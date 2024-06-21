Болельщики – еще одно доказательство величия «Амкал» – 2Drots

Трибуны в десяти кадрах.

«Амкал» и 2Drots – главный матч медиафутбола. И он точно не был бы таким без болельщиков. Мы собрали 10 кадров, которые помогут прочувствовать крутость трибун на битвах «Амкала» и 2D.

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Лето 2018-го. Первый матч в истории клубов был без трибун, поэтому болельщики слились с бровкой. Например, так они вместе с запасными «Амкала» фаны праздновали гол Алексея Гуркина.

2 мая 2021-го или день ####### [унижения] 2Drots. Фаны забили обе открытые трибуны «Сапсан Арены» – около 8 тысяч человек.

Групповой этап МКС-2021 – первая встреча в рамках турнира. Фанаты четко поделились на болельщиков «Амкала» и 2Drots, но пока в лайтовом режиме – без ярких фанатских секторов, флагов. Только с плакатами.

Финал МКС-2021. Победный турнир для «Амкала». Форзяр залез на трибуну и отпраздновал вместе с фанатами. Один из тех, кто его обнимает – болельщик Валера (на фото справа). Сейчас он заряжающий фан-сектора «Амкала».

Групповой этап МКС-2022. Все как у профессиональных клубов: фанатские сектора, флаги, заряжающие, кричалки.

Матч за бронзу МКС-2022. Последний матч Дениса Зубко на посту главного тренера «Амкала».

Осень 2022-го, четвертьфинал МФЛ-2. Первое дерби в Медиалиге. И первый матч не в Москве. Фанаты заполнили «Центральный» в Одинцове.

Казань, полуфинал МФЛ-3. Самый посещаемый матч между «Амкалом» и 2Drots в истории – 15 339 зрителей.

1XBET Media Football League, полуфинал. Помните, «Реал» играл с «Барсой» в Саудовской Аравии? У «Амкала» и 2Drots тоже есть необычный выезд – в январе 2024-го команды играли в Казахстане в рамках местной медиалиги.

Июнь 2024-го, четвертьфинал МФЛ-5. Еще никогда на «Москвиче» не было столько болельщиков – 4,5 тысячи. Многим не хватило места и они толпились вокруг стадиона.

Ну что, уже готовы рвануть в Нижний на ответный четвертьфинал?

Вспомните всех, кто сыграл и за «Амкал», и за 2Drots?

15 главных моментов серии «Амкал» – 2Drots. От слез Зубко до пощечины Крапу

Фото: соцсети «Амкала», Winline Медиалига