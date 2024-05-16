Лондонцы могут и в топ-5.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» синхронно выиграли отложенные матчи перед последним туром.

«МЮ» победил «Ньюкасл» – 3:2 с прямым конкурентом. «Челси» тоже в один мяч забрал три очка у «Брайтона» (2:1).

Борьба за место в еврокубках только плотнее.

У «Юнайтед» весело, Каземиро теперь помог. А Тен Хаг пообещал Кубок

«Манчестер Юнайтед» снова выдал веселый матч с обилием голов. «Ньюкасл» на старте был бодрее, но моменты не реализовал. На 30-й минуте Амад Диалло, Бруну Фернандеш и Кобби Майну классно разыграли в штрафной – 1:0. После «Ньюкасл» доминировал и в начале второго тайма сравнял. Но через 10 минут снова порадовал Амад – прошил голкипера мощным ударом.

На 83-й вышел Расмус Хейлунд и добавил третий мяч, поэтому гол Льюиса Холла в самом конце не повлиял на победу.

А Каземиро снова заставил нервничать: с первых минут ошибался на ровном месте и чуть не привез. Но теперь побывал и спасителем тоже:

1. Выбил мяч из-под ноги Энтони Гордона в штрафной, когда тот замахнулся на удар. Момент обсуждают в контексте неназначенного пенальти. Софьян Амрабат жестко наступил на ахилл Гордона, но во время ВАР-проверки не показали повтор с угла, откуда четко виден контакт. С других ракурсов казалось, что марокканец сыграл чисто. Возможно, судьи поторопились.

Гордон после матча возмутился: «Я пересмотрел эпизод, это чистый пенальти. Посмотрите на мои гетры. У меня нет претензий к арбитру в поле, но ВАР должен был вмешаться».

2. Позже Каземиро вытащил мяч с линии ворот. Так что бразилец скорее герой!

После матча Эрик тен Хаг произнес прощальную речь для домашних болельщиков, пообещал обыграть «Сити» в финале и привезти Кубок Англии на «Олд Траффорд». Народ был в восторге.

Осталось сделать.

У «Челси» впервые в сезоне 4 победы подряд. Не помешало даже удаление Джеймса

Лондонцы уверенно накатывают на финиш. После неудачного старта команда преобразилась и идет в 2024-м в топ-4 по результатам.

Теперь вот 2:1 на выезде с крепким «Брайтоном». Это уже четвертая победа подряд – такое с «Челси» впервые в сезоне. Общий счет на отрезке – 12:3.

Команда Маурисио Почеттино большую часть матча уверенно забирала победу: очередной гол второго бомбардира АПЛ Коула Палмера (22-й, у Эрлинга Холанда – 27), очередной гол из офсайда Николаса Джексона и долгожданный мяч от Кристофера Нкунку. Француз вышел на замену еще в концовке первого тайма, сменив Михаила Мудрика, у него травма.

Но без нервов все же не получилось. Капитан Рис Джеймс вышел на 69-й минуте, а на 88-й заработал глупое удаление: в уже неигровом эпизоде лежа ткнул ногой Жоао Педро Жезуса. Для Джеймса, который и так почти не играл из-за травм, сезон завершен. Казалось бы, самый конец, но судьи не жалели компенсированных минут: к первому тайму добавили девять, а ко второму – 10. Этого хватило «Брайтону», чтобы отыграть один, но «Челси» все же выстоял и удержал важнейшую победу.

Почеттино рад: «Благодаря трем очкам мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с «Борнмутом» бороться за место в еврокубках. Мы улучшили результаты и игру. Мы говорили о терпении и о том, что на строительство команды нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Мы продолжали работать и сохраняли оптимизм, и для клуба было бы здорово завершить сезон в хорошем ключе».

У «Челси» есть шанс даже на топ-5, но в ЛЕ можно пробиться и с шестого места. Нужно поражение «МЮ» финале Кубка

Расклад получился идеальным для «Челси». «МЮ» дважды за несколько дней сыграл в пользу команды Почеттино: сначала проиграл «Арсеналу», а затем обыграл «Ньюкасл». Теперь «Челси» может не оглядываться на обе команды и забирать шестую строчку в последнем туре.

При очень удачном стечении обстоятельств «Челси» может даже залететь в топ-5.

Пятое место: групповой этап Лиги Европы.

Шестое место: пока Лига конференций, но все зависит от финала Кубка. Если «МЮ» вдруг победит там «Ман Сити», сам заберет вторую путевку в ЛЕ. А если проиграет, место в ЛЕ перейдет как раз шестой команде чемпионата.

Седьмое место: пока ничего, но в случае поражения «МЮ» в финале Кубка, даст пропуск в ЛК.

Итак, на что претендуют команды в последнем туре:

● «Тоттенхэму» для сохранения пятого места (и железной ЛЕ) хватит ничьей с уже вылетевшим «Шеффилдом».

● «Челси» примет дома «Борнмут». Ничья гарантирует шестое место, а при собственной победе и поражении «Тоттенхэма» команда запрыгнет в топ-5 за счет лучшей разницы мячей.

● «Ньюкаслу» для шестого места необходима собственная победа над «Брентфордом» и поражение «Челси» – тогда будут выше за счет разницы.

● «МЮ» для седьмой строчки нужно набирать очки на выезде у «Брайтона» и самому и ждать осечки «Ньюкасла».

В Лигу Европы «Юнайтед» через чемпионат уже точно не попадает, туда можно только через финал Кубка, где Эрик тен Хаг пообещал победу.

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Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster, Ryan Pierse