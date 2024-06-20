Большое интервью Сафонова Нобелю. Детали перехода в «ПСЖ», конкуренция с Доннаруммой и отношения с Галицким

Нобель Арустамян поговорил с Матвеем Сафоновым и его агентом Юрием Зайцевым о переходе вратаря «Краснодара» в «ПСЖ» и узнал детали трансфера. А еще расспросил о Сергее Галицком, политике «Краснодара» и сменщике Сафонова в клубе.

Сафонов ждет победы в ЛЧ и совсем не боится давления

Как он оценивает переход:

«От предложения «ПСЖ» нельзя отказываться. Как можно отказать команде, которая предлагает хорошие условия, играет в полуфинале ЛЧ, выигрывает свой чемпионат, борется за высокие места во всех возможных турнирах? Понимаю, что попав в максимально конкурентную среду, сам буду прибавлять быстрее.

Позиция такая: я хочу улучшать себя, становиться лучше каждый день.

Отговаривал ли Галицкий? Нет. Говорил напрямую: «Хочу, чтобы все футболисты академии играли здесь», но сам, как мне кажется, понимал, что «ПСЖ» – тот вариант, от которого не отказываются. Сергей Николаевич позвонил и сказал: «Я тебя поздравляю, за тебя очень горд».

О сравнении с Джанлуиджи Доннаруммой и давлении – тоже рассказал:

«Сейчас будет шанс поехать и сказать реально, в чем разница с европейским футболом, в чем разница тренировочного процесса. Мне нравятся изменения. Такие изменения сподвигнут расти, двигаться вперед и становиться лучше.

Давление из-за того, что я из России? Я должен с этим справиться. На всех русских спортсменов сейчас возможно давление. Ну и что? Принимаю ситуацию, какая есть».

А под каким номером сыграет Сафонов? Кажется, решение принято:

«Думал оставить себе [39-й]. Насколько я знаю, в «ПСЖ» никто не играет под 39-м. Привнесу разнообразие в Лигу 1 по номерам вратарей. Под первым не играет Доннарумма? Оставим для привлечения новых активов для «ПСЖ» – вакантное место.

Вообще, думал: 39-й или 1-й. Если 39-й будет занят, возьму 1-й. Но планирую оставить 39-й».

Впереди у «ПСЖ» новые форматы ЛЧ и клубного ЧМ:

«Вместо отпуска, правильно понимаю? – засмеялся Сафонов. – И новый формат ЛЧ? Так меня под это и взяли. Везде что-то новое – «ну и мы возьмем новое», взяли вратаря. Больше матчей – больше шансов, что я сыграю в ЛЧ».

Непростой вопрос для его нового клуба – в диалоге с Нобелем:

– Ты знаешь, что главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше 10 лет? – ЛЧ выиграть?

– Да, Лигу чемпионов выиграть. – Выиграем.

– Выиграете? – Ну что, попробуем, точно.

– Скажи, что случится раньше, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» – чемпионат России? – Ну, будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Сначала «Краснодар» становится чемпионом, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание?

Внутренние подробности – сервис в «ПСЖ», мода в клубе, интервью на английском

Вот такой подход у «ПСЖ»:

«Удивил профессионализм, с которым тут подходят ко всем мелочам. Когда приехал, первая фраза, которую мне сказали: «Твоя семья – это наша семья. Вообще ни за что не переживай. Твое дело – выдавать максимальный результат на тренировках и на поле. Мы тебе со всем поможем, все сделаем. Твоя задача – играть в футбол».

О моде – что тоже важно:

«Рубашки мои сюда не подойдут, – посмеялся Сафонов. – Посмотрим, что тут приемлемо. Но, наверное, засмеют, если плохо одеваться. Глядя по сторонам, понимаю, что тут люди одеваются стильно. Хочется не выделяться отсутствием вкуса, поэтому будем над этим работать.

Насколько я понимаю, в Париже достаточно много стильных спонсоров, например, Dior. Я приехал на подписание контракта, меня завели в комнату, где стояли двое в солидных костюмах, в руках с туфлями 46-го размера и костюмом Dior – одели меня, подшили прямо на мне брюки, подобрали рубашку, повязали галстук и выставили за дверь, чтобы я шел сниматься в интервью и фотосессиях.

И это был самый большой стресс, потому что первое интервью на английском языке. Я не боюсь разговаривать по-английски. Но понимаю, что на интервью должен говорить корректно и подбирать слова. Это было немножко difficult (трудно – англ.)».

Детали от агента: очень долгий медосмотр и высокая зарплата

Сафонов проходил медосмотр 5,5 часов, об этом рассказал агент голкипера Юрий Зайцев: «В «ПСЖ» говорили, что такие детальные медосмотры помогают не только клубу, но и самим футболистам – иногда выявляют какие-то проблемы на ранней стадии, которые можно решить.

Когда он проходил медосмотр, мы досогласовывали контракт с юристом. После этого поехали на базу – там Матвей прошел фотосессию, дал интервью на английском языке. У Матвея неплохой английский, хотя основной язык общения внутри команды – испанский, так как там много испаноговорящих.

Было подписание контракта, на этом день кончился. Мы закончили в районе 10 часов вечера. А на следующий день «ПСЖ» организовал тур по Парижу, когда Матвею предстояло выбрать дом для проживания, открыть банковский счет, отдать документы на разрешение на работу, купить местную симку и так далее. «ПСЖ» хотел сделать так, чтобы максимально все было готово к первому дню – 15 июля, когда Матвею нужно будет приехать в Париж вместе с командой».

Что по зарплате: «Она не такая гигантская, какие раньше были в «Париже», но достаточно хорошая даже для уровня «ПСЖ». Расчеты по трансферам происходят между клубами. Платеж будет из «ПСЖ» в «Краснодар». Не знаю, какие будут финансовые инструменты использованы. Возможно, будут делать платеж через катарский банк. Учитывая, что владельцы из Катара.

Не вижу здесь проблем – в России есть банки, которые работают через SWIFT, а у «Краснодара» точно есть счета в таких банках, поскольку «Краснодар сам делает трансферы. И у него не было проблем с международными расчетами. Плюс он не связан с санкционными лицами, поэтому нет проблем получать платежи. Не вижу рисков».

История о возможном запрете на выезд из России из-за долгов по алиментам – что сказал агент

Снова Зайцев: «Первая реакция: «Не может быть, надо разобраться». Но когда мы разобрались, ситуация оказалась не такой, как ее подавали в прессе.

На самом деле было постановление пристава, но на достаточно маленькую, техническую сумму. Я не имею права лезть в подробности судебного процесса.

Мое участие было в том, что «ПСЖ» озаботился этим вопросом. Они вышли на связь вечером того же дня. Мы поговорили, я объяснил ситуацию. На следующий сделали звонок с «ПСЖ» и Матвеем, он объяснил ситуацию.

В «ПСЖ» достаточно спокойно отреагировали, сказали: «Все ок, разреши ситуацию. Попроси адвокатов, пусть получат документ о том, что тебе можно выезжать за границу. И никаких проблем».

Но я могу сказать, что трансфер Матвея никогда не был под угрозой и до сих пор не является таковым».

Сафонов очень хотел попробовать себя в топ-клубе

Поговорили о той самой фразе об Акинфееве, которую он сказал ранее: «Когда мне говорят: «Хотите ли вы быть как Игорь Акинфеев?», я говорю: «Я не хочу быть как Игорь Акинфеев, у меня есть своя дорога, я хочу посмотреть как будет, если сделать по-другому».

Матвей пояснил:

«Посыл был такой: возможно, если у Игоря спросить, он скажет, что мог попробовать что-то другое. Посыл такой: если я проведу свою карьеру в «Краснодаре», у меня всегда будет мысль: «Было бы круто попробовать себя и в топ-клубе». Тяжелее будет не попробовать что-то новое, если такая возможность была.

Не хочу жалеть об этом до конца своих дней. Лежа на смертном одре, не хочу думать об упущенных возможностях. Хочу думать с позитивом о том, что я попробовал что-то новое, даже если не получилось».

Галицкий – о большом уважении, его самочувствии и пенальти в дорогой обуви

Какие у Сафонова взаимоотношения с боссом «Краснодара»:

«Мы с ним случайно можем друг другу позвонить. Я ему как-то на сборах набрал вечером – возможно, Сергей Николаевич уже готовился ко сну, а я ему случайно в вотсапе набрал, скинул, написал, что случайно позвонил. Вчера произошло то же самое – мы с ним как-то переписывались, он набирает и начинает что-то говорить по трансферам. Я ему: «Сергей Николаевич, по-моему вы ошиблись». А он: «А, Матвей, ну да». Как-то так получилось.

Сказать, что он мне друг – язык не поворачивается, он в первую очередь президент, начальник клуба. У меня к нему огромное уважение. Я уважаю его как человека, как президента клуба за его решения, за его мысли, несгибаемость, за то, что у него есть свое мнение, которое очень сложно переубедить.

Его можно уважать за то, чего он добился в жизни. Мои чувства полностью пропитаны уважением к нему и любовью за то, что он мне дал такую возможность. Потому что без Сергея Николаевича у меня такого пути не было бы. Сто процентов.

Мог ли он мне пробить пенальти в дорогой обуви? Необязательно. Иногда снимал, иногда в ней бил, иногда босиком бегал. Это было регулярно. Все смеялись: он мне как-то не забил четыре подряд, и пацаны кричали: «Ну пропусти уже!» И была шутка, как говорили: «Если отобьешь, следующую игру не в старте».

Самочувствие Галицкого? На месте всех я бы просто перестал об этом говорить. Я думаю, что это самый правильный путь. Ну, условно, вы говорите про фотографии, они облетели интернет, но все же все поняли. Зачем это обсуждать, зачем это выкладывать? Для новостей, наверное, это классно в плане кликбейта. Но для обывателя, для его близких – я не думаю, что это нужно».

Почему «Краснодар» не побеждает: нужны люди, которые знают, как это делать

Мнение Сафонова:

«Наша проблема в том, что мы не знаем, почему мы не можем выиграть. Понятно, что есть такие примеры, как «Лестер», который выигрывает у грандов – без разницы, кто там играет. Все равно в команде чемпионов должны быть чемпионы, должны играть чемпионы. А воспитанникам «Краснодара» чемпионами только предстоит стать.

И мы делаем все для того, чтобы это было. Но, возможно, нам не хватило больше таких опытных игроков, как Алонсо. Это одна из моих теорий, которые у меня сейчас есть. Нужна ребята, которые знают, как выигрывать матчи, знают, как дожимать соперников. Все равно у нас, у «Краснодара», всегда с этим были проблемы. У нас всегда проблема играть с аутсайдерами.

Против нас показывают свои лучшие матчи – а мы не можем иногда на них настроиться. Не показываем лучшую игру. Нельзя играть на равных с лидерами и каждый сезон терять очки.

А мы очень много очков недобрали. Даже взять в пример ту серию, когда у нас было три матча – одно очко и ноль забитых. Невозможно так играть, если ты борешься за чемпионство. Из-за таких серий мы не стали чемпионами. Команда чемпионов всегда забирает очки: и когда играет лучше, и когда играет хуже, и когда 0:0 на 90-й. Все равно забирает три очка. Нам этого не хватило».

«Краснодар»: так все-таки важнее результат или процесс?

Затронули уход Владимира Ивича в разгар чемпионской гонки:

«Президент – это олицетворение нашего клуба. Он выбирает людей у руля команды, участвует в выборе тех, кто будет исполнять мысли тренера на поле. От его желания напрямую зависит равновесие красивой игры и результата.

Вы не можете сказать, что бы было, если бы остался Ивич. Лучше бы сыграла команда, хуже, набрала ли бы очки в тех матчах, которые набрала при Мураде Олеговиче. Этого никто не может знать. Это все просто домыслы. Никакого подтверждения этому не будет. Но мы заняли второе место в этом сезоне. Я считаю, что это положительный результат.

Могло ли быть лучше? Могло бы. В любом случае могло бы быть лучше. Это решение нашего президента. Я считаю так, что мы или в одной лодке, или вы полностью вообще не принимаете политику футбольного клуба «Краснодар». Потому что Сергей Николаевич Галицкий — это олицетворение футбольного клуба «Краснодар». И если вы не принимаете его решение, тогда ваши пути с «Краснодаром» просто расходятся.

Да, это могут быть какие-то не совсем оправданные решения, какие-то решения на эмоциях. Но это решение человека, который создал этот клуб, который ведет его, который переживает за него. И какие здесь вопросы? Это не ошибка Сергея Николаевича, не какое-то спорное решение. Это просто путь футбольного клуба «Краснодар».

Ответственность после перехода – Сафонов представит «Краснодар» и академию в другой стране

Как сам Матвей к этому относится:

«Я первый, кто из «Краснодара» переходит в топ-клуб? Мог быть и не первый. Но ничего бы не поменялось. Был бы второй. Будет и третий.

Понятно, что я представляю «Краснодар» и воспитанников, но все равно вратарская работа и работа полевых – две разные вещи. Мне кажется, я больше буду представлять российскую вратарскую школу, потому что у нас достаточно много хороших вратарей. У нас классное поколение растет.

Почему не сделать, как в хоккее, где российские вратари играют в НХЛ стабильно хорошо, признаются лучшими? Почему такого не может быть здесь? Возможно, нужно просто запустить тренд, тенденцию. Возможно, ребята последуют за мной. Будем учить местных вратарскому искусству.

Всех отличает желание прогрессировать, желание обдумывать поступки на поле, моменты какие-то рассматривать, слушать то, что говорят другие, то, что говорят наставники, советоваться. Все ребята очень открытые. Всегда было в сборной так: приезжаешь и вообще не переживаешь за атмосферу.

К вратарям вообще никогда не было никаких вопросов. Вратари – первые, кто меня встречал, когда я начинал только попадать в сборную. Поэтому я считаю долгом достойно представить русских вратарей именно на международной арене.

Мне в последнем матче кричали с трибун: «Матвей, не смей переходить в «Париж», в команду без истории». Стою потом, думаю – сколько «Парижу» лет? 50? И это «без истории»? А сколько «Краснодару»? 16. Тогда эту предъяву я не понял».

В чем необходимо прибавить – в игре ногами

У Сафонова есть понимание:

«Вижу, куда могу расти в игре ногами. Знаю, в чем я не очень силен, что получается лучше. Нужно играть на сильных сторонах. Но пространство для прогресса будет там, где есть какая-то слабость. Уверен, что смогу прогрессировать в игре ногами.

Хочу попробовать играть ногами в команде, которая это требует, в которой это норма. В «Краснодаре» это не норма. Единственный тренер, при котором было нормой, – Фарке. Если я один захочу играть в короткий пас – не получится.

Нужно, чтобы каждый играл через короткий пас – нужно открываться под вратаря. Чтобы было несколько вариантов, чтобы продолжить контроль. Если этого не будет – только вариант с длинной передачей. И ничего с этим не придумаешь.

Зачастую мои ошибки в «Краснодаре» из-за того, что я хочу сохранить мяч, но это невозможно. Приходится играть длинно – возникают ошибки. Думаю, в «ПСЖ» такого быть не может. Если это требует тренер, то это будет повсеместной нормой».

Следующий вратарь «Краснодара» – кто им будет?

Сафонов выделяет Станислава Агкацева. Также он рассказал, почему пропустил финал Кубка России год назад.

«Стасик один из самых сильных вратарей РПЛ. Момент, когда он играл в основе? Я в запасе – это было логично. Я внутри себя это поддерживал. Стараюсь мыслить рационально – понимал, что если Стасик будет играть, так будет надежнее.

Потому что у меня была скомканная концовка сезона – я ошибался в четырех или пяти матчах подряд, были голевые ошибки. Никто не мог объяснить – ни я, ни тренер, ни мои близкие. Вопрос первого трофея команды за историю, играем в финале второй раз. Я говорю: «Не могу сам отвечать за свои действия, потому что не понимаю, почему это происходит». Разговаривал с Владимиром Ивичем. Спросил напрямую, какой план на игру. Он сказал, что планирует поставить Стаса. Это было в начале тренировочного цикла.

Я понимал это по тренировкам – он наигрывался в старт. Мне никто ничего не сказал, поэтому я позвал тренера, чтобы услышать это от него. Я ответил ему, что понимаю, полностью поддерживаю и согласен, моя задача – подготовить Стаса к игре. Понимал, что у меня есть проблемы. Но меня немножко отпустило, я сконцентрировался на том, чтобы помочь Стасу. Он провел хороший матч».

Если бы скауты «Краснодара» не пришли в школу – не стал бы футболистом

Немного подробностей ранних лет:

«Любимый вратарь в детстве? Не было кумиров и нет до сих пор. Первая футбольная форма была – Бартеза. Не знаю, как так получилось. Мне было года три – и была футболка Бартеза.

Если бы не академия «Краснодара»? Вообще бы не занимался футболом. Как я попал в футбол – сидел на уроке в школе, пришли дядечки в костюмах с эмблемой, у них было два критерия отбора – по росту отца и по скорости бега ребенка. Я бегал небыстро, но папа у меня бывший баскетболист. Сказали: «По росту подходишь, приезжай на тренировку».

Родители сказали: «Хочешь – езжай». Приехал, меня сразу засунули в ворота, потому что я небыстрый. Мне было 9-10 лет. Иначе я бы не занимался футболом. Во дворе я играл, но на секцию я бы и не записался. Занимался плаванием, тхэквондо, иногда ходил на баскетбол.

Был переломный момент, когда у меня выявили гайморит – и нельзя было заниматься плаванием. Тогда я полностью ушел в футбол. Переехал в академию. И мой футбольный путь начался еще и благодаря гаймориту.

Меня не отчислили из академии за то, что мы попали с другом в аварию на машине. Когда было лет по 14. За рулем был друг. Должны были отчислить, но простили. Машина была его отца – он улетел куда-то. Каким-то образом ключи оказались у сына. Мы – любознательные дети с ключами от автомобиля – на объезде, где нет полицейских, сели прокатиться.

Я был штурманом, произошла недокоммуникация. Чуть попали в аварию. Пришлось вызывать полицейских».

Отпуск будет в Краснодаре

О городе, в котором началась и развивалась карьера:

«Я не прощаюсь. Это мой дом, мое место, где я хочу, чтобы меня ждали всегда. Не готов говорить ему «прощай». Готов приостановить отношения с городом. Любой отпуск – ищите меня в Краснодаре».

Первый год сложный у российских легионеров? Я думаю, мне будет легче перестроиться. Все говорят, что больше требований, надо больше добегать, больше нагрузки, быстрее думать. Я это требовал от себя в «Краснодаре» от тренировки к тренировке. Считаю, что эти требования, близкие к максимальным, возможно, помогут мне быстрее влиться в коллектив.

Кажется, более серьезная проблема – освоиться тактически. Понять, что от меня хотят. Мне немного повезло в том плане, что у нас менялись тренеры и менялись требования, поэтому мне, возможно, будет легче. Нужно будет поменять мышление в игре. Я с этим справлюсь, без проблем. Надо понять, что будут требовать.

В идеале – кто бы ни пришел, какие бы ни были требования – через короткий пас, через длинный, через быстрые атаки – должен быть готов к любому тактическому ходу, должен знать, что делать, должен уметь это делать.

Для меня это верх идеала вратаря – моментально перестроиться при любых требованиях, уметь все и тогда, когда это нужно».

Сафонов – в «ПСЖ», официально. Cдвинуть Доннарумму реально?

Фото: instagram.com/psg ; РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Виталий Тимкив