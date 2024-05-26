«Чисто Питер» вернули 2008-й: гол Погребняка, воссоздали фото с Суперкубком УЕФА

Невозможное возможно.

«Чисто Питер» доказали – вернуть 2008-й реально.

Переносимся в шестой тур Wiline Медиалиги – в воскресенье рубились «Чисто Питер» и «Козлы». В стартовом составе питерцев вышел Павел Погребняк.

Павел уже играл за медиаклуб из Питера – в октябре 2023-го вышел против Fight Nights. Но с тех пор не появлялся в составе и даже не попал в заявку «ЧП» на пятый сезон Медиалиги. В окно дозаявок форварда все-таки добавили – и не зря.

За четыре минуты до конца матча с «Козлами» он проник в штрафную с правого фланга, обыграл одного защитника, не заметил подкат от второго и вмазал по воротам – первый гол в Медиалиге.

Гол Павла помог «Чисто Питеру» победить 2:0 и выйти на первое место в группе C. Руководитель команды Илья Балакирев вспомнил легендарную кричалку: «Погребняк Паша по воротам ###### [сильно бьет]».

Дальше Радимов (главный тренер «ЧП»), Тимощук (капитан) и Погребняк воссоздали легендарное фото после победы в Кубке УЕФА. Олдскулы свело.

Подождите, а как Тимощук успел в Медиалигу?

Анатолий Тимощук – ассистент Семака в «Зените». Одновременно он основной игрок и капитан «Чисто Питер». В субботу вечером «Зенит» выиграл чемпионство – обычное такое событие бурно отмечают. Но уже в воскресенье в 14:00 Тимощук играл в Москве.

«Влад [Радимов] меня поймал на слове: «Раз чемпионы – надо ехать». Я говорю: «Конечно, тебя не могу бросить, поддержу». Накануне праздновали, но с утра все бросил, не выспался, но приехал», – рассказал Анатолий в интервью Спортсу.

А кого еще из звезд «Зенита» вы добавили бы в «Чисто Питер»?

«Чисто Питер» – главное о медийной команде Радимова и Тимощука