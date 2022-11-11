«Эгриси» разыграл пенальти в Медиалиге в стиле Месси и Суареса. Так делали Смолов с Мамаевым, а придумал Кройфф

К последнему туру Winine Медиалиги «Эгриси» уже лишился шансов на плей-офф, но в клубе решили, что это не повод бросать играть в футбол.

Наоборот – банда Василия Уткина устроила настоящий шоу-матч. Против «Рубина» команда выпустила девушку и передавала на поле записки. Но это не все.

В конце первого тайма судья Тришин назначил пенальти, а игроки «Эгриси» разыграли его: Глеб Алексеев с точки покатил влево, Мераб Базаев первым вбежал в штрафную и пробил между ног Светову. Красота!

Так в свое время пенальти разыгрывали Месси с Суаресом...

... и Мамаев со Смоловым.

Считается, что этот трюк придумал Йохан Кройфф. В 1982 году он разыграл мяч с партнером по «Аяксу» Йеспером Ольсеном, тот сделал обратную передачу, и легендарный нидерландец закатил мяч в пустые ворота.