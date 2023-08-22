Каррера на матче Медиалиги: зажег мотивационной речью и услышал кричалку про Глушакова

Возвращаем 2017-й.

«Народная Команда» кошмарно стартовала в четвертом сезоне Winline Медиалиги – разгром (0:6) от «Родины Медиа». Ко второму туру решили подтянуть тяжелую артиллерию.

За несколько дней до матчей с Kickstown «Народная» анонсировала почетного гостя – Массимо Карреру. Итальянец приехал в Россию на матч памяти Илье Цымбаларю, а в воскресенье заглянул к «Народной». Обещали присутствие тренера на бровке во время игры, а еще мотивационную речь в раздевалке.

Ехать пришлось в Одинцово – там Медиалига проводит часть матчей четвертого сезона. Массимо встретили около стадиона: Сергей Кучер (один из президентов Народной) познакомил итальянца с персональными охранником и добавил интриги: Массимо, вы готовы к суперматчу?

Первое появление Карреры на поле – фанатская трибуна «Народной» взрывается кричалкой.

Перед стартовым свистком Массимо подарили джерси «Народной Команды». Итальянец попросил расписаться – ему пообещали сделать. «Это разные команды», – уточнил Кучер.

Фанаты «Народной» не забыли свои корни и зарядили «Глушаков гондон». У Карреры и Глушакова в «Спартаке» были очень натянутые отношения. Кстати, в теории мужчины могли пересечься – матч «Броуков» закончился примерно за час до приезда Массимо.

Магия Карреры сработала – «Народная» одержала первую победу в сезоне. Забил даже Крап! Кстати, когда «Спартак» Карреры выигрывал золото Дане было 14 лет.

После победы все расслабились и наступило время интерактивов с Каррерой. Его взяли в победный круг.

Много фоткались. Кстати, на фото три чемпиона – Андрей Котенев и Андрей Новиков выиграли чемпионат мира по пляжному футболу. И конечно, оба рубились за пляжный «Спартак».

А в победной раздевалке Массимо толкнул мотивационную речь. Ниже – портал в 2017-й.

«Итак, поздравляю вас с победой, – начал Каррера. – Отменная победа. И это правильный настрой. Вы пока еще ничего не сделали, вы выиграли один матч. Так что продолжайте в том же духе, с таким же настроем, с таким же боевым духом. Спартаковским духом . И я из Италии, через Артема, буду следить за вашими результатами».

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После матча Каррера дал интервью официальному каналу Медиалиги.

– Очень рады вас здесь видеть, очень неожиданно. Скажите, что вы знаете о медийном футболе?

– Я открываю медийный футбол для себя здесь и сейчас. Где-либо еще я не слышал о подобных лигах. Мне кажется у вас есть все то же самое, что в РПЛ: поле, болельщики, свет, камеры и телевидение . Здорово! Даже на этом стадионе в Одинцове мы ощущаем, что присутствует спартаковский дух.

– Есть шанс, что мы увидим вас снова здесь?

– Я думаю все возможно. Когда я вернусь [в Россию], есть шансы, что я окажусь тут вновь.

Зарядил «Народную» на чемпионство?

Фото: https://t.me/bsc_spartak