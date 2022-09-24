ФК «Десять» ругали, что в первом матче не было боссов-комиков. С «Амкалом» вышли и Мусагалиев, и Дорохов

ФК «Десять» – новичок медиафутбола. Клуб создан благодаря коллабу творческого объединения «Ничего обычного» и LABELCOM. Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие комики собрали команду с Витей Кравченко, Даниилом Чаловым, Степаном IDOLO и другими футбольно-творческими людьми.

В 1-м туре Winline Медиалиги «Десятка» сыграла с «Броуками», но на матче не было никого из юмористов, кроме Ивана Абрамова, – за это прилетело много хейта (комики отсутствовали из-за фестиваля стендапа в Казахстане).

Это припомнили и на конференции после тура, тогда команда пообещала, что Дорохов и Мусагалиев выйдут в следующем матче.

Во 2-м туре с «Амкалом» на «Открытие Банк Арене» «Десятка» дала звездам поиграть. В стартовый состав попал Азамат Мусагалиев – или, как на футболке, – Мессигалиев.

Он отыграл 13 минут на позиции форварда. Имел один момент, но не смог попасть по мячу. Вместо Азамата вышел Иван Абрамов.

Иван интеллигентно занял место нападающего и за отведенное ему время успел отдать голевую передачу, однако мяч засчитан не был.

А на 28-й минуте вместо Абрамова вышел Денис Дорохов. Он был самым активным из звездной тройки и начал праздновать сразу после выхода: «Я на поле! Я на поле!»

Полежал за стенкой, от чего тоже кайфанул.

И сошелся в жестком подкате с Сибсканой.

Кстати, за «Амкал» против своих друзей вышел Фил Воронин.

У него, как и у Азамата, был момент, но он толком не смог нанести удар.

Во втором тайме комики уже не играли, зато Дорохов отпраздновал гол «Десятки» на диване с моделями.

К сожалению для Дениса, «Амкал» забил в концовке и вырвал победу – 2:1.