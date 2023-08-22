«Броуки» выпустили своего фаната в матче Медиалиги. 12-м игроком!

Он чуть не забил.

Сегодня «БроукБойз» рубились с командой Fight Nights в Одинцово.

На этой неделе «Броуки» победили в челлендже и получили право выпустить на три минуты 12-го игрока. Да, в четвертом сезоне Медиалиги есть такое правило. Дополнительного игрока уже выпускали «Амкал», «Родина Медиа», «Титан», «Деньги», но особого преимущества не получили. «Броуки» решили сделать из своей возможности шоу.

***

В в воскресенье в 15:12 (за 2,5 часа до старта матча с Fight Nights) в официальном телеграме «Броуков» появился пост: «Эй, Броук, у нас топ-новость – 12 игроком на матче против FN можешь стать именно ты!

Вот как все будет: в перерыве матча снова будет челлендж от наших Губиньо. Парни выберут 2 болельщиков на стадионе, которые сразятся за то самое заветное место».

Ход матча способствовал идее – после первого тайма «Броуки» вели 3:0. В перерыве начался челлендж для болельщиков, в котором победил Станислав. Он из Ханты-Мансийска, переехал в Москву из-за учебы. За «БроукБойз» болеет с первого сезона Медиалиги.

Парню быстро нашли форму – это было не так-то просто. И бутсы – их одолжил хавбек «Броуков» Вадим Черный.

Стас выскочил в самом начале второго тайма. «Он на поле. Мы выпустили кракена» – подписал канал «Броуков».

Трибуна «БроукБойз» взорвалась аплодисментами. Комментатор матча Дмитрий Шнякин поддержал атмосферу безумия: «12-м игроком все свои три минуты готов отбегать Стасон. 12 игроков на поле у «БроукБойз», я бы сказал даже двенадцать с половиной».

Невероятно, но Стас чуть не забил. Игрок «Броуков» Али прорвался по правому флангу и навесил в совершенно пустую штрафную. Да-да, защитники Fight Nights просто не играли по Стасу.

И зря. Увидев мяч, он молниеносно сориентировался: попытался подстроиться и неловко пробил. Хотя Стас залез в метровый офсайд, момент все равно удивительный. Шнякин сходил с ума в прямом эфире:

«Как говаривал коллега Черданцев – я бы закончил вообще все. Если бы он забил – вот это был бы самый концентрированный, ядреный и крутой медиафутбол в истории . Если бы сам Стас забил – мне кажется, лучшего эпизода за всю четырехлетнюю историю Медиалиги не было бы».

Оставшееся время Стас бегал без мяча. Всего он провел на поле полторы минуты – кстати, за это время «Броуки» умудрились пропустить.

После замены скамейка «Броуков» встретила Стаса аплодисментами, а президент команды Дмитрий Егоров пошутил про офсайд. «Метр, метр, ###! Чуть-чуть залез в офсайд». – «Тренер сказал стоять в офсайде, я стоял».

Стас дал интервью Шнякину: болеет за «Броуков» с момента основания, не любит «Амкал»

Через несколько минут после замену главный герой вечера болтал с Дмитрием Шнякиным.

– Что за челленджи, в которых ты выиграл?

– Сначала надо было поддержать команду, купить шарф. Он продавался до матча и после. Потом в матчах один на один обыграть троих соперников. Я сделал свое дело. Потом вышел на поле и почти сделал свое дело .

– У тебя есть футбольные навыки? Ты занимался футболом?

– Ну как. Ходил во двор. Профессионально, конечно же, не занимался.

– Почему когда ты переехал в Москву ты начал болеть именно за «Броуков»? Cам знаешь, это не самая попсовая история.

– Ну «Амкал» сразу отпадает, потому что там люди плохие.

А так, руководители команды – Дима Егоров и Артем Райзен – обладают большой харизмой. Из-за нее я и начал болеть за «Броуков». Потом пришел в первый раз на трибуну. Там была невероятная атмосфера, очень хорошая поддержка. Поэтому я и начал ходить. Теперь я в активной части болельщиков, так скажем.

– Эти три минуты – что это за ощущения? Особенно расскажи про эпизод, когда ты мог забить.

– Уровень не ощущается. Я думал, будет посложнее.

К сожалению, не получилось забить – просто мяч на ногу не лег. Бутсы не мои были, я свои забыл. Пришлось играть в бутсах Черного.

– Эти бутсы, между прочим, сегодня голевую сделали!

– Конечно.

В Медиалиге можно выпускать 12-го игрока?

Правило действует с четвертого сезона. Устроено все так: каждую неделю Медиалига проводит челленджи на футбольные скиллы. В первом дне игроки соревновались в футгольфе. Челленджи проходят посреди недели и не пересекаются с туром. Команды участвуют в рамках своих групп, то есть каждую неделю есть четыре победителя – по одному на группу. Он получает право в ближайшем матче выпустить на поле 12-го игрока.

Можно ли выпускать болельщиков, которых нет в заявке не сезон?