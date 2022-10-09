Mia Boyka
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Игрок МФК «Рубин» сделал предложение во время объявления состава. Так круто анимацию в Медиалиге еще не использовали

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Медиафутбол Медиафутбол

Перед матчами Winline Медиалиги теперь нам показывают анимированные титры с игроками. Это нововведение лиги. Футболисты поначалу просто представлялись и называли команды, а потом начали говорить все, что придет им в голову.

Игрок МФК «Рубин» Азиз Шарапов выбрал для этой анимации, возможно, самые важные слова в жизни : «Дашка, выходи за меня!»

Остается надеяться, что Дашка ответит положительно!

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