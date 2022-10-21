Райзен эпохально дебютировал в воротах в челлендже Егорова против Текилы. Первого сэйва пришлось ждать очень долго

На ютуб-канале «Броуков» вышел челлендж, в котором президент клуба Дмитрий Егоров, несмотря на давнюю травму колена, соревновался в ударах с боссом «Родины Медиа» Текилой.

Егоров бросил вызов Текиле в телеграм-канале:

«Перед матчем с «Родиной» я в очередной раз вызываю футболиста Александра Текилу на челлендж. Играем на 100 000 рублей. Приветствуется реванш на вашем канале. Вратарь с собой!»

Итак, Александр Текила, готов ли ты обыграть меня и моего верного вратаря Артема Черкесова, который готов дебютировать в челленджах?»

Уже через час Текила принял вызов: «Играем на 100к!»

Ближе к ночи все узнали (хотя многие догадывались и раньше), что вратарь Артем Черкесов – это Райзен. У себя в телеграме он выложил фото во вратарских перчатках с подписью: «Текила, готовь лицо, мы идем на посадку».

Это же фото утром выложил и Егоров с подписью: «Плакали наши денежки, чую».

А после опубликовал скрин переписки с Текилой:

Сумму спора решили скорректировать после того, как увидели Райзена во вратарской форме. Решили играть на 50 тысяч. На челлендж Артем вышел в перчатках, рубашке и налокотниках. Кстати, налокотники подарил голкипер «Бей Беги» Александр Будаков, узнав, что Райзен собрался стать вратарем.

«В меня никто не верит, сука! Я проснулся в 8 утра, вчера тренировался час перед сном. Если вы думаете, что до этого я ловил мячи без прыжков и их не будет, они будут. Я просто копил. У меня здоровье максимум 5 прыжков может выдержать, поэтому я все покажу в челлендже».

Первого сэйва Черкесова пришлось ждать долго. Сначала Текила не попадал в ворота, поэтому Райзен какое-то время не пропускал. Зато как залетало у Егорова! Только посмотрите на этот шедевр.

Но позже Текила пристрелялся и начал забивать. Райзен пропускал все подряд и по-разному оправдывал это: «Крученый был, он по нижним как крыса бьет, я поскользнулся».

В паузе между ударами Артем заявил: «Я три потащил, но их не засняли».

Только в третьем задании Райзен совершил первое спасение. После подачи удар Текилы получился слабым, с ним уже Черкесов справился. Егоров и Володя XXL были довольны.

Ближе к концу челенджа у Райзена поинтересовались о впечатлениях. Тот ответил: «Я больше в воротах стоять не буду».

Перед последним заданием разница в счете была такая, что Егоров уже не мог догнать Текилу. И Александр по-джентльменски предложил Егорову в случае победы в последнем задании скостить половину суммы. Но при поражении Егоров и Райзен должны будут делать кувырки до центра поля. Дима согласился. Догадаетесь, что было дальше?