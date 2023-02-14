В Медиалиге впервые забил игрок с драфта. А ведь клубы говорили, что не собираются ими играть

В 3-м туре WInline Медиалиги сошлись «БроукБойз» и Fight Nights. Это была честная борьба, без грязи. Оно и понятно, у клубов и руководителей отличные взаимоотношения. Конфликт Акопа с кем-то из «БроукБойз» – спишем на погрешность.

Матч закончился вином банды Райзена и Егорова (3:2), а победный мяч забил Эдуард Саргсян. Он вбежал в зону, отреагировал на передачу и исхитрился на удар в касание, попутно вращаясь вокруг собственной оси. Это любопытный гол, ведь Саргсян попал в лигу с драфта, «Броуки» выбрали его под 6-м пиком.

Саргсян – креатура Хачатуряна. Но это не то, о чем вы подумали

Клубы скептически отнеслись, когда узнали, что им обязательно нужно брать футболистов с драфта. Почти все заявили, что их команды укомплектованы. Из-за этого лига сократила драфт до одного раунда, а игроки получили особый статус, который стимулирует клубы выпускать драфтовиков на поле.

«Броуки» – один из немногих клубов, которые отнеслись к драфту серьезно. За селекцию в «ББ» отвечает легендарный Артем Хачатурян – советник президентов по трансферной политике. Он выбрал 24-летнего воспитанника «Кубани» не просто так. Он уже пересекался с Саргсяном в так и не запустившемся клубе «Москва Сити» и хорошо знает возможности парня.

«Рассматриваем в обойму. Он знает требования Звездина, структуру игры, подходит по стилю и ему понадобится минимум времени на адаптацию», – рассказал Хачатурян в интервью Sports.ru.

За плечами у Саргсяна опыт выступлений за «Армавир», но в основном за вторую команду. Во Второй лиге у него всего 2 матча и один гол.

Как дела у задрафтованных игроков? «Деньги» и «Бей Беги» выпускают в старте, Польщикова обещали сгноить на банке (но и он играет)

Никита Польщиков – самый обсуждаемый игрок драфта из-за его перформанса с признанием в любви к «Спартаку» и «Народной Команде». ФК «Матч ТВ» обещал, что он не проведет на поле ни секунды, но он играет в каждом матче.

В основе играют Егор Никитин из «Денег», Данил Шуляк из «Бей Беги».

В ротации, не считая Польщикова, Иван Соболев из Fight Nights, Эдуард Саргсян из «Броуков», Михаил Воронин из «Родины Медиа» и Кирилл Шлепнин из «Эгриси».

Не выходили на поле Песоцкий из «Титана», Лукьянов из ФК «10», Козловский из FC Bus, Максудов «Дружина», Родион Рахманин из «Сахалинца», Виталий Булаев из «Амкала», Тимур Хусаинов из 2Drots, Иван Макеев из «Народной» и Давид Жуков из GOATS.

Можно сделать вывод, что игроки с драфта скорее баночники, чем полноценные боевые единицы. На поле выходят футболисты выбранные в первой половине раунда – ни один игрок, выбранный, во второй половине раунда не выходил на поле.

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