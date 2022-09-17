Mia Boyka
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ФК «Десять» показал свою форму от «Ничего обычного». Экипировкой занимался лично защитник команды Даниил Чалов

ФК Десять
Даниил Чалов Даниил Чалов
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«Больше не можем вас томить! Хотим представить вашему вниманию два комплекта формы на ближайший сезон Медиалиги».

Такая запись появилась в субботу утром в телеграм-канале ФК «Десять». Ее иллюстрировали шестью фотографиями, которые собираются в один большой коллаж с большой римской десяткой – X.

Один комплект состоит из белых футболок и черных шорт, другой – из синих футболок и белых шорт. Вратарская форма – зеленая футболка и черные шорты.

В презентации поучаствовали Виктор Кравченко, Игорь Киреев, Иван Новосельцев и другие участники команды.

А еще на фото есть Даниил Чалов. Именно он занимался разработкой формы для своей новой команды.

ФК «Десять» – команда-новичок Winline Медиалиги. Это коллаборация «Ничего обычного» и LABELCOM.

Фото: телеграм-канал ФК «Десять»

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