Разыграли с центра поцелуем, привезли диван и Эмира из ЧБД. ФК «Десять» максимально медийно ворвались в Медиалигу

ФК «Десять» – новая команда Winline Медиалиги. Команда коллаборация творческого объединения «Ничего обычного» и LABELCOM. Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Зоя Яровицина, Игорь Джабраилов и другие комики объединились с Витей Кравченко, Даниилом Чаловым, Степаном IDOLO и другими футбольно-творческими людьми и собрали команду.

В первом туре «Десятке» достался финалист Olimpbet МКС «БроукБойз» – одна из самых ярких команд первого сезона. Нужно чем-то отвечать, и в ФК «Десять» нашли выход.

Во-первых, они привезли диван для совета директоров. Он появлялся во всех выпусках на YouTube канале команды. На нем могли бы сидеть Азамат, Дорохов или кто-то еще, но они не приехали. Зато команду поддержал стендап комик Иван Абрамов (раньше он в видео команды не появлялся).

Во-вторых, Витя Кравченко решил разыграть с центра, поцеловав мяч 😘. После замены он рассказал, что проиграл жене в споре, поэтому сделал это.

В третьих, Кравченко таким образом отдал передачу на Эмира Кашокова – участника популярнейшего шоу «Что было дальше?». Не каждая команда сможет привезти звезду такого уровня.

А в конце первого тайма «Десять» забил максимально медийный гол. Он точно должен появиться во всех пабликах.