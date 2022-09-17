В Медиалигу приехала команда из Бразилии. На матч с ними «Амкал» вышел в форме сборной Германии

Экс-игрок «Амкала» Алексей Гуркин привез на второй сезон Winline Медиалиги команду из Бразилии Tamo Junto.

В 1-м туре кудесники мяча играли с «Амкалом», который отреагировал максимально по-медиафутбольному. На матч против бразильцев команда вышла в футболках сборной Германии.

Перформанс – отсылка к полуфиналу домашнего для Бразилии ЧМ-2014, в котором сборная Германии переехала хозяев со счетом 7:1.

Вратарь «Амкала» Федос Маслов тоже вышел в футболке сборной Германии, но он явно хотел бразильского карнавала.

Tamo Junto ответили на поле – посмотрите, что исполнил Кунья.