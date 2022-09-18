Тренерский дебют Мостового: начал с победы, не знал имя своего игрока, советовался по тактике с ребенком

Александр Мостовой завершил игровую карьеру еще в нулевых, но его никто не звал работать тренером. Дождался Царь в этом году – Камил Гаджиев создал медиафутбольную команду Fight Nights и пригласил Мостового.

Дебют состоялся 18 сентября в матче Winline Медиалиги против МФК «Рубин». Ассистентом Мостового стал сын Камила Гаджиева. Он с первых минут призывал вингеров включать прессинг, но Мостовой сказал, что на первых минутах нужно быть осторожнее.

В какой-то момент Мостовой хотел подсказать игроку, но не знал как его зовут. Пришлось срочно спрашивать: «Как его зовут? Ляпа? Это что, имя такое?».

На 42-й минуте Мостовой кому-то на бровке рассказывал, что не очень доволен, как играет его команда: «Я понимаю почему, но тяжело. Поэтому быстрее нужно сейчас перемены сделать в перерыве».

После первого тайма Мостовой немного растерялся: «В перерыве все в раздевалку уходят? Все идут, да?»

Первую улыбку маэстро мы увидели только после гола Федорина на 54-й минуте. Этот удар в итоге принес Мостовому первый успех в тренерской карьере.

«Я к победам привык», – скромно подвел итоги специалист.