports.ru). Нам все время ставят в пример ту команду, а я хочу подняться за Кубком по ступеням «Уэмбли» и сказать: «Хорошо, а теперь поговорим о 90-х».

В сезоне-1997/98 «Челси» укрепил репутацию, затащив в трофейную комнату два новых экспоната – Кубок лиги и Кубок кубков. 

Европейское турне запомнилось заснеженной игрой в Норвегии против «Тромсе» (2:3).

«Из-за снегопада матч остановили для расчистки поля. Мы уступали 0:2, и Гуллит требовал прекратить матч. Я впервые видел его таким сердитым. Когда судья продолжил игру, Руд в ярости ударил по кучке снега. Но оказалось, что это был кирпич, засыпанный снегом, и Гуллит сломал палец. Бедняга», – нырял в воспоминания Уайз.

В ответной игре «Челси» снес «Тромсе» 7:1. Виалли сделал хет-трик.

При Гуллите итальянец часто начинал матчи в запасе, что его очень бесило. Но с февраля 1998-го Джанлука уже сам распоряжался заявкой «Челси»: из-за просевших результатов и расхождений по новому контракту Руда сняли. На его место пришел как раз Виалли – и тоже играющим тренером. 

В Италии такой поворот приняли с юмором. «Это все равно что доверить «Феррари» подростку», – насмехался Фабио Капелло.

Но был ли новый период успешным? О да.

29 марта – Кубок лиги (снова «Мидлсбро», снова 2:0).

13 мая – победа в финале Кубка кубков над «Штутгартом» (1:0). 

Победный мяч вторым касанием в игре забил Дзола. Джанфранко вышел только во втором тайме (были проблемы с подколенным сухожилием) и справился за 30 секунд, превратив заброс Уайза в удар под перекладину. 

Марсель Десайи – элитное подписание «Челси» летом 1998-го.

Сезон-1998/99 – лучший в карьере Дзолы: 13 голов в Премьер-лиге подкинули «Челси» на третье место и подарили билет в первую для клуба Лигу чемпионов. 

«Маленький Дзола раздражал меня. Он был одним из тех, кого не волновало, против кого он играет. Постоянно улыбался, и меня это раздражало. Я не мог понять: как можно получать удовольствие, играя против «Манчестер Юнайтед»? Ведь это никому не нравилось», – вряд ли Алекс Фергюсон способен на больший комплимент для игрока, не носившего красную форму.

Джанфранко Дзола – маленький итальянец, который дружил с Марадоной и очаровывал болельщиков «Челси»

Октябрь 1999-го. «Челси» не постеснялся разбить в Лондоне «МЮ» 5:0. Дубль Пойета, единственный гол в АПЛ за «Челси» Криса Саттона, автогол Берга и мяч Джоди Морриса обеспечили одно из самых болезненных поражений команде, весной сделавшей требл.

26 декабря 1999-го «Челси» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1). Матч стал историческим из-за состава «синих» – в основе не нашлось места для англичан (за время существования Футбольной лиги такого еще не было). Де Гуй, Феррер, Лебеф, Томе, Бабаяро, Дешам, Петреску, Ди Маттео, Пойет, Амброзетти, Флу – так выглядел первый полностью легионерский состав в АПЛ.

Апрель 2000-го, «Камп Ноу». Рикошет от стенки помогает Ривалдо с первым голом в ворота «Челси». «Барса» повторит домашние 3:1 «синих» и добьет соперника на 98-й и 104-й минутах. 

Пять трофеев за два с половиной года (Кубок лиги, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок Англии) не спасли Виалли от увольнения в сентябре 2000-го. Его сменил другой итальянец, Клаудио Раньери. Раньери не говорил по-английски, его слова для игроков переводили Дзола, Десайи и Пойет.

«Главным его недочетом было то, что он пытался быть очень строгим, и многие его не любили за это, – рассказывал потом Десайи. – Клаудио допускал ошибки, но он в то же время дал шанс таким игрокам, как Фрэнк Лэмпард, Джо Коул, Джон Терри». 

Еще до прихода Раньери «Челси» подписал Джимми Флойда Хасселбайнка. Голландец уже играл в Англии за «Лидс», и после возвращения из «Атлетико» ему не надо было раскачиваться: в двух первых сезонах в Лондоне Хасселбайнк забивал по 23 гола в Премьер-лиге.

Он отсидел три месяца, а потом стал лучшим снайпером АПЛ. Дважды

Джон Терри, каким его мало кто помнит. 

14 июня 2001-го «Челси» подписал полузащитника «Вест Хэма» Фрэнка Лэмпарда. За 13 лет в клубе Фрэнк забил 211 голов (147 в АПЛ) и стал абсолютной легендой. 

Но даже с Лэмпардом в сезоне-2002/03 Европа для «Челси» закончилась быстро, в первом же раунде Кубка УЕФА. Путь дальше перекрыл норвежский «Викинг» (4:5 по сумме двух матчей). 

А это июль 2003-го. Новая эпоха уже началась. 

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Фото: Gettyimages.ru/Phil O’Brien/EMPICS, Mike Cooper/Allsport, Steve Morton/EMPICS, Mark Thompson/ALLSPORT, Phil Cole/Allsport, Ben Radford/Allsport, Christian Liewig/TempSport/Corbis, Gary M Prior/Allsport, Mark Leech, Andrew Stenning/Mirrorpix, Clive Mason /Allsport, Alex Livesey /Allsport, Ben Radford/Allsport, Graham Chadwick/ALLSPORT, Ian Walton /Allsport, Phil Cole /Allsport, Shaun Botterill, Tony O’Brien/EMPICS; chelseafancast.com

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