Игрок МФК «Рубин» сделал предложение во время объявления состава. Так круто анимацию в Медиалиге еще не использовали

Перед матчами Winline Медиалиги теперь нам показывают анимированные титры с игроками. Это нововведение лиги. Футболисты поначалу просто представлялись и называли команды, а потом начали говорить все, что придет им в голову.

Игрок МФК «Рубин» Азиз Шарапов выбрал для этой анимации, возможно, самые важные слова в жизни : «Дашка, выходи за меня!»

Остается надеяться, что Дашка ответит положительно!