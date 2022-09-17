ФК «Десять» показал свою форму от «Ничего обычного». Экипировкой занимался лично защитник команды Даниил Чалов

«Больше не можем вас томить! Хотим представить вашему вниманию два комплекта формы на ближайший сезон Медиалиги».

Такая запись появилась в субботу утром в телеграм-канале ФК «Десять». Ее иллюстрировали шестью фотографиями, которые собираются в один большой коллаж с большой римской десяткой – X.

Один комплект состоит из белых футболок и черных шорт, другой – из синих футболок и белых шорт. Вратарская форма – зеленая футболка и черные шорты.

В презентации поучаствовали Виктор Кравченко, Игорь Киреев, Иван Новосельцев и другие участники команды.

А еще на фото есть Даниил Чалов. Именно он занимался разработкой формы для своей новой команды.

ФК «Десять» – команда-новичок Winline Медиалиги. Это коллаборация «Ничего обычного» и LABELCOM.

Фото: телеграм-канал ФК «Десять»