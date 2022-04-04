Бесполезная пауза. Итоги матча против «Лестера»

Ничейный результат в отсутствие Роналду, странные замены и унылый Рэшфорд. Будничный обзор субботнего матча от Андрея Кулязина.

Вот вроде две недели были в разъездах, вроде большинство игроков вообще не напрягались в матчах сборных, так как они несли товарищеский характер. А в результате получаем очередной типовой матч без Криштиану в старте.

И нет, я не хочу сказать, что наличие седьмого номера что-то изменило бы. Но статистика в этом сезоне такова, что без Криштиану в старте мы играем 1:1 (кроме «Сити»).

Сразу же возникает вопрос к выбору состава. Не доступны Мэйсон, Криштиану и Эди. Марс в «Севилье» получает 0 из 10. По факту, у нас в наличии только один игрок, который играл на позиции центрфорварда. Да, Рэшфорд крайне далек от, не то что оптимальной, даже от хорошей формы. Но Ральф сам после матча говорит, что на тренировках Маркус в большом порядке. Тогда зачем кидать на позицию форварда, пускай и крутого, но зеленого Элангу, который вечно менялся местами с Бруну? Фернандеш – созидатель в первую очередь и вообще не должен находиться на острие. Кстати, именно неопытность Антони и непонимание позиции до конца привели к тому комичному моменту в конце игры. Выпустить Поля на фланг не было бы плохой идеей. В крайнем случае, если Рэшфорд был бы совсем мертвым, то всегда есть перерыв, чтобы сделать замену по позиции, а не кидать еще одного атакующего игрока вместо оборонительного.

Замены – отдельная история. Ладно, выход Алекса по позиции вместо Люка, который просился с поля еще в конце тайма. Непонятно почему не в перерыве, но пускай. Но вот замена МакТи вызывает вопросы. Понятно, что шотландец на желтой. Но в игру же откровенно не попали Джейдон и Поль. Санчо вообще провел худший матч в футболке «Юнайтед». Хочешь перестраховаться от удаления? Выпускай Матича вместо Скотта, а Поля смести на фланг. Откуда появилась боязнь использовать француза на позиции вингера? Рангник не смотрел матчи прошлого сезона, когда лучшее время на поле у Погба было как раз на фланге? Можно с десяток различных комбинаций придумать, но не опускать Поля в опорку к Фреду, с которым у них нет достаточной химии.

Но даже не это больше всего удивило во время матча. Что вообще было с пасами у команды? Ладно, Далот никогда не славился качественными кроссами, так что на это глаза закроем. Но Варан дважды обрезался, отдавая мяч в спину партнерам. Все тот же Эланга, который спускался временами к центру поля, вообще не видел забеганий от партнеров. После одного из таких моментов «Лестер» убежал в контратаку, благо удар был не опасным. Передачи поперек стабильно улетали в аут. Уж с чем, а с длинными передачами, на которых строилась игра команды даже не три, а шесть сезонов, проблем быть не должно ни при каком условии!

Хватит о грустном. Фред в очередной раз показал, что он сейчас один из лучших в составе «Юнайтед», наравне с Бруну и Давидом. Всегда стабилен, всегда сражается. В этом матче бразилец вновь не подкачал, сделав 2 ключа, 4 успешные обводки, 12 раз вернув мяч и, собственно, сравняв счет. Фред не зря считается сиамским близнецом МакТи. Он точно также добирает свое за счет бешеной работоспособности. Он не обладает типичным талантом бразильца, но он один из немногих у кого есть желание 100% времени в каждой встрече без исключения.

Стоит выделить и Магуайра. Да, кэп сейчас под обстрелом. Если ты не смешал его с говном за один неточный шаг, то ты не разбираешься в футболе, а если не понял, почему гудел «Уэмбли», то не смотришь матчи «Юнайтед» – это все в обязательном порядке. Правда, даже на «Олд Траффорд» в его сторону не гудят. Однако, конкретно в этом матче он был очень хорош. 1 отбор, 3 перехвата, 4 выноса, 1 блок, 1 выигранная верховая дуэль, 93% точных пасов. Плюс стандартное надежное начало атак и попытка выдвинуть «Юнайтед» выше средней линии. Видно, что Харри бесит плохая форма, и он с ней борется. Особенно хорош он был на фоне Варана, которому спокойно можно предъявить за пропущенный мяч. По отмененному голу нет претензий и не было бы даже если бы ВАР опять решил поспать. В прямом эфире мне вообще показалось, что Рафе на ногу наступили, но благо обошлось простым ударом – чистым отбором там не пахло. Как такое вообще можно засчитывать даже без просмотра?

Что касается всей игры – опять разочаровывающий результат. Я не могу сказать, что мне в целом не понравилось, во что играл «Юнайтед». Были интересные задумки, хорошие комбинации. Но в каждый из моментов не хватало одного ключевого движения. То Эланга не выкрутит ногу, то пас пойдет в спину, а не на ход, то Джейдон промажет. Это был не безнадежный матч, а «Лестер» только и рассчитывал на контратаки. Но все-таки и на победу не наиграл никто. Аномально большое количество брака было. Поэтому вновь ничья без Криштиану, а за перерыв на матчи сборных ничего особо исправить и не удалось. Едем дальше. За четверку еще поборемся, спасибо «Брентфорду», который уничтожил бедный, в обоих смыслах этого слова, «Челси».

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