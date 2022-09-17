Юран играл на «Луче» и оказался в комментаторской. Через минуту предложили возглавить команду Медиалиги

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран играл в футбол на одном из полей стадиона «Луч». Продюсеры Winline Медиалиги его заметили и пригласили в комментаторскую к Карену Адамяну. Юран рассказал, что много знает о лиге.

Во все нюансы его посвящает младший сын. Ему 15, он болеет за «Амкал».

Беседа шла 1-2 минуты, но сразу после Юрану посыпались на телефон предложения возглавить команду Медиалиги.

Написал некто Дмитрий: «Привет, Сергей Николаевич! Уже звоню, а ты не поднимаешь! Я про Медиалигу 😂😂😂»

Но Юран дал понять, что хочет тренировать в Премьер-лиге.