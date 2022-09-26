Судья и бразильцы из Tamo Junto не поняли друг друга на поле. Это было неизбежно

В этом сезоне Winline Медиалиги играет бразильская команда Tamo Junto. Алексей Гуркин привез в Россию банду кудесников мяча.

Во 2-м туре произошла ситуация, которая рано или поздно должна была случиться. В общем, смотрим.

«Родина Медиа» с Tamo Junto забила гол после розыгрыша штрафного. Арбитр Александр Филимонов засчитал взятие ворот, что вызвало негодование бразильцев. Они начали к чему-то призывать арбитра.

Но к чему, мы и не поняли, как и сам Филимонов, потому что игроки говорили на португальском.

«Я не понимаю, что за бахера», – повторял Филимонов.

Если вы понял, что это за слово, напишите перевод в комментариях.

В итоге судья посмотрел ВАР и отменил гол. Ну, получается нашли общий язык.