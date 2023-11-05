Mia Boyka
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Хейт Медиалиги с отсылом к Хабибу = промо матча со сборной ФНЛ. Как вам?

Денис Самойлов
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Медиафутбол Медиафутбол

Показная ярость.

В воскресенье матч 17-го тура Мелбет Первой лиги начался с троллинга. Хавбек «Тюмени» Денис Самойлов вышел на игру с саратовским «Соколом» в футболке с надписью «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».

Хлестко!

«Если бы Медиалига была унылой ###### с договорняками, она бы называлась ФНЛ». Прилетело в ответ из Медиалиги

Денису Самойлову – 24. Он центральный полузащитник. В этом сезоне играет в аренде за «Тюмень», принадлежит «Енисею», отыграл целиком все 17 матчей чемпионата, забил один мяч. 

«Тюмень» в полном порядке: победой над «Соколом» (2:0) обошли «Акрон», вышли на первое место в таблице. Команда серьезно претендует на РПЛ. Когда все так хорошо, можно немного пошутить.

Конечно, на атаку Самойлова отреагировали в Медиалиге. Капитан «Амкала» (и главный по батлам медиафутбола) Андрей Сибскана сформулировал жестко: 

«Если бы Медиалига была унылой ###### [ерундой] с договорняками, то она бы называлась ФНЛ, – написал Сибскана в телеграм-канале. – Ох, ####### [надоели] всякие ноунеймы хайпиться за счет медиафутбола».

Это, кстати, не первая жесткая реплика Сибсканы в адрес профессионального игрока. Буквально в субботу Николай Рассказов из «Крыльев Советов» признался, что ему не нравятся мат и оскорбления в медиафутболе, и добавил, что 2Drots смогут считаться народной командой только после нескольких титулов в РПЛ.

Сибскана жестко ответил: «Святых из себя не надо строить, бедолаги бюджетные! #### [лицо] свое покритикуй, когда будешь вспоминать, как замбийца опекал в Лиге Европы».

После перфоманса Самойлова Сибскану поддержал медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили: 

«Какая Медиалига ущербная и убогая и какая РПЛ превеликая и сверхзначительная – это излюбленная, как я погляжу, тема для игроков РПЛ, Первой и даже Второй лиг, причем преимущественно тех, кого в моем кутаисском «Торпедо» держали бы в наиглухом запасе.

Знаете, что мне это напоминает? То, как каталонцы во всем, включая погоду, винят «Реал» и «руку Мадрида». По лишенным смысла обвинениям – вполне тождественные явления.

 

Когда какой-нибудь молодой шкет вроде Рассказова начинает рассуждать о том, какой это грех – сквернословие, как это низко и мерзко, сразу представляешь его в белых одеждах преклонившим колени перед иконостасом; отъявленным адептом пиетизма (погуглите).

Между тем это слишком существенное обвинение, чтобы его игнорировать.

Видите ли, Медиалига – это предприятие гладиаторское и веселое, по крайности, должно быть таким. Страстное, ярчайшее, бескомпромиссное. А рассказовы (их ведь много) пока ведь не возведены в ранг моральных авторитетов; или я чего-то не знаю и Рассказов – внебрачный сын Матери Терезы?

Когда ты ханжа в 70, уже общаясь с вечностью, – это диагноз, но когда ты лицемеришь в 20 с хвостиком – это приговор».

Оказалось, это прогрев матчу сборных Медиалиги и ФНЛ. Сыграют в Каспийске, Хабиба и Хасбика ждут в гостях

Перфоманс Самойлова, как выяснилось – заранее продуманная реклама матча между сборными Медиалиги и ФНЛ. Сыграют 1 или 2 декабря в Каспийске, на стадионе «Анжи». Уже известно, что главным тренером сборной ФНЛ будет Евгений Калешин из «Акрона».

Цитата на футболке Самойлова – отсыл Хабибу Нурмагомедову. Боец надел такую на взвешивание перед боем с бразильцем Тиаго Таваресом в 2013-м: If sambo was easy it would be called jiu jitsu («Если бы самбо было простым, это было бы джиу-джитсу»). 

Логика промо в том, что сыграют в Дагестане – на родине Хабиба. По информации инсайдера Ивана Карпова, Денис Самойлов будет вызван на матч в сборную ФНЛ. А Нурмагомедов, Ислам Махачев и даже Хасбик могут посетить игру как гости.

Ждем Хабиба на матче сборной Медиалиги?

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Фото: скриншот трансляции «ВКонтакте» 

9 комментариев

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Pucheslav
Ответ pavelrytov@icloud.com
Стоит признать, что многим клубам Второй лиги да и ФНЛ даже стоит уже быстрее развивать медиа и учиться зарабатывать. Иначе вот эти медиаклубы и займут их место. Съедят финансово, чем они и занимаются переманивая профессиональных футболистов и тренеров. Но только если они пойдут в регионы, потому что Москва столько футбола не переварит
Каких тренеров переманила медиалига ? Для них она пока что скорее как черная метка
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Денис Тришин
Надеюсь хасбика по 282 закроют к этому времени
+6
-1
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Владимир Лапин
честное слово, РПЛ то смотреть тошно иногда, а уж как можно смотреть ФНЛ, медиалигу и прочее?! Только если твой сын/брат/друг в команде
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Тюменский медвежонок
Особенно меня радует что сегодня в ВСОКРЕСЕНЬЕ после жаркой и бурной субботы матч поставили в 13-30 по местному тюменскому времени, по итогу 2.5 инвалида на трибунах, раньше я искренне удивлялся подобным фишкам в нашем футболе, сейчас просто смеюсь
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drow elf
И даже Хасбик. Блин, кто это, что ДАЖЕ ОН посетит? Наш проффутбол конечно та ещё выгребная яма, но Медиалига это даже не уровень плинтуса - это ниже грунтовых вод.
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saric
Какой же он страшный, особенно козлиная борода страшная)
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Михаил Лубянский
А сибскана этот хочет доказательства предоставить, про договорняки? И как же у них всех полыхает, быдло они и есть быдло
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Илья Ковалев
Автор
Ответ Pucheslav
Каких тренеров переманила медиалига ? Для них она пока что скорее как черная метка
После Медиалиги Мостовой пошел учиться. Многие тренеры, обучающиеся в РФС на категорию, получают практику
+1
-1
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